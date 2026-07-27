Mordercze upały wymuszają zmiany. Największe atrakcje bez tłumów i potu

Fala upałów powróciła do Polski. IMGW wydało ostrzeżenia obejmujące znaczną część centralnej, zachodniej i południowej Polski. "Prognozowane są wysokie temperatury, które mogą stanowić zagrożenie szczególnie dla dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych" - zaznaczono w komunikacie.

W czasie upału pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu, unikaj długiego przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, a wieczorem i w nocy śledź rozwój sytuacji pogodowej w związku z prognozowanymi burzami - mogliśmy przeczytać w kolejnym wpisie.

Do długiego przebywania na słońcu nie zmuszą we Włoszech największe atrakcje. Tamtejsze ministerstwo kultury i turystyki zdecydowało się wydłużyć godziny otwarcia miejsc obleganych przez turystów. Jak informuje PAP, Koloseum i Panteon w Rzymie oraz Zamek Sforzów w Mediolanie będą dostępne do późnych godzin wieczornych przez cały sierpień.

Nie trzeba będzie więc stać w tłumie na pełnym słońcu, jeśli chce się odhaczyć najważniejsze miejsca podczas swojego pobytu

Od soboty 1 sierpnia Koloseum będzie można zwiedzać dodatkowo także w piątek i sobotę w godzinach 19:45-23:30, Panteon od 19:00 do 23:00 z wyjątkiem czwartku, a mediolański Zamek Sforzów od 17:30 do 19:30.

Cytowany przez PAP minister turystyki Gianmarco Mazzi podkreślił, że to "wyjście naprzeciw potrzebom turystów i mieszkańców miast". Skoro nie da się wytrzymać w upale, to należy zmienić nawyki.

To pokazuje, jak już dostosowujemy się do rosnących temperatur. Można się doszukiwać nawet pewnych korzyści: w końcu będzie wygodniej i bardziej komfortowo, na dodatek zobaczy się zabytki z nowej, innej perspektywy. Tyle że do podjęcia takiej decyzji zmusiły władze wysokie temperatury - albo się dostosujemy, albo będziemy się męczyć.

Podczas czerwcowej fali upałów niektóre polskie muzea zapraszały do siebie, kusząc klimatyzowanymi przestrzeniami. Przypominano w ten sposób, że nie tylko galerie handlowe mogą ratować przed gorącem.

W polskich miastach coraz częściej otwiera się Miejsca Chłodu

- Jeśli człowiek rzeczywiście czuję, że jest 30, prawie 40 kilka stopni i nie może sobie z tym upałem poradzić, to żeby mógł wejść, spokojnie usiąść, napić się wody, bo tam powinien być dostęp do wody, do toalety, powinno być to miejsca dostępne też dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkim musi być tam chłodniej niż na zewnątrz, więc muszą być to pomieszczenia klimatyzowane - wyjaśnił na antenie Radia Łódź przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz, zapowiadajac rozmowy z sekretarzami miasta.

Miejscami Chłodu mogą być urzędy, ale też biblioteki, muzea, galerie sztuki. W teorii jest więc szansa, aby jeszcze bardziej docenić znaczenie wspólnej przestrzeni, która może pełnić dodatkową rolę, dając schronienie tym, którzy potrzebują latem ochłody, a zimą - ogrzania. To dobry pretekst, aby wzmacniać publiczne instytucje, jeszcze bardziej otwierać je na potrzeby ludzi.

Szkoda tylko, że potrzebne są ekstremalne zjawiska pogodowe, aby do takiej zmiany doszło. Ale przynajmniej reakcja jest.

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