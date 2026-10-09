Polski Grot zamienił się w łowcę dronów. Wystarczyła jedna modyfikacja

Karabinek Grot, znany jako MSBS Grot to polski modularny system broni strzeleckiej. To duma polskiego przemysłu zbrojeniowego i w całości dzieło polskich inżynierów i naukowców. Broń ta sprawdza się doskonale w pełnoskalowym konflikcie w Ukrainie, a używający Grota żołnierze bardzo sobie go chwalą. Jest on wykorzystywany m.in. przez ukraińskie siły specjalne.

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Karabinek Grot powstaje w wielu wersjach, ale teraz prosta modyfikacja pozwala zamienić go w broń do zwalczania niewielkich dronów. To właśnie drony FPV stały się największym, bezpośrednim zagrożeniem dla żołnierzy. W czasie walk w Ukrainie bezzałogowce zabijają więcej żołnierzy niż artyleria, czy broń strzelecka strzeleckiej.

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Drony na celowniku Grota

Drony są szybkie i zwinne, co utrudnia ich zestrzelenie. Jak zwiększyć możliwości żołnierza w walce z takim nowoczesnym zagrożeniem? Jednym z rozwiązań jest integracja sprawdzonego karabinka MSBS Grot z systemem wspomagania strzelca SMASH 3000. SMASH 3000 to skomputeryzowany, lekki system kierowania ogniem (celownik optoelektroniczny) produkowany przez izraelską spółkę Smart Shooter.

Na poligonie Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia (WITU) w Zielonce odbyła się prezentacja i demonstracja zintegrowanego rozwiązania - połączenia karabinka Grot i celownika SMASH 3000.

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Karabinek MSBS Grot C14 FB-A3

Do testów wykorzystano dwie wersje karabinka: MSBS Grot C14 FB-A3 kal. 5,56×45 mm i MSBS Grot 762N kal. 7,62×51 mm.

Szczególnie interesująca była demonstracja możliwości antydronowych, podczas której prowadzono ogień do imitatorów i poruszających się dronów. Prezentacja pokazała, jak połączenie MSBS Grot i nowoczesnego systemu wspomagania strzelca może zwiększyć możliwości indywidualnego żołnierza i odpowiedzieć na wyzwania współczesnego pola walki - podała Fabryka Broni Łucznik, producent Grota.

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Celownik ze sztuczna inteligencją i komputerem pokładowym

Zadaniem celownika jest wspomaganie strzelca w precyzyjnym prowadzeniu ognia do celów ruchomych oraz bezzałogowych statków powietrznych (dronów) na dystansie do 200 m.

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System SMASH 3000 działa na zasadzie automatycznego śledzenia celu i komputerowego wspomagania decyzji o strzale (tzw. technologia One Shot - One Hit). Strzelec patrzy na cel przez celownik kolimatorowy z wbudowaną kamerą. Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania obrazu analizują otoczenie w czasie rzeczywistym, automatycznie wykrywając zagrożenia np. drony.

Strzelec wybiera cel. Na wyświetlaczu celownika pojawia się ramka, która przykleja się do obiektu. Od tego momentu komputer na bieżąco oblicza trajektorię lotu drona lub ruchu celu, biorąc pod uwagę odległość, prędkość oraz ruchy samej broni.

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Celownik SMASH 3000

Kluczowym elementem działania systemu są błyskawiczne obliczenia balistyczne wykonywane przez dwurdzeniowy komputer, który bierze pod uwagę odległość, prędkość i kierunek przemieszczania się obiektu, a także czynniki środowiskowe i kąt podniesienia lufy.

Na podstawie tych danych na wizjerze generowany jest wirtualny punkt celowniczy, wskazujący idealne miejsce oddania strzału z uwzględnieniem niezbędnego wyprzedzenia. Cała procedura strzelecka opiera się na zasadzie Pull and Hold, żołnierz naciska i trzyma wciśnięty spust karabinka, jednak mechanizm spustowy blokuje strzał do momentu, aż lufa broni idealnie pokryje się z wyliczonym przez komputer punktem.

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Ta synchronizacja sprawia, że strzał następuje automatycznie w ułamku sekundy gwarantującym sukces, co pozwala nawet mniej doświadczonym strzelcom osiągnąć skuteczność trafienia pierwszym pociskiem na poziomie przekraczającym 80–95 proc.

Urządzenie waży około 740 g, a bateria pozwala na oddanie tysięcy wspomaganych strzałów. Dzięki połączeniu technologii cyfrowej z mechaniczną kontrolą ognia, SMASH 3000 eliminuje błędy ludzkie wynikające ze stresu lub braku wyczucia balistyki, drastycznie skracając czas potrzebny na zneutralizowanie zagrożenia.

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