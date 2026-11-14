Na nowego iPada czekam jak nigdy dotąd. To przez tego MacBooka

Mariaż klasycznego systemu operacyjnego z ekranem obsługującym technologię multitouch w wykonaniu Apple’a wypadł świetnie. Przetestowany już przeze mnie MacBook Pro (2026) z matrycą PROLED XDR wyposażony w warstwę dotykową udowodnił, że macOS 27 już dziś jest gotów, by używać go na tablecie - zwłaszcza takim, do którego podpina się etui z klawiaturą i gładzikiem.

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iPad Pro (2025) z Apple M5 oraz Magic Keyboard (etui z klawiaturą i gładzikiem)

W przypadku macOS 27 kursor i klawisze to nadal podstawa interakcji, ale możliwość doraźnego pacnięcia w ikonkę i obsłużenia palcem Dynamicznej Wyspy zmienia zasady gry w ekosystemie Apple’a. Dotyk uznany został, słusznie zresztą, za dodatek, no ale i tak inżynierowie z Cupertino przystosowali swój rdzennie desktopowy system operacyjny do obsługi z jego użyciem już w pełni.

Na laptopie możemy teraz wykonywać te same gesty dotykając ekranu, co na gładziku, a treści wyświetlane w apkach i to nie tylko tych od Apple’a reagują na szczypnięcia i rozszerzanie paluchów. Możemy przybliżać i oddalać fotki, pochylać mapę lub obracać dookoła wybranej osi obiekty 3D, a kontrolki okien w rogu, gdy je tapniemy, najpierw się powiększają jak… w aktualnym iPadOS-ie.

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Tylko czemu na dotykowego MacBooka Pro musieliśmy czekać aż tak długo?!

Możliwe, że wynika to z faktu, iż od lat jak mantrę powtarzane są słynne słowa Steve’a Jobsa. Ten lata temu stwierdził, iż dotykowe ekrany umieszczone w pionie są bez sensu, a dotykowa obsługa laptopa jedyne, co daje, to „fajne demo”. Mimo to blisko dwie dekady później, za kadencji już nie Tima Cooka, tylko Johna Ternusa, firma z Cupertino zdecydowała się złamać wieloletnie status quo.

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Oczywiście to, co mówił wtedy Steve Jobs, pozostaje nadal w mocy, bo tak - w praktyce długotrwałe macanie paluchem ekranu w laptopie, tak po prostu, męczy łapę. Pod względem ergonomii oraz anatomii nic się przecież przez niecałe dwie dekady nie zmieniło, ale… i tak jestem zadowolony, iż macOS dotyk już obsługuje. Daje to Apple’owi furtkę do stworzenia produktu, na który czekam od lat.

Dzisiaj to iPada z macOS-em najbardziej chciałbym zobaczyć

Nowy laptop Apple’a jest świetny, ale przez niego mam przede wszystkim chrapkę na tablet, w którym zainstalowany zostałby wreszcie system operacyjny „dla dorosłych”. iPadOS na przestrzeni lat się rozwinął i nauczył nawet obsługi okien oraz dostał Stage Managera, ale to ciągle soft rodem z iPhone’a! Dopiero zainstalowanie na tablecie macOS-a pozwoliłoby mu w pełni zastąpić MacBooka.

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Sam, mimo ograniczeń iPadOS-a, już od lat poza domem pracuję głównie na iPadzie wpiętym często w Magic Keyboard z gładzikiem. Przesiadając się na kolejne MacBooki w ramach testów instynktownie tapałem w ekrany, a dopiero w tym najnowszym coś się wtedy dzieje. Z mojej perspektywy „dotykowość” w klasycznym systemie operacyjnym już teraz jest czymś, co przychodzi mi naturalnie.

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A pod maską zatarły się już absolutnie wszystkie granice

Już dawno doczekaliśmy się czasów, w których komputery i tablety z Cupertino pod kątem specyfikacji to w zasadzie te same urządzenia. Mój obecny iPad Pro (2025) z iPadOS-em ma procesor Apple M5 znany z komputerów Apple’a, który bez problemu radzi sobie przecież z desktopowym softem dla profesjonalistów, którego na tablecie nie uruchomimy. Skazani jesteśmy na wersje mobilne.

Jakby tego było mało, na początku roku testowałem budżetowego laptopa z Cupertino, a MacBook Neo z macOS bez problemu odpalał komputerowe środowisko z użyciem chipu… Apple A16! Skoro leciwy procesor rodem z iPhone’a uciągnął bez problemu macOS, to zmuszanie potężnego iPada Pro z chipem M5 do pracy pod kontrolą wyłącznie iPadOS-a w 2026 r. jest już absurdem.

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Moja wymarzona podróżnicza hybryda jest na wyciągnięcie ręki

I to dosłownie! Po wpięciu w etui Magic Keyboard z klawiaturą i gładzikiem tablety Apple’a już teraz zamieniają się w smukłą namiastkę laptopa, idealną do doraźnej pracy w pociągu czy w samolocie. Ze względu na sprytny zawias korzysta się wtedy z dotyku wygodniej niż w laptopie - ekran jest bliżej palucha. No ale w podróży jest super, a potem w hotelu zderzam się ze szklanym sufitem iPadOS-a.

iPad Pro (2025) podpięty do monitora Apple Studio Display

Fakt, że nie mam dostępu do wszystkich apek, jakich bym sobie życzył, mnie wkurza, bo skoro macOS natywnie obsługuje dotyk, to jego obecność na iPadzie rozwiązałaby wszystkie moje problemy. No i nic nie stoi przecież pod kątem technicznym ani programowym dziś już na przeszkodzie, aby na tym samym sprzęcie zainstalować… dwa systemy operacyjne i przełączać się między nimi w locie.

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iPadOS i macOS mogłyby bez problemu współdzielić dane użytkownika

Ba, oba mogłyby korzystać z tych samych aplikacji dostępnych dziś i tak na obu tych systemach operacyjnych - od lat te z iPadów można było instalować na Makach, jeśli tylko deweloper na to pozwolił. Apple naprawdę mógłby wreszcie dać nam albo hybrydę tych systemów, albo opcję odpalania ich w trybie Dual Boot, albo przynajmniej opcję podmianki jednego na drugi.

Nie mówiąc o tym, że w zasadzie to nawet nowy składany iPhone Duo z portem USB-C obsługującym wyjście wideo mógłby dziś odpalać pełnego macOS-a po dołączeniu klawiatury i myszy albo gładzika! Telefon chowany do kieszeni zastępujący w podróży tablet, w hotelu MacBooka, a w domu stacjonarnego Maka - to byłoby naprawdę coś. Obawiam się jednak, że to już marzenia ściętej głowy.

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iPhone Duo z iOS-em ma chip Apple A20 Pro, podczas gdy MacBook Neo z macOS-em ma Apple A16…

Excel w Cupertino z pewnością krzyczy na czerwono „nie!”

Szef inżynierii oprogramowania Apple, Craig Federighi, od lat straszy nas metaforą łyżko-widelca (spork), twierdząc, że łączenie iPada, czyli świetnej łyżki (spoon) z macOS-em, czyli świetnym widelcem (fork) da efekt beznadziejny. Sęk w tym, że dodając dotykowy ekran do MacBooka, firma sama stworzyła dokładnie takiego „sporka-potworka” po stronie komputerów i wyszło to super!

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Chociaż technologicznie rzecz biorąc ostatni puzzel trafił już na swoje miejsce, obawiam się, iż teraz brutalna rzeczywistość biznesowa weryfikuje oczekiwania użytkowników. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że o kasę, co nie? MacBooka z dotykowym ekranem nie zabierzemy na kanapę, by wygodnie czytać na jego ekranie komiksy, więc tutaj Apple jest kryty. W drugą stronę byłoby gorzej.

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Gdyby tylko iPad Pro dostał opcję macOS-a, to wielu posiadaczy iPadów, którym iPadOS nie wystarcza, nie miałoby już powodu, by wydawać pieniądze na Maki. Do tego iPadOS to zamknięty, pilnie strzeżony ogród, w którym Apple pobiera prowizje od sprzedaży każdej apki i subskrypcji w App Storze, podczas gdy otwarty macOS pozwala instalować dowolne aplikacje (i pisać sobie własne).

Nadzieję na to, że coś tutaj się zmieni, daje mi jednak John Ternus. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, czyli Tima „Księgowego” Cooka, nowy CEO firmy z Cupertino jest produktowcem oraz inżynierem z krwi i kości. Jeśli ktoś miałby poruszyć niebo nad Apple Parkiem i ziemię pod nim, to właśnie on.

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