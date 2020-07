Prawdopodobnie wszyscy znają tę kultową, wywodzącą się jeszcze z czasów Związku Radzieckiego grę, która trenuje nasz intelekt, refleks i spostrzegawczość. Tetris Mobile wchodzi jednak na zupełnie nowy poziom… cóż, sam nie wiem czego. Pozwólcie, że opiszę.

Tetris. To taki ukochany dziadzio wszystkich gier. Każdy go zna, a on sam od wielu dekad daje mnóstwo radości kolejnym pokoleniom graczy. Na dodatek nie jest bezmyślną łupaniną – wręcz przeciwnie, oprócz refleksu trenuje również na fundamentalnym poziomie naszą spostrzegawczość i zdolność planowania działań z wyprzedzeniem. A przy tym jest cudownie prosty w obsłudze i ma jasne zasad.

Dlatego też gdy obejrzałem reklamę promującą aktualizację tej gry w jej oryginalnej, licencjonowanej wersji, nie byłem pewien, czy to tak na poważnie. Moje pierwsze chwile z tym załączonym poniżej zwiastunem były wypełnione rozbawieniem. Byłem szczerze przekonany, że to żart i satyra.

Otóż nie.

Tetris Mobile battle-royale, Tetris multiplayer, a do tego telewizyjne show na żywo i gotówka do wygrania.

Tetris Mobile w wersji na Androida i iOS-a wprowadzi nowy tryb gry – Tetris: Primetime – który będzie hybrydą gry wideo i teleturnieju. Ów teleturniej rozpoczynać się będzie każdego dnia o 19:30 wedle czasu najbliżej znajdującego się naszego położenia studia. Te studia będą operować w:

Auckland

Perth

Moskwie

Berlinie

Londynie

Nowym Jorku

Los Angeles

Program będzie prowadzony przez Millena Bairda, którego aktora możemy kojarzyć chociażby z serialu Areszt domowy. A co z samą grą? Jak się okazuje, to tryb multiplayer na 100 wylosowanych osób, który przypomina battle royale lub switchowego Tetrisa 99. Tak na marginesie: do trybu multiplayer wprowadzony też zostanie opcjonalny czat głosowy. Teleturniej ma być dostępny dla graczy z całego świata, a najlepsi będą nagradzani prawdziwą gotówką (pula nagród w kwocie 5 tys. dol.).

I nie, nie przewijaj tego ekranu co chwila, by się upewnić, czy na pewno dalej rozmawiamy o Tetrisie. Choć ciekaw jestem czy mamy wśród Czytelników jakiegoś tetrisowego wymiatacza. A jeżeli tak, to czy zamierza powalczyć o sławę i bogactwo w Tetris: Primetime.