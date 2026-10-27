Polscy żołnierze z najlepszą bronią przeciwpancerną. Kupiliśmy tysiące sztuk

Cios za ciosem! - tak Agencja Uzbrojenia poinformowała o odbiorze nowej partii granatników Carl-Gustaf M4. Nowa broń ma zastępować wysłużone konstrukcje pamiętające jeszcze czasy Układu Warszawskiego, a jednocześnie zapewnić piechocie znacznie większą siłę ognia na współczesnym polu walki.

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Carl-Gustaf M4 to system wielozadaniowy. Odpowiednio dobrana amunicja pozwala wykorzystywać go przeciwko czołgom, pojazdom opancerzonym, umocnieniom, celom w budynkach, a nawet do stawiania zasłon dymnych i oświetlania terenu. W ramach polsko-szwedzkiego kontraktu zamówiliśmy ponad 6 tys. takich systemów. Dostawy mają potrwać do końca 2027 r.

W Wojsku Polskim nowy system ma zastępować radzieckie granatniki RPG-7. To konstrukcja, która przez dziesięciolecia była jednym z najbardziej rozpoznawalnych rodzajów uzbrojenia piechoty na świecie. Wykorzystywano ją we wszystkich konfliktach, od Afryki po dżungle Wietnamu. Jej popularność wynikała z prostej budowy, stosunkowo niewielkich rozmiarów i możliwości wykorzystywania do różnych zadań.

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Jedna broń, wiele zadań

Carl-Gustaf M4 to jednak znacznie nowocześniejsze podejście do broni wsparcia. Jest to ręczny bezodrzutowy granatnik kalibru 84 mm, opracowany przez szwedzki koncern Saab. W porównaniu ze starszym wariantem M3, pochodzącym z lat 80. XX wieku, został wyraźnie odchudzony i przystosowany do współpracy z nowoczesnymi urządzeniami celowniczymi.

M4 waży mniej niż 7 kg i ma około 95 cm długości. Dla porównania starszy M3 ważył około 10 kg. Oszczędności masy osiągnięto dzięki stosowaniu lżejszych komponentów, w tym rury z włókna węglowego z tytanową wkładką i nowej konstrukcji.

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Skuteczny zasięg Carl-Gustaf M4 zależy od rodzaju użytej amunicji i może wynosić od około 300 do 2100 m. Poszczególne rodzaje amunicji mają odmienne przeznaczenie, charakterystykę lotu i parametry działania.

Carl-Gustaf M4 już trafia do polskich żołnierzy

Carl-Gustaf M4 to nowoczesna broń, którą opracowano w 2014 r. Broń w tej wersji jest wykorzystywana w wojnie na Ukrainie gdzie użyto jej do pierwszego w historii zniszczenia rosyjskiego czołgu T-90M. To najnowocześniejszy rosyjski czołg produkowany seryjnie. Pokazuje to jak potężną bronią są szwedzkie granatniki.

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Istotnym elementem zestawu jest urządzenie kierowania ogniem FCD 558 firmy Aimpoint. Łączy ono celownik kolimatorowy z dalmierzem laserowym i kalkulatorem balistycznym. Po zmierzeniu odległości do celu system uwzględnia również kąt podniesienia broni oraz temperaturę otoczenia, a następnie wskazuje w polu widzenia odpowiednią poprawkę celowniczą.

W przypadku kompatybilnej amunicji programowalnej urządzenie może dodatkowo przesłać do pocisku dane przez elektroniczny interfejs w komorze ładowania, umożliwiając ustawienie zapalnika jeszcze przed wystrzałem. Dzięki temu żołnierz otrzymuje nie tylko nowoczesny celownik, lecz także narzędzie pozwalające lepiej dostosować działanie amunicji do konkretnego zadania.

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Nie podano jaką konkretnie amunicję kupiło Wojsko Polskie, ale możliwości pocisków do Carl-Gustaf M4 są imponujące. Potrafią one przebić pancerz o grubości od 400 mm do 700 mm w tym pancerz reaktywny.

Pierwsze granatniki M4 trafiły do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Dostawę uzbrojenia poprzedził kurs instruktorski, który przedstawiciele jednostki ukończyli w siedzibie producenta. Na szkolenie do Szwecji zostali wysłani także m.in. żołnierze toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Wśród polskich użytkowników Carl-Gustaf M4 są też wojskowi z 6 Brygady Powietrznodesantowej i jednostki WOT-u. Wcześniej w granatniki tego typu byli już wyposażeni operatorzy GROM-u, Jednostki Wojskowej Komandosów, Agatu i Formozy - podaje serwis Polska Zbrojna.

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