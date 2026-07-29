Mata chłodząca dla psa i kota. Serio, jeszcze ci za nią podziękuje

Przez nasz kraj przetoczyła się w tym roku już jedna fala upałów, ale to nie koniec, bo zaraz pojawi się kolejna. Niestety jeśli ktoś chciałby zamontować teraz klimatyzację, to o ile nie będzie miał masy szczęścia, to już pobite gary, a o montażu klimy trzeba pomyśleć na jesieni, aby przygotować się na za rok. Do tego w wielu domach i mieszkaniach montaż takowej jest niemożliwy, a jak tylko termometr ruszy w górę, to ze sklepów znikają ekspresowo wiatraki.

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Nie ma co jednak się załamywać, tutaj trzeba działać i to zarówno z myślą o sobie, jak i o swoich bliskich oraz… naszych czworonożnych towarzyszach. Psy i koty również są wrażliwe na ekstremalne temperatury, a zadaniem ich właścicieli jest im pomóc w przetrwaniu upalnych okresów w możliwie komfortowych warunkach. Dobrym pomysłem może być zakup maty chłodzącej dla psa i kota. A co trzeba o takowym gadżecie wiedzieć, jak on działa i ile kosztuje?

Mata chłodząca dla psa i kota - polecane modele

Taki gadżet to nic innego jak legowisko, na którym nasz pies lub kot mogą leżeć w upalne dni, aby się nieco schłodzić. Jak to działa? Mata chłodząca pochłania ciepło z ciała zwierzaka. Co przy tym istotne, nie pobiera energii i nie wymaga podłączania jej do prądu. Składa się na nią twarde nylonowe lub winylowe podłoże wraz ze schładzanym wypełnieniem, takim jak np. żel chłodzący, który aktywuje się, gdy zwierzę się na nim położy lub… zwykła zimna woda z kostkami lodu.

Skuteczność mat chłodzących dla psa i kota bywa naprawdę wysoka - są w stanie utrzymywać przez kilka godzin temperaturę nawet o 10°C niższą od temperatury otoczenia. Aby osiągnąć najlepsze efekty warto wybrać dopasowaną do rozmiaru naszego zwierzęcia, aby ten się na nich komfortowo zmieścił, a do tego niektóre aktywują się dopiero od konkretnej wagi zwierzaka. A jaki konkretny model wybrać? Przyjrzyjmy się kilku przykładowym.

Wybór w sklepach jest jak widać całkiem spory i łatwo dobrać model, który będzie odpowiadał potrzebom naszym i naszego zwierzaka. Pies i kot z pewnością docenią, jeśli dostaną taką matę chłodzącą, a warto kupić ją za wczasu zanim pogoda sprawi, iż temperatury w domu staną się nie do wytrzymania. Warto też pomyśleć o zakupie domowego wentylatora dla siebie - a przy okazji sprawdzić, kiedy go nie używać oraz ile właściwie prądu takowy wiatrak pobiera i ile to nas kosztuje.

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