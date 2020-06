It Takes Two, Lost in Random i Rocket Arena to trzy nowe gry pod sztandarem EA Originals

EA podczas swojej corocznej imprezy zaprezentowało aż trzy gry od niezależnych studiów opublikowane pod egidą EA Originals. Sprawdzamy, czym zaskoczą nas It Takes Two, Lost in Random i Rocket Arena.

W ramach programu EA Originals, w którym wydawane są gry studiów niezależnych z całego świata, zadebiutują trzy nowe gry. Wśród nich są It Takes Two od Hazelight Studios, Lost in Random studia Zoink oraz Rocket Arena wyprodukowane przez studio Final Strike Games. Przyjrzeliśmy się im.

It Takes Two

Tytułem, na który z tych trzech właśnie zapowiedzianych czekam najbardziej, jest It Takes Two, bo odpowiadają za tę grę ci sami ludzie ze sztokholmskiego Hazelight Studios, którzy stworzyli fenomenalne A Way Out, czyli chwytającą za serce kooperacyjną przygodówkę o ucieczce dwójki mężczyzn z więzienia.

It Takes Two, które trafi do sprzedaży w 2021 r. również będzie grą rozgrywaną w co-opie, która „pozwoli odbyć widzom emocjonalną podróż w fantastycznym świecie”. Josef Fares, czyli reżyser uhonorowany nagrodami Bafta obiecuje, że to platformówka, która różni się od wszystkich założeń gatunku.

Lost in Random

Drugą grą jest Lost in Random, czyli produkcja z gatunku action-adventure osadzona fabularnie w dystopii, „gdzie panuje strach przed niepewnością i chaosem”. Protagonistką jest Even, która wraz z towarzyszem Diseyen wyrusza w podróż, podczas której muszą się zmierzyć z nieznanym.

Lost in Random przedstawia zwariowany świat, którym rządzi przypadkowość. Gracze będą mogli się w niego zagłębić już w 2021 r. Gra od studia Zoink trafi wtedy na takie platformy jak PlayStation 4, Xbox One, Switch oraz PC, gdzie będzie dostępna w sklepach Origin oraz Steam.

Rocket Arena

Trzecia z produkcji EA Orignal to dzieło Final Strike Games ze Seattle. To cross-platformowa strzelanina wieloosobowa z kategorii hero arena. Gracze muszą opanować walkę (oraz poruszanie się) za pomocą rakiet podczas wcielania się w szereg różnorodnych bohaterów o indywidualnych umiejętnościach.

Electronic Arts obiecuje, że Rocket Arena to „zupełnie nowe doświadczenie strzelanki”. Gra ma być też rozwijana za pośrednictwem sezonowych wydarzeń wypełnionych darmową zawartością. Premiera gry została zaplanowana na 14 lipca 2020 r. na konsolach (PS4, Xbox) oraz pecetach (Origin, Steam).