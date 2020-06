60 GB na wakacje za 15 zł. Tak wygląda nowa promocja sieci Plus i Plush

1 interakcji

Grupa Cyfrowy Polsat rusza z nową wakacyjną promocją. Klienci wybierający oferty prepaid w sieciach Plus i Plush mogą wykupić łącznie 60 GB dodatkowego transferu danych na wakacje za 15 zł.

Plus i Plush mają dla swoich klientów miłą niespodziankę. Abonenci ofert na kartę będą mogli odebrać przez wakacje łącznie 60 GB transferu danych w ramach trzech pakietów po 20 GB każdy.

60 GB dodatkowego internetu mobilnego w sieciach Plus i Plush

Kolejne pakiety internetowe będą przyznawane automatycznie jeden po drugim co 30 dni, a za wszystkie trzy płaci się jednorazowo tylko 15 zł. Oznacza to, że każdy pakiet o wielkości 20 GB na 30 dni kosztuje jedynie 5 zł.

Opłata za wszystkie trzy pakiety pobierana jest w momencie aktywacji promocji, z której mogą skorzystać wszyscy klienci sieci Plus i Plush opłacający usługi w modelu prepaid. By z niej skorzystać, należy mieć aktywną jedną z poniższych taryf:

Plus Elastyczna na Kartę;

Prosto na Kartę;

Nowy Plush.

Jak skorzystać z promocji 60 GB na wakacje w Plusie i Plushu?

Aby aktywować promocję należy mieć przede wszystkim aktywne konto oraz środki pozwalające na pobranie opłaty w wysokości 15 zł. Aktywacji można dokonać za pomocą kodu USSD: /136/11/*0060#. Inna metoda aktywacji promocji polega na zalogowaniu się na konto abonenta w aplikacji Mobilny Plus Online, gdzie należy odszukać odpowiednią opcję.

Promocja potrwa od 17 czerwca do 30 września 2020 r. Operator zaznacza przy tym, że dodatkowe gigabajty „nie mogą być wykorzystane w roamingu, z wyłączeniem RLAH [roam like at home]”, co jest taryfikowane w zgodzie z zasadami określonymi w regulaminie „Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid”, Więcej informacji można zaś znaleźć na stronach Plusa i Plusha.