Wygląd iPhone'a 18 Pro potwierdzony. Producenci etui puścili parę

Apple już dziś, w środę 9 września, pokaże tegoroczne nowości, wśród których znajdą się trzy smartfony: iPhone’y Pro oraz zupełnie nowy składany model określany jako iPhone Duo. Firmy tworzące własne etui do smartfonów, zamiast czekać na Apple’a, mają inny plan. Już teraz chwalą się swoimi propozycjami.

Wygląd iPhone’ów 18 Pro (Max) potwierdzony przez producentów etui

Jako że zostało jeszcze kilka godzin do debiutu tegorocznych iPhone’ów, postanowiłem sprawdzić, czy sklepy już mają w swojej ofercie etui do niewydanych jeszcze modeli. Ku mojemu zaskoczeniu oferta jest całkiem spora i, co najważniejsze, dostępne opcje ujawniają informacje na temat nadchodzących smartfonów.

Przede wszystkim potwierdzony został wygląd. Oba smartfony: 18 Pro oraz 18 Pro Max, zachowują stylistykę zeszłorocznego modelu z podłużną wyspą aparatów. W smartfonach jednak zmieni się przedni panel z ekranem, w którym Apple postawi na mniejsze wcięcie na moduł Face ID oraz przedni aparat.

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Dynamiczna wyspa będzie zatem węższa, chociaż, jak twierdzi Mark Gurman, producent ulepszy działanie tej funkcji i nowe modele będą obsługiwać nie dwa, a trzy zadania jednocześnie.

Druga kwestia to kolory. Na grafikach etui marki Crong z polskiego sklepu z elektroniką widzimy, że smartfon charakteryzuje się czarną oraz błękitną kolorystyką. Apple najwyraźniej powróci do czarnego wykończenia po tym, jak w ubiegłym roku w iPhone’ach 17 Pro pominął taką opcję, oferując pomarańczowy, granatowy oraz srebrny.

Za granicą u innych popularnych producentów etui, takich jak Dbrand, możemy dostrzec trzeci kolor: bordowy, nieoficjalnie określany jako Dark Cherry. Ten zastępuje pomarańczowe wykończenie iPhone’a 17 Pro i będzie sztandarową barwą na 2027 r. w ofercie Apple’a. Podejrzewam, że konkurencja z obozu Androida również bardzo chętnie będzie stosować ją w swoich urządzeniach.

Ostatnią istotną kwestią jest fakt, że etui do iPhone’ów 18 Pro (Max) są określane jako kompatybilne z iPhone’ami 17 Pro (Max). Oznacza to, że Apple nie zmienił wymiarów urządzeń względem zeszłorocznej generacji. To akurat świetna wiadomość, bo nie trzeba będzie kupować nowego etui, jeśli zdecydujemy się na przesiadkę na nowszy model.

Oczywiście producenci etui mogą bazować w swoich propozycjach na przeciekach i nieoficjalnych informacjach. Nie jest to zatem 100-procentowe potwierdzenie - wszystko zostanie zweryfikowane już po godz. 19:00, gdy Apple pokaże i ujawni ceny najnowszych iPhone’ów.

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