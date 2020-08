Wygląda na to, że użytkownicy telefonów Xiaomi nie będą chcieli korzystać z wbudowanej w Windowsa aplikacji Twój telefon. Producent szykuje coś autorskiego. Podobno lepszego.

Twój telefon to aplikacja, dzięki której z poziomu komputera możemy dzwonić i wysyłać SMS-y przez nasz telefon komórkowy bez odrywania rąk od klawiatury. Możemy też przeglądać i kopiować obecne na nim zdjęcia, a nawet, na wybranych urządzeniach, uruchamiać aplikacje z telefonu na komputerze.

Xiaomi wyraźnie uważa, że może zrobić to lepiej. W najnowszej wersji testowej systemu MIUI 12 (to przerobiona przez Xiaomi wersja Androida) znaleźć można odniesienia do aplikacji Xiaomi Device Control – która w zasadzie duplikuje funkcjonalność Twojego telefonu. Dodaje jeszcze coś od siebie: pozwala na wysyłanie plików dowolnego rodzaju, a nie tylko zdjęć.

Niestety, nie jest jasne dla kogo właściwie przeznaczone jest Xiaomi Device Control. Lista urządzeń może być ograniczona.

Prawdopodobnie najważniejszym wymogiem działania funkcji Device Control jest obecność na urządzeniu systemu MIUI 12. Xiaomi może się jednak zdecydować na podobny krok co niegdyś Huawei. Ten producent również oferuje wiele użytecznych punktów integracji telefonu i komputera – pod warunkiem, że oba wyprodukował Huawei. Niestety, nie działa to na innych laptopach.

Na razie wiadomo, że aplikacja na pewno zadziała na telefonie Mi 10 Ultra sparowanym z komputerem Mi Notebook Pr 15. Teraz pozostaje trzymać kciuki, by komputery od pozostałych producentów również były z tym zgodne. MIUI 12 ma być dostępny od października.