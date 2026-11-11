Wojsko dostanie 46 tys. nowych Grotów. Polski pistolet MPS przeszedł testy

Polscy żołnierze otrzymają kolejne tysiące karabinków Grot w najnowszej wersji A3. Fabryka Broni w Radomiu wyprodukowała już pierwsze 6 tys. egzemplarzy, a do końca roku do armii ma trafić około 17 tys. sztuk. To jednak niejedyna nowość z polskiego przemysłu zbrojeniowego. Właśnie zakończyły się również testy pistoletu MPS prowadzone przez Wojska Obrony Terytorialnej. Nowa polska konstrukcja może w przyszłości uzupełnić wyposażenie żołnierzy. Wciąż jednak nie zapadła decyzja o jej zakupie.

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Pierwsze 6 tys. Grotów A3 już gotowe. Wojsko czeka na dostawy

Fabryka Broni Łucznik w Radomiu realizuje jeden z najważniejszych kontraktów dotyczących indywidualnego uzbrojenia polskich żołnierzy. Zakład przygotowuje dostawy blisko 46 tys. karabinków MSBS Grot C14 FB-A3, czyli najnowszej wersji polskiej konstrukcji rozwijanej od lat we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

Podczas wizyty w fabryce 4 listopada wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że pierwszych 6 tys. egzemplarzy zostało już wyprodukowanych. Do końca 2026 r. do żołnierzy ma trafić około 17 tys. karabinków. Pierwszą dostawę z nowego kontraktu zaplanowano na grudzień.

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Nowa broń ma zasilić m.in. 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, 11. Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Oznacza to, że Groty A3 będą wykorzystywane w jednostkach o różnym charakterze, od formacji aeromobilnych po żołnierzy odpowiedzialnych za obronę terytorialną.

O podpisaniu umowy informowaliśmy już 24 czerwca. Kontrakt o wartości około 600 mln zł obejmuje dostawy realizowane w latach 2026-2027. Teraz poznaliśmy pierwsze konkrety dotyczące postępu produkcji, co pokazuje, że przedsięwzięcie przechodzi od zamówienia do rzeczywistego wyposażania jednostek.

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Grot A3 to kolejny etap rozwoju polskiego karabinka

MSBS Grot jest modułowym systemem broni strzeleckiej, którego konstrukcja od początku zakładała możliwość opracowywania różnych wariantów. Podstawowe karabinki wojskowe wykorzystują amunicję kalibru 5,56 x 45 mm NATO. Najnowszy Grot C14 A3 otrzymał 14-calową lufę, czyli krótszą niż stosowana w popularnych wcześniej odmianach C16.

To jednak nie tylko kwestia długości. Wersja A3 powstała z uwzględnieniem doświadczeń z eksploatacji wcześniejszych modeli oraz uwag zgłaszanych przez samych użytkowników. Inżynierowie skupili się m.in. na poprawie ergonomii, funkcjonalności i niezawodności podczas intensywnego użytkowania.

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Grot przeszedł długą drogę od momentu wprowadzenia pierwszych egzemplarzy do służby. Początkowe wersje były krytykowane za niektóre rozwiązania konstrukcyjne i problemy ujawniane podczas eksploatacji. Producent stopniowo wprowadzał poprawki, a kolejne odmiany miały eliminować zgłaszane niedoskonałości.

W czerwcu Agencja Uzbrojenia zaakceptowała dokumentację techniczną Grota A3. Było to formalne zakończenie kolejnego etapu prac rozwojowych i otwarcie drogi do wdrożenia nowej wersji. Jednocześnie Fabryka Broni przygotowywała linie produkcyjne, aby po otrzymaniu zamówienia możliwe było szybkie rozpoczęcie wytwarzania karabinków.

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Teraz znamy już pierwszy wynik tych przygotowań. Wyprodukowanie 6 tys. sztuk oznacza, że najnowsza odmiana polskiej broni nie jest wyłącznie konstrukcją pokazywaną na targach lub testowaną przez wybrane jednostki.

Wojsko ma już 237 tys. Grotów. Starsze wersje nie znikną od razu

Według najnowszych danych Ministerstwa Obrony Narodowej do Sił Zbrojnych RP dostarczono dotychczas blisko 237 tys. karabinków z rodziny MSBS Grot. To pokazuje skalę rozpowszechnienia polskiej konstrukcji, która stała się jednym z podstawowych elementów indywidualnego uzbrojenia żołnierzy.

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Nowy kontrakt na 46 tys. sztuk nie jest jednak ostatnim zamówieniem dotyczącym tej platformy. Równolegle realizowana jest wcześniejsza umowa, której dostawy mają potrwać do 2029 r. Oznacza to, że przez kolejne lata do wojska będą trafiać następne egzemplarze tej rodziny broni.

Pozostaje też pytanie o przyszłość starszych wersji A1 i A2. Nie ogłoszono decyzji o ich całkowitym wycofaniu. Wiceminister Tomczyk wskazywał, że rozważana jest zarówno modernizacja części dotychczasowych karabinków, jak i skierowanie starszych egzemplarzy do magazynów rezerwowych. Ostateczny sposób postępowania ma zostać ustalony w kolejnych miesiącach.

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To ważne, ponieważ wyposażenie żołnierzy w nową broń nie kończy się na jej zakupie. Trzeba zapewnić części zamienne, obsługę techniczną, naprawy i odpowiednie zapasy. Niedawno pisaliśmy o zamówieniu 1500 części do Grotów A1 i A2, które pokazuje, że starsze odmiany nadal pozostają istotnym elementem wyposażenia armii.

Polski pistolet MPS zakończył testy. WOT sprawdziły nową konstrukcję

Druga ważna informacja z Radomia dotyczy broni krótkiej. 3 listopada zakończyły się testy najnowszej wersji pistoletu MPS, prowadzone przez Wojska Obrony Terytorialnej. Dzień później Cezary Tomczyk poinformował, że konstrukcja przeszła próby i wyraził przekonanie, że w przyszłości znajdzie się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Pozytywne zakończenie testów z udziałem żołnierzy jest oczywiście ważnym etapem rozwoju uzbrojenia, ale samo w sobie nie przesądza jeszcze o rozpoczęciu seryjnych dostaw dla armii.

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Prace nad MPS trwają od kilku lat. Broń po raz pierwszy publicznie pokazano podczas targów MSPO w 2023 r., a później producent rozwijał kolejne warianty. W czerwcu 2025 r. opisywaliśmy już wojskową wersję MPS Army, zapowiadaną jako potencjalne uzupełnienie oferty radomskiej fabryki dla Sił Zbrojnych RP. Teraz projekt osiągnął kolejny etap. Zamiast zapowiedzi przyszłych prób mamy informację o ich zakończeniu, choć na decyzje dotyczące rzeczywistego wdrożenia trzeba jeszcze poczekać.

Fabryka Broni chce dostarczać wojsku nie tylko karabinki

W przypadku MPS istotne jest również to, że Radom dysponuje już doświadczeniem w produkcji pistoletów dla polskiej armii. Fabryka wytwarza m.in. VIS 100, który znalazł się w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Nowa konstrukcja mogłaby w przyszłości rozszerzyć ofertę producenta, a potencjalnie także uzupełnić lub zastąpić część dotychczas wykorzystywanej broni krótkiej.

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Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych podkreślają, że zarówno Grot A3, jak i MPS mają być oferowane również innym służbom mundurowym. To istotne z punktu widzenia samego zakładu, ponieważ zamówienia wojskowe nie muszą być jedynym źródłem zapotrzebowania na nowe konstrukcje.

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Ważna pozostaje również możliwość zwiększania produkcji. Fabryka Broni jest jednym z zakładów krajowego przemysłu obronnego, od których oczekuje się zdolności do szybkiego reagowania na rosnące potrzeby państwa. Stałe zamówienia pozwalają utrzymywać personel, rozwijać linie produkcyjne i inwestować w technologie, których nie można uruchomić z dnia na dzień.

Równolegle rozwijane są dodatkowe możliwości samego Grota. Niedawno opisywaliśmy testy karabinka wyposażonego w system celowniczy SMASH 3000, który ma wspomagać żołnierzy podczas zwalczania niewielkich dronów. Pokazuje to, że polska platforma może być rozwijana także przez integrację z nowym wyposażeniem.

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