Pękła historyczna bariera. W Polsce odnotowano 40,5 stopnia C, padł absolutny rekord ciepła

Według operacyjnych i telemetrycznych danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura powietrza na stacji synoptycznej w Słubicach osiągnęła dziś 40,5 stopnia C. Taki wynik oznaczałby nowy rekord temperatury w historii pomiarów prowadzonych na terenie Polski.

Na razie nie można jednak mówić o rekordzie oficjalnym. Każdy ekstremalny pomiar przechodzi bowiem szczegółową kontrolę jakości. Specjaliści analizują m.in. poprawność działania aparatury, kompletność danych oraz ewentualny wpływ czynników zewnętrznych na wynik.

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Dopiero po zakończeniu tej procedury IMGW potwierdzi, czy 40,5 stopnia C zostanie wpisane do historii polskiej meteorologii.

Jeżeli pomiar zostanie zaakceptowany, pobije obowiązujący oficjalny rekord wynoszący 39,5 stopnia C, również odnotowany w Słubicach 30 lipca 1994 r. Byłby także wyższy od historycznego wyniku 40,2 stopnia C z Prószkowa, zmierzonego 29 lipca 1921 r. (rekord nieoficjalny).

Choć wartość z Prószkowa od lat pojawia się w opracowaniach historycznych, współczesne zestawienia IMGW za oficjalny rekord uznają właśnie 39,5 stopnia C ze Słubic.

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Szaleństwo w Słubicach

Słubice od lat należą do najcieplejszych miejsc w kraju. Miasto leży w zachodniej części Polski, gdzie podczas napływu gorących mas powietrza z południa i południowego zachodu temperatury często są wyższe niż w pozostałych regionach.

Na obecny epizod upałów wpływa rozległy układ baryczny, który sprowadził nad Europę Środkową bardzo ciepłe, suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Przy bezchmurnym niebie i silnym nasłonecznieniu grunt nagrzewa się błyskawicznie.

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Meteorolodzy zwracają uwagę, że zachodnia część kraju często jako pierwsza znajduje się na trasie napływu takich mas powietrza. To właśnie dlatego rekordy temperatur regularnie padają w województwach lubuskim, dolnośląskim czy opolskim.

Teraz trzeba uważać na burze

Ekstremalne temperatury to jednak tylko jedna strona obecnej sytuacji pogodowej. Gorące i wilgotne powietrze tworzy idealne warunki do rozwoju silnych burz.

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Synoptycy prognozują, że w godzinach popołudniowych i wieczornych nad wieloma regionami kraju mogą pojawić się intensywne opady deszczu, bardzo silne porywy wiatru oraz grad. Miejscami opady będą miały charakter nawalny, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień, zwłaszcza w miastach, gdzie kanalizacja deszczowa może nie nadążyć z odprowadzaniem wody.

Takie zjawiska są typowe po okresach wyjątkowo wysokich temperatur. Silnie nagrzane powietrze unosi się do góry, gdzie styka się z chłodniejszymi warstwami atmosfery. Powstające w ten sposób chmury burzowe mogą rozwijać się bardzo szybko i osiągać znaczne rozmiary.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.