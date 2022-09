I to jest prawdziwy cyberpunk! Serial "Cyberpunk: Edgerunners" zabierze was do lepszego Night City

Netflix pozwala odpalić "Cyberpunk: Edgerunners" z tłumaczeniem, ale uznałem, że to bez sensu. Japońska kreska idąca w parze z japońskim dubbingiem oraz polskimi napisami to najlepsze połączenie. Bohaterowie mówiący językiem Kraj Kwitnącej Wiśni po prostu pasują do Night City idealnie. Chociaż to amerykańskie miasto, to w uniwersum zapoczątkowanym przez grę fabularną Cyberpunk 2020 i rozwiniętą przez CD Projekt RED mieszkańcy Japonii mają ogromne wpływy. Nic w tym dziwnego, kultowe zaibatsu to nieodłączna część cyberpunkowych klimatów już od czasu "Neuromancera".