Miliony na polską broń. Wojsko kupuje potężną partię nowych Grotów

MSBS Grot A3 jest najbardziej zaawansowaną wersją platformy rozwijanej od lat we współpracy z użytkownikami wojskowymi. Wersja A3 to efekt wieloletnich doświadczeń i zbierania opinii od bezpośrednich użytkowników. Nowa odmiana platformy MSBS Grot została zaprojektowana tak, aby podnieść komfort eksploatacji podczas intensywnych działań na poligonie.

Żołnierze, którzy mieli już okazję testować nową wersję w praktyce, chwalą przede wszystkim poprawioną ergonomię, wyższą niezawodność oraz rozwiązania ułatwiające codzienną obsługę. Cały proces przygotowania nowej wersji poprzedziły rygorystyczne badania i testy techniczne, a finalna dokumentacja zyskała aprobatę Szefa Agencji Uzbrojenia.

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Karabinek Grot A3 w rękach żołnierzy. Fot PGZ

Dzięki równoległemu dostosowaniu linii produkcyjnej w Radomiu, fabryka jest gotowa ruszyć z produkcją seryjną natychmiast. Jak zauważa znany analityk wojskowości Jarosław Wolski w serwisie X, obecny kontrakt to zaledwie wstęp do znacznie większych zakupów.

Jeżeli dobrze szacuje to ta umowa plus aneksowanie opcje na lata 2027-2029 dadzą łącznie dostawy około 110 tys. Grotów A3 do SZ RP do końca dekady - napisał w serwisie Jarosław Wolski.

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Nowy standard polskiego żołnierza

Dla Fabryki Broni Łucznik (część Polskiej Grupy Zbrojeniowej) jest to jeden z najważniejszych momentów w rozwoju platformy MSBS Grot. Proces przygotowania nowej wersji karabinka Grot poprzedziły szeroko zakrojone badania oraz testy prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi przez Agencję Uzbrojenia.

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Na ich podstawie opracowano komplet dokumentacji produkcyjnej i szkoleniowej, która uzyskała wymagane zatwierdzenie właściwych instytucji wojskowych i nadzorczych. Finalnym etapem było jej zaakceptowanie przez Szefa Agencji Uzbrojenia.

Szczególnie istotne jest to, że równolegle z pracami dokumentacyjnymi Fabryka Broni prowadziła działania związane z przygotowaniem technologii produkcji nowej wersji karabinka. Dzięki temu spółka jest gotowa do uruchomienia produkcji seryjnej karabinków MSBS Grot A3 niezwłocznie po otrzymaniu zamówień.

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Od projektu naukowego do podstawowej broni Wojska Polskiego

Historia systemu MSBS, czyli Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej, rozpoczęła się jeszcze na początku XXI wieku. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Fabryki Broni Łucznik oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem było stworzenie nowoczesnej konstrukcji odpowiadającej wymaganiom współczesnego pola walki i jednocześnie uniezależnienie Polski od zagranicznych rozwiązań. Prace badawczo-rozwojowe trwały wiele lat i obejmowały zarówno wariant klasyczny, jak i układ bezkolbowy bullpup.

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Pierwsze egzemplarze karabinka trafiły do Wojska Polskiego pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Broń została nazwana na cześć generała Stefana Roweckiego Grota, dowódcy Armii Krajowej. Od samego początku konstrukcja wyróżniała się modułową budową, która pozwala na stosunkowo łatwe dostosowywanie jej do różnych zadań. Na bazie jednej platformy mogą powstawać między innymi karabinki standardowe, wersje skrócone, karabiny wyborowe czy ręczne karabiny maszynowe.

W kolejnych latach Grot przechodził stopniową ewolucję. Powstawały następne wersje oznaczone jako A1, A2 i obecnie A3, w których eliminowano wykryte niedoskonałości oraz wprowadzano rozwiązania zgłaszane przez użytkowników.

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Grot A3 powstał na podstawie doświadczeń żołnierzy

Szczególnie cenne okazały się doświadczenia zdobywane podczas intensywnego szkolenia oraz użytkowania broni w warunkach bojowych przez żołnierzy i funkcjonariuszy różnych formacji. Dzięki temu dzisiejszy Grot znacząco różni się od pierwszych egzemplarzy, a platforma stała się jednym z najważniejszych projektów polskiego przemysłu zbrojeniowego po 1989 r.

Prawdziwym przełomem i ostatecznym sprawdzianem dla polskiego karabinka okazała się pomoc militarna dla Ukrainy, gdzie tysiące Grotów trafiło bezpośrednio na linię frontu. Tamtejsze wymagające warunki bojowe zweryfikowały wartość zmodernizowanej wersji A2, która zyskała duże uznanie tamtejszych żołnierzy za celność, dobrą masę i funkcjonalność w trudnym terenie.

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Zebrane w ten sposób unikalne doświadczenia wojenne oraz setki uwag od operatorów stały się bezpośrednim fundamentem do opracowania najnowszej, w pełni dojrzałej wersji A3, która staje się właśnie nowym kręgosłupem wyposażenia Wojska Polskiego.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.