Mata chłodząca dla psa i kota. Serio, jeszcze ci za nią podziękuje
Fala upałów doskwiera nie tylko ludziom, ale i naszym domowym zwierzętom. Mata chłodząca dla psa i kota pomoże naszym milusińskim lepiej znieść te trudne dni.
Przez nasz kraj przetoczyła się w tym roku już jedna fala upałów, ale to nie koniec, bo zaraz pojawi się kolejna. Niestety jeśli ktoś chciałby zamontować teraz klimatyzację, to o ile nie będzie miał masy szczęścia, to już pobite gary, a o montażu klimy trzeba pomyśleć na jesieni, aby przygotować się na za rok. Do tego w wielu domach i mieszkaniach montaż takowej jest niemożliwy, a jak tylko termometr ruszy w górę, to ze sklepów znikają ekspresowo wiatraki.
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Nie ma co jednak się załamywać, tutaj trzeba działać i to zarówno z myślą o sobie, jak i o swoich bliskich oraz… naszych czworonożnych towarzyszach. Psy i koty również są wrażliwe na ekstremalne temperatury, a zadaniem ich właścicieli jest im pomóc w przetrwaniu upalnych okresów w możliwie komfortowych warunkach. Dobrym pomysłem może być zakup maty chłodzącej dla psa i kota. A co trzeba o takowym gadżecie wiedzieć, jak on działa i ile kosztuje?
Mata chłodząca dla psa i kota - polecane modele
Taki gadżet to nic innego jak legowisko, na którym nasz pies lub kot mogą leżeć w upalne dni, aby się nieco schłodzić. Jak to działa? Mata chłodząca pochłania ciepło z ciała zwierzaka. Co przy tym istotne, nie pobiera energii i nie wymaga podłączania jej do prądu. Składa się na nią twarde nylonowe lub winylowe podłoże wraz ze schładzanym wypełnieniem, takim jak np. żel chłodzący, który aktywuje się, gdy zwierzę się na nim położy lub… zwykła zimna woda z kostkami lodu.
Skuteczność mat chłodzących dla psa i kota bywa naprawdę wysoka - są w stanie utrzymywać przez kilka godzin temperaturę nawet o 10°C niższą od temperatury otoczenia. Aby osiągnąć najlepsze efekty warto wybrać dopasowaną do rozmiaru naszego zwierzęcia, aby ten się na nich komfortowo zmieścił, a do tego niektóre aktywują się dopiero od konkretnej wagi zwierzaka. A jaki konkretny model wybrać? Przyjrzyjmy się kilku przykładowym.
- Żelowa mata dla psa i kota, 60 x 40 cm za 18,99 zł na Allegro - to podstawowy model wypełniony nietoksycznym żelem i wodoodporną powierzchnią, który aktywuje się, gdy tylko zwierzak się na nim położy;
- Mała żelowa mata chłodząca dla psa lub kota wodoodporna żelowa, 50 x 40 cm za 45 zł na Allegro- to nieco mniejszy model, który spodoba się właścicielom kotów, który wyróżnia się tym, iż pokryty został nie jednolitym kolorem, a przyjemną dla oka grafiką;
- Ogrodowa duża żelowa mata chłodząca dla psa, 110 x 70 cm za 64,98 zł na Allegro - ten model sprawdzi się nie tylko w mieszkaniu, ale również na ogrodzie nawet w przypadku tych największych zwierzaków, a aby łatwiej się ją nosiło można ją dwukrotnie złożyć;
- Gruba mata chłodząca dla dla psa, 70x55cm za 89 zł na Allegro - nieco większy model, który zainteresuje właścicieli nieco większych zwierzaków, który jest wyraźnie grubszy niż te podstawowe, tańsze modele;
- Flamingo, chłodzące legowisko Fresk Drop, różne rozmiary, od 129,96 zł w Zooplus - mata chłodząca wyglądająca jak klasyczne legowisko, które wypełnione jest żelem; dostępne jest w pięciu rozmiarach od 66 x 56 cm do 116 x 76 cm.
Wybór w sklepach jest jak widać całkiem spory i łatwo dobrać model, który będzie odpowiadał potrzebom naszym i naszego zwierzaka. Pies i kot z pewnością docenią, jeśli dostaną taką matę chłodzącą, a warto kupić ją za wczasu zanim pogoda sprawi, iż temperatury w domu staną się nie do wytrzymania. Warto też pomyśleć o zakupie domowego wentylatora dla siebie - a przy okazji sprawdzić, kiedy go nie używać oraz ile właściwie prądu takowy wiatrak pobiera i ile to nas kosztuje.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.