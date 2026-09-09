Apple zmienia nazwę smartfona na chwilę przed premierą. Microsoft jest dumny

Już tylko godziny dzielą nas od najważniejszej premiery w świecie smartfonów. O 19 polskiego czasu rozpocznie się konferencja, na której Apple pokaże światu kilka nowych urządzeń. W programie będzie iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max (nudy, ale mają piękny wiśniowy kolor), Apple Watch 12 i Apple Watch Ultra 4 i nowa generacja AirPods. Te produkty nie będą miały wielkich zmian, więc tak naprawdę wszyscy czekają na: one more thing - składanego iPhone'a. Do wczoraj miał się nazywać iPhone Ultra, ale to podobno nieaktualne.

Składany iPhone z nową nazwą. Może i ładna, ale nie ma w sobie mocy

iPhone Ultra brzmi potężnie, to wręcz manifest siły. Ultra to najlepsze co może być. W końcu sam producent używa tej nazwy dla swojego najmocniejszego smartwatcha. Jednak jak donosi nieomylny Mark Gurman - ta nazwa wyleciała.

iPhone Duo. To nie brzmi potężnie, to nazwa rodem z dziecięcej zabawki. Nie ma ładunku mocy, ale najgorsze jest coś innego. Tej nazwy już używano i nie kojarzy się dobrze. Poznajcie składany smartfon Microsoftu - wspaniałego Surface Duo.

Microsoft Surface Duo

Nawet kształt ma taki sam. Wtedy Microsoft był hejtowany, że poszedł w złym kierunku, że jego smartfon nie ma sensu. Tymczasem okazało się, że Microsoft wyprzedził swoje czasy o 6 lat. Nikt poza geekami nie pamięta o tym produkcie, a Apple przyjdzie, pokaże zbliżony smartfon i zostanie okrzyknięte innowatorem. Nie mam wątpliwości, że iPhone Duo zmieni branżę, ale trochę szkoda mi Microsoftu. Smutne czasy moi drodzy.

iPhone Duo zyska unikalną funkcję

Będzie pierwszym smartfonem producenta, którego obsłużycie za pomocą Apple Pencil. Tym samym granica pomiędzy smartfonem a tabletem zostanie zatarta. Po więcej zapraszam na wieczór, gdy oficjalnie zobaczymy iPhone'a Duo w pełnej krasie.

Czytaj również:

Zdjęcie główne: Gemini

Ładowanie...