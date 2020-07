Samsungowi wyraźnie spodobało się sprzedawanie sztandarowego modelu w trzech różnych wariantach. Wygląda na to, że Galaxy S21 będzie miał dokładnie tyle odmian, co sprzedawany aktualnie S20.

Na dziś na temat telefonu Galaxy S21 nadal wiele nie wiadomo. Właściwie pierwszą w miarę wiarygodną plotką – jej źródłem jest SamMobile – poznajemy dopiero teraz. Nowy sztandarowy telefon Samsunga, planowany na przyszły rok, pojawi się na rynku w trzech odmianach. Ciekawe czy istota podziału będzie taka sama, jak w przypadku Galaxy S20. Prawdopodobnie tak.

Wszystkie trzy telefony mają być zgodne z siecią 5G. Noszą wewnętrzne oznaczenia M-G991, GM-G996 i SM-G998, co prawdopodobnie przełoży się na handlowe nazwy Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra. Podobno będziemy mogli wybierać między 128- a 256-gigabajtowymi edycjami tych telefonów.

Galaxy S21 w trzech odmianach: zwykłej, plus i Ultra.

Jak na tak ważną dla rynku telefonów linią produktową (trzeba przyznać – zasłużenie) na razie o Galaxy S21 wiemy względnie niewiele. Podobno Galaxy S20 sprzedaje się poniżej oczekiwań. Jest telefonem bardzo dobrym, ale też i bardzo drogim – a w obliczu kryzysu finansowego konsumenci stają się coraz bardziej oszczędni.

Na razie jednak Samsung szykuje się do premiery swojego słynnego Galaxy Note’a w nowej odsłonie. Telefon ma pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku. W przeciwieństwie do Galaxy S21, wiemy już o nim całkiem sporo. Zachęcam do zapoznania się z naszą serią wpisów na jego temat.