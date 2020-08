UPC oferuje wreszcie dekoder 4K. Operator odświeżył też swoją ofertę

4 interakcji

W ofercie UPC pojawił się właśnie nowy sprzęt pozwalający na oglądanie telewizji w 4K. Operator przy okazji odświeżył swoją ofertę telewizyjną oraz internetową o nowe pakiety.

Mamy świetną wiadomość dla klientów UPC, którzy chcieliby się cieszyć obrazem w wysokiej jakości. Operator świadczący usługi dostępu do internetu oraz telewizji kablowej poszerzył swoją ofertą o nowy dekoder, czyli UPC 4K TV Box. To niepozorne pudełeczko to w dodatku nie koniec niespodzianek.

UPC 4K TV Box — co trzeba wiedzieć?

Urządzenie, do którego Polacy otrzymują dostęp jako pierwsi w ramach grupy Libery Global, jest naprawdę niewielkie i mieści się w dłoni. Cała elektronika potrzebna do odbierania i przysłania na telewizor obrazu w rozdzielczości 4K wraz z dźwiękiem przestrzennym w standardzie Dolby zamknięta została w pudełku o wymiarach 8 cm x 8 cm x 1,8 cm o wadze zaledwie 97 gramów. Operator zwraca przy tym uwagę na aspekt ekologiczny.

Co ciekawe, to malutkie pudełko, którego obudowa została w 35 proc. wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, podłącza się do telewizora poprzez kabel HDMI, ale nie wymaga ono wygospodarowywania kolejnego gniazdka za szafką RTV. Do zasilania UPC 4K TV Box można wykorzystać port USB w telewizorze, który zapewnia na wyjściu 5 W mocy, gdyż nowy dekoder wymaga 77 proc. mniej energii niż jego poprzednik.

Nowy dekoder 4K od UPC zintegrowany jest z usługą Horizon GO.

Urządzenie pozwala nie tylko na odbieranie linearnych treści od UPC, ale również na odtwarzanie materiałów w modelu VOD od operatora lub z poziomu aplikacji takich jak YouTube. Nie zabrakło w nim też typowo telewizyjnych funkcji takich jak Replay TV.

Dzięki integracji z Horizon GO treści na żądanie, które abonent rozpoczął oglądać na telewizorze, może dokończyć np. na urządzeniu mobilnym takim jak np. smartfon i tablet (albo na odwrót). Co ciekawe, nowe urządzenie w ofercie UPC można obsługiwać głosowo.

UPC nie tylko wprowadza nowy dekoder 4K, ale przy okazji odświeża swoją ofertę.

Nowe cenniki powiązane są z trwającą właśnie kampanią Back to School, a w ofercie operatora pojawiła się nowa opcja prędkości, czyli do 750 Mb/s. Do tej pory klienci mogli wybierać taryfy jedynie 500 Mb/s oraz 1 Gb/s. UPC 4K TV Box można nabyć we wszystkich trzech ofertach, czyli dwóch dotychczasowych oraz jednej nowej opcji pośredniej.

Za dostęp do telewizji 4K za pośrednictwem nowego dekodera oraz internet o przepustowości 500 Mb/s płaci się teraz 89,99 zł. Podniesienie prędkości do 750 Mb/s wiąże się z opłatą wysokości 99,99 zł miesięcznie, podczas gdy najwyższy pakiet, czyli 1 Gb/s wymaga uiszczania co miesiąc opłaty 119,99 zł co miesiąc.

Oprócz tego abonenci, którzy zdecydują się na wykupienie dostępu do telewizji oraz internetu mobilnego mogą liczyć na pakiet HBO przez 10 miesięcy oraz kartę SIM z 45 GB transferu miesięcznie. Jest przy tym dobra informacja dla klientów, którym na pamięci HBO oraz karcie SIM nie zależy — mogą oni uzyskać 50 proc. rabatu na abonament przez 4 miesiące.

Same plany mobilne w UPC również doczekały się odświeżenia. Od teraz można wykupić dostęp do usług zarówno bez zobowiązań, jak i w umowie na rok. W tym drugim przypadku można liczyć na dwukrotnie większe pakiety niż do tej pory:

UPC Smart — 10 GB za 29,99 zł;

UPC Comfort — 20 GB za 39,99 zł;

UPC VIP — 40 GB za 59,99 zł.

Przez trzy pierwsze miesiące z usługi mobilnej można korzystać też za darmo.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.