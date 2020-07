2 interakcji

Uważajcie na naciągaczy, którzy próbują wykraść dane logowania do konta Netflix. Wysyłają fałszywe maile zatytułowane „Twoje powiadomienie o zawieszeniu”, ale to oszustwo — podpowiadamy, jak rozpoznać fałszywe wiadomości.

Cyberprzestępcy wyłudzają dane logowania do usług online na różne sposoby, bo mają w tym interes — zawsze znajdzie się ktoś, kto chętnie odkupi login i hasło za mniejsze pieniądze niż te, które trzeba wydać na abonament bezpośrednio u usługodawcy. To właśnie przez takich ludzi wszyscy musimy się mieć na baczności.

Jedną z metod pozyskiwania kont użytkownika jest bombardowanie naszych skrzynek mailami, które do złudzenia przypominają komunikaty wysyłane przez dostawców usług. Od kliknięcia linku zawartego w spreparowanej wiadomości prosta droga do straty środków na koncie bankowym.

„Twoje powiadomienie o zawieszeniu” — phishing i fałszywy mail od „Netfliksa”

Nadal trwa wysyłka maili, które udają komunikaty od Netfliksa, o czym poinformował nas jeden z naszych czytelników. Otrzymał on na swoją skrzynkę maila o tytule „Twoje powiadomienie o zawieszeniu”. Podpisany był „Twoi przyjaciele z Netflix” i nakłaniał do „zrestartowania członkostwa”.

W wiadomości pojawiła się informacja, że rzekomo „nie udało się autoryzować płatności za kolejny cykl rozliczeniowy abonamentu”. Właśnie dlatego Netflix miał zawiesić naszemu czytelnikowi członkostwo. Problem w tym, że mail przyszedł z adresu… info@thestoragepeople.com. Nikt tu nawet nie próbuje się podszywać pod domenę netflix.com.

Wbrew pozorom fałszywy mail informujący o zawieszeniu konta Netflix jest bardzo cwany.

Kolorystyką przypomina oficjalne komunikaty i zawarta została w nim informacja, że subskrypcja pozostanie „aktywna do momentu jej wygaśnięcia”. Aktywny abonament nie stoi w sprzeczności z treścią wiadomości, a ta przekonuje, że „wystarczy kliknąć w przycisk” i zaktualizować dane, by abonament nie wygasł.

Linków w tej oraz w podobnych wiadomościach nie wolno oczywiście klikać — wpisanie na stronie, do których nas odsyłają danych, prześle je do atakującego. W dodatku jeśli ktoś ma ten sam login i hasło również w innych usługach online, możecie wtedy stracić konta również w nich (dlatego każda usługa powinna mieć hasło unikalne).

Netflix — uwaga na oszustwo

Przedstawiciele serwisu Netflix potwierdzają, że ktoś się pod nich podszywa, a jest to niebezpieczne z kilku powodów. Można stracić nie tylko dostęp do filmów i seriali, ale również pieniądze, jeśli ktoś poda na fałszywej stronie dane karty.

Z tego powodu pod żadnym pozorem nie wolni wpisywać danych logowania ani karty płatniczej po kliknięciu link z maila. Tego typu informacjami można się dzielić wyłącznie po samodzielnym wejściu na stronę internetową.

Warto jednak pamiętać, że w razie gdyby ktoś złapał się na taki phishing, a potem nieopatrznie kliknął przycisk w mailu i podał dane logowania, to jeszcze nie jest koniec świata. Istnieją sposoby na odzyskanie dostępu do straconego konta.

Nawet jeśli ktoś do tego nieuprawniony zmienił nasze hasło na inne, to Netflix potrafi przywrócić nam dostęp do konta, jeśli udowodnimy, że było nasze. W najgorszym razie trzeba będzie jednak zablokować kartę płatniczą i wyrobić sobie nową…

