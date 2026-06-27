Ile kosztuje montaż klimatyzacji w 2026 roku? Zestawienie cen z największych miast

Czerwiec, słońce przygrzewa już od rana, a w mieszkaniu zaczyna się robić jak w saunie. I właśnie wtedy - nie w marcu, nie w lutym, tylko teraz, w najgorętszym możliwym momencie - przychodzi do głowy ten pomysł: może by tak wreszcie założyć klimatyzację? No to chodź, sprawdzimy, ile to naprawdę kosztuje w 2026 r. i czy da się nie przepłacić, wchodząc na rynek wtedy, gdy wszyscy inni robią to samo.

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Zanim przejdziemy do kwot - o co w ogóle chodzi?

Klimatyzator ścienny typu split

Klimatyzacja to nie pralka. Nie wchodzisz do sklepu, nie płacisz i nie wychodzisz z pudełkiem pod pachą. Całość to wypadkowa co najmniej trzech elementów: urządzenia, montażu i materiałów instalacyjnych. Do tego dochodzą zmienne, które potrafią solidnie rozjechać kosztorys - długość trasy freonowej, grubość ścian, piętro budynku, kaprysy wspólnoty mieszkaniowej i oczywiście to, czy masz szczęście trafić na uczciwą firmę instalacyjną, czy na kogoś, kto wymyśla kolejne pozycje fakturowe w locie.

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Najpopularniejszy typ to klimatyzator ścienny split - jedna jednostka wewnętrzna, jedna zewnętrzna, idealna do klimatyzowania jednego pomieszczenia. Dla całego mieszkania lub domu wchodzi w grę multi-split: jedna jednostka zewnętrzna obsługuje od dwóch do pięciu wewnętrznych. To drugie jest elegantsze estetycznie (elewacja nie wygląda jak panel sterowania statku kosmicznego), ale i kosztowniejsze.

Klimatyzator ścienny typu multi split

Polska średnia - ile to kosztuje „standardowo"?

Zacznijmy od twardych liczb ogólnopolskich, zanim zejdziemy do konkretnych miast. W 2026 r. kompletny system split 3,5 kW (wystarczający na pokój lub salon do ok. 35 m²) z montażem to w przybliżeniu 4500-7000 zł brutto w zależności od marki i warunków. Budżetowe rozwiązanie dla mniejszego pokoju (2,5 kW) można zamknąć w 3500-5500 zł. Mocniejsza jednostka 5 kW, nadająca się na duży salon, to już 5500-9000 zł.

Sama robocizna bez urządzenia w standardowym scenariuszu (trasa do 3 metrów, jeden przewiert, łatwy dostęp) wynosi od 1100 do 2000 zł brutto. Bardziej skomplikowany montaż - długa trasa, kucie bruzd, praca na wysokości - potrafi dobić do 3000-4000 zł tylko za usługę. Multi-split w konfiguracji 2+1 (dwa pokoje) to montaż od 2400 do 3200 zł, a przy trzech jednostkach wewnętrznych 3100-4300 zł, nie licząc urządzeń.

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Warszawa - stolica cen i kolejek

W Warszawie klimatyzacja to usługa, za którą płaci się premię lokalizacyjną. Stawki robocizny wahają się tutaj od 150 do 250 zł za roboczogodzinę. Firma iklimat.pl podaje na 2026 rok cenę montażu jednostki ściennej 2,0-3,5 kW zakupionej u siebie na poziomie 1800 zł netto, a przy urządzeniu przyniesionym przez klienta - już 2000 zł netto. Każdy dodatkowy metr instalacji freonowej to 50-70 zł netto.

Całościowo klimatyzator split 2,5 kW z montażem w Warszawie zaczyna się od mniej więcej 3500 zł, 3,5 kW - od ok. 4000 zł, a mocniejsza jednostka 5 kW - od 3800 zł i wyżej. System multi-split dla dwóch pokojów to minimum 5500 zł, trzy pokoje - od 8500 zł, a cztery - od 12 tys. zł w górę. Wersja premium, czyli Daikin lub Mitsubishi Electric, potrafi wypchnąć cenę split 3,5 kW z montażem nawet do 6500-8500 zł.

Kraków - trochę taniej, ale terminy bolą

Kraków cenowo jest nieco łagodniejszy dla portfela. Standardowy montaż split bez urządzenia zaczyna się tu od ok. 1500 zł, a całość z urządzeniem budżetowym od ok. 3000-3500 zł. Najpopularniejszy wariant - jedno pomieszczenie, jedno urządzenie - zamyka się w przedziale 4000-5500 zł brutto dla segmentu średniego. Firma OK Klima podaje kompletny zestaw AUX 2,5 kW z montażem od 3990 zł. Przy wyborze urządzeń z wyższej półki (Fujitsu, Daikin Stylish) cena potrafi skoczyć do 5700–9700 zł.

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Dla kogoś, kto chce klimatyzować całe mieszkanie, Kraków wyznacza budżet na multi-split rzędu 10 000-19 000 zł, co jest zgodne z ogólnopolskimi widełkami. Uwaga praktyczna: Kraków jest jednym z miast, gdzie terminy realizacji potrafią się wydłużać najbardziej w szczycie sezonu - jedne z firm podają nawet trzy tygodnie oczekiwania w upalne miesiące.

Wrocław - aktualne dane prosto z rynku

Wrocław to rynek dość konkurencyjny, co przekłada się na rozsądne ceny. Firma klimaflow.pl, aktualizując cennik w czerwcu 2026, podaje komplety z montażem dla segmentu budżetowego (Sevra Freedom 3,4 kW) od 3500 zł, segment średni (Gree Pular lub Haier Revive Plus 3,5 kW) to 3890-3990 zł, wyższy segment (Mitsubishi, Daikin) - od 5190 do 6890 zł. Portal enverso.pl kalkuluje koszt split 3,5 kW z montażem na 3400-5500 zł brutto, a 5 kW na 4200-7000 zł. Multi-split w konfiguracji 2×3,5 kW (dwa pokoje) to 7000-12 000 zł całościowo.

Wrocław ma też przejrzyste cenniki robocizny od lokalnych firm: montaż podstawowy split (do 3 m instalacji) to ok. 1700 zł brutto dla osoby fizycznej, multi-split 2+1 to ok. 2800 zł, 3+1 to ok. 3800 zł, 4+1 to ok. 4750 zł brutto. Wrocław jawi się więc jako jedno z rozsądniej wycenionych dużych miast, choć - jak wszędzie - trudne warunki montażu (kamienice, wysokie piętra) podnoszą cenę.

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Poznań - solidna oferta z konkretnymi kwotami

Firma Adapia z Poznania prezentuje przejrzysty cennik: montaż podstawowy split to 1728 zł brutto dla osoby fizycznej, multi-split 2+1 to 2808 zł brutto, 3+1 - 3780 zł, 4+1 - 4752 zł. Ogólnie ceny startują od 2500 zł za podstawowy split z montażem, a bardziej zaawansowane systemy multi-split kosztują 7000-25 000 zł. Komplety z montażem dostępne są od ok. 4800 zł.

Poznań jest rynkiem z wyraźną konkurencją między lokalnymi firmami a ogólnopolskimi sieciami instalatorów, co zazwyczaj dobrze wpływa na ceny i - co ważne - na terminowość obsługi poza szczytem sezonu.

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Łódź - specyfika kamienic i nowe budownictwo

Łódź to miasto dwóch architektonicznych światów: zabytkowe kamienice w centrum i osiedlowe bloki lub nowe deweloperki na obrzeżach. Firma FajnaKlima podaje cennik na 2026 rok: segment budżetowy (AUX, Rotenso) z montażem od 3800 zł brutto, segment średni (Gree, Haier) od 4500 do 5500 zł, premium (Daikin, Mitsubishi) od 6000 zł. Dla mieszkań w kamienicach z grubymi murami ceny mogą podskoczyć do 5500-7500 zł ze względu na konieczność użycia specjalistycznych wierteł diamentowych i dłuższy czas pracy. Dom jednorodzinny z systemem multi-split na trzy jednostki to 12 000-16 000 zł brutto.

Łódź oferuje też ciekawą opcję: program Ciepłe Mieszkanie skierowany do lokali w budynkach wielorodzinnych może pokryć część kosztów klimatyzatora z funkcją grzania (traktowanego jako pompa ciepła powietrze-powietrze).

Gdańsk - port z cenami wyspy

Gdańsk i Trójmiasto to rynek o specyficznej sezonowości. Orientacyjne widełki dla samego montażu wahają się od 800 do 2500 zł netto, co daje po VAT przedział rzędu 1000-3100 zł. Wcześniejsze dane z rynku wskazywały całkowite koszty montażu z urządzeniem w Gdańsku na poziomie 4300-4800 zł, a rynek od tamtego czasu wyraźnie drożał. Firma actionenergy.pl aktualizuje cennik na styczeń 2026 i potwierdza dolny próg robocizny na poziomie 800 zł netto przy prostych instalacjach.

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Katowice i Śląsk - rynek z charakterem

Na Śląsku działa silna sieć lokalnych firm instalacyjnych, co sprzyja konkurencji cenowej. Ceny klimatyzacji w Katowicach na 2026 rok są na poziomie 2500-8000 zł za urządzenie z montażem, ze średnią rynkową wynoszącą ok. 4500 zł. Firma k-lima.pl ma w cenniku montaż podstawowy split do 3 m instalacji za 1300 zł netto, multi-split 2+1 za 2200 zł, 5+1 za 4900 zł. Śląsk jest jednym z bardziej przystępnych cenowo dużych rynków w Polsce - efekt dużej gęstości firm i silniejszej konkurencji o klienta.

Co tak naprawdę winduje cenę?

Każda wycena ma swój rdzeń i swoje dodatki. Rdzeń to urządzenie i standardowa instalacja. Dodatki to miejsca, gdzie można się naciąć.

Długość trasy freonowej to jeden z kluczowych czynników - za każdy dodatkowy metr powyżej standardowych 3-5 m płaci się od 50 do 150 zł. Przy mieszkaniu na wyższym piętrze trasa może wynosić 8-12 m. Kucie bruzd w ścianach, zwłaszcza betonowych lub żelbetowych, to dodatkowe kilkaset złotych za punkt. Montaż na wysokości wymagający rusztowania lub podnośnika koszowego to osobna pozycja w kosztorysie. Pompka skroplin, konieczna gdy nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu (typowa sytuacja w wielu mieszkaniach), dodaje 500-700 zł do rachunku.

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Marka i klasa energetyczna to druga oś różnicująca ceny. Segment ekonomiczny (AUX, Rotenso, Kaisai, budżetowe linie Gree) pozwala zamknąć inwestycję w kwocie 3500-5000 zł. Segment średni (LG, Haier, Panasonic, wyższe linie Gree) to 4500-7500 zł. Premium (Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu) - od 6000 do 9500 zł i wyżej za split 3,5 kW. Daikin i Mitsubishi są droższe, ale oferują cichszą pracę, stabilność przy niskich temperaturach i lepiej dopracowane sterowanie. Czy warto? Dla kogoś, kto planuje używać klimatyzatora przez dekadę dziennie - tak. Dla kogoś, kto chce przetrwać trzy gorące tygodnie w roku - niekoniecznie.

Sezon ma znaczenie - i to niemałe

Jeśli czytasz ten tekst latem to masz złe karty. W szczycie sezonu, czyli od maja do sierpnia, ceny usług montażowych rosną o 10-20 proc. w porównaniu do okresu pozasezonowego, a terminy realizacji wydłużają się z dni do tygodni. Poza sezonem - wiosną lub jesienią - można zaoszczędzić 15-30 proc. i trafić na pierwszą wolną ekipę w przyszłym tygodniu. Różnice w cenach samych urządzeń w szczycie sezonu mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent.

Ta zasada jest prosta, ale co roku zaskakuje tysiące Polaków. Klimatyzację planuje się zimą, zamawia wiosną, a latem korzysta. W praktyce robimy odwrotnie. Optymalny moment na spokojne zamówienie instalacji to marzec-kwiecień lub wrzesień-październik.

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Ukryte koszty, o których nikt nie mówi przy wycenie

Firmy niezbyt chętnie komunikują kilka rzeczy na starcie. Mieszkańcy bloków muszą uzyskać zgodę spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej na montaż jednostki zewnętrznej - procedura trwa zwykle 2-4 tygodnie. Bez tego papieru montażyści nie wejdą na elewację. W niektórych wspólnotach obowiązują ograniczenia estetyczne: konkretny kolor maskownic, określone miejsce montażu, zakaz odprowadzania skroplin na zewnątrz budynku.

„Standardowy montaż" w telefonicznych wycenach zakłada idealne warunki - krótką trasę, łatwy dostęp, brak konieczności kucia. Rzeczywistość często odbiega od ideału. Warto zawsze prosić o wycenę po wizji lokalnej lub przynajmniej po szczegółowym opisie warunków instalacyjnych.

I koszty eksploatacyjne: nowoczesny klimatyzator 3,5 kW pracujący w trybie chłodzenia zużywa 0,8-1,2 kWh na godzinę, co przy aktualnych cenach prądu (ok. 1,05 zł/kWh w taryfie G11) daje 0,80-1,20 zł za godzinę pracy. Praca przez 8 godz. dziennie przez miesiąc to wzrost rachunku o 200-290 zł. Urządzenia klasy A+++ są tu wyraźnie lepsze od klasy A+ - różnica może wynosić kilkaset złotych rocznie. Do tego regularny serwis: przegląd klimatyzatora to 200-500 zł rocznie, ale zaniedbany parownik to siedlisko grzybów i alergenów - argument silniejszy niż wydatki.

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Jak nie przepłacić?

Nie dzwoń w lipcu, gdy jest 36 stopni - albo przynajmniej miej świadomość, że płacisz premię za brak cierpliwości. Poproś o wycenę od co najmniej dwóch lub trzech firm, bo różnice potrafią sięgać 1000-2000 zł przy identycznej instalacji. Sprawdź, co dokładnie zawiera wycena: czy metraż trasy freonowej jest wliczony, czy jest tam pompka skroplin, czy firma gwarantuje autoryzowany serwis gwarancyjny.

Warto też wiedzieć, że montaż klimatyzatora z funkcją grzania (pompy ciepła powietrze-powietrze) może uprawniać do dofinansowania z programów Ciepłe Mieszkanie lub Czyste Powietrze. I na koniec rzecz, którą mówią wszyscy, a którą wszyscy ignorują: klimatyzacja kupiona o rok wcześniej, zamontowana poza sezonem, służy identycznie jak ta zamontowana w panice w połowie upału. Różni się tylko ceną - i to wyraźnie na korzyść tej pierwszej.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.