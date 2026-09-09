Mam nowy kolor iPhone'a 18 Pro w rękach. To najładniejsza barwa tego roku

Paleta barw Apple zapowiadać się będzie fascynująco. iPhone'y 18 Pro i Pro Max zobaczymy już za chwilę, a one ostatecznie zerwą z biurową nudą, której hołdowały poprzednie generacje. Po udanym, kolorystycznym przełomie w modelu 17 Pro, Apple odważnie postawi na żywe odcienie, udowadniając, że flagowce nie muszą być zamknięte w przewidywalnych szarościach.

Koniec z bezpieczną nudą w segmencie flagowym

Według przecieków, Apple konsekwentnie będzie trzymać się tej drogi i nie wróci do dawnej powściągliwości. O ile podstawowe modele od dawna dostawały żywe lub pastelowe kolory, o tyle wersje dla bardziej wymagających będą potrzebowały charakteru, ale bez przesadnego krzykactwa.

Sukces pomarańczowego wariantu pokazał, że matowe szkło i tytanowa ramka wyglądają ze świetnie dobranymi barwami wręcz znakomicie, a nadchodzące rynkowe premiery tylko zaostrzą apetyt na kolejne stylistyczne eksperymenty.

W przypadku nadchodzących smartfonów z serii Pro specyfikacja z fabryk i łańcuchów dostaw przedstawi bardzo przemyślany, harmonijny zestaw dostępnych wersji kolorystycznych. Paletę otworzy odświeżona czerń kosmiczna, czyli klasyczny, głęboki, elegancki odcień stworzony dla miłośników dyskretnego minimalizmu.

Obok niej pojawi się naturalny, jasny tytan - znany i lubiany wariant, który doskonale podkreśli surową fakturę metalowej ramy.

Ofertę uzupełni chłodny błękit, będący nowoczesnym i niezwykle świeżym odcieniem o charakterystycznym, technicznym stylu, a także wisienka na torcie: Dark Cherry, czyli głęboka, tajemnicza, ciemna wiśnia wprowadzająca luksusowy, wręcz biżuteryjny nastrój.

Wiem, jak wygląda Dark Cherry na żywo

Co ciekawe, producenci dodatków nie będą czekać na oficjalną prezentację podczas jesiennej konferencji. Niezależne firmy tworzące akcesoria ochronne i ładujące natychmiast wykorzystują plany z linii produkcyjnych i wycieki.

Największe wrażenie zrobiła marka Baseus, która pokazała całą serię stworzoną idealnie z myślą o odcieniu Dark Cherry dla modeli iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max (ale też dla każdego innego telefonu).

W nowej palecie pokazały się magnetyczne powerbanki PicoGo - klasyczny model AM52 wspierający standard Qi2 oraz wyjątkowo smukły PicoGo Air AM71 o grubości zaledwie 6,9 mm, który po przypięciu do plecków smartfona utworzy z nim niemal jednolitą całość. Wiśniowo prezentuje się także kompaktowa kostka ładująca PicoGo Pro AH22 o mocy aż 100 W wyposażona w czytelny cyfrowy ekranik, która idealnie dopełni domowe stanowisko.

Źródło: własne

Dopełnieniem tej bordowej kolekcji staną się otwarte słuchawki Inspire XC1 o nowoczesnej konstrukcji clip-on oraz idealnie dobrane kolorystycznie kable Ice Core 100 W. XC1 nadal są na moich uszach i to chyba jedne z najlepszych słuchawek do siedzenia przy komputerze w cichym pomieszczeniu.

Dark Cherry kontra chłodny błękit: dwa różne bieguny

Ale mam jedną zagwozdkę: trudno będzie zgadywać, który z dwóch odcieni zgarnie największą popularność: Dark Cherry czy chłodny błękit, będący mocnym kandydatem na drugi główny kolor tej serii.

Otrzymamy tu dwa zupełnie inne style. Fani chłodnego błękitu wybiorą wyważoną, nowoczesną barwę, która doskonale pasować będzie do nowoczesnych biurek i minimalistycznego stylu życia. Z kolei zwolennicy Dark Cherry postawią na nasycenie i głębię, jakiej w serii Pro nie widziano od bardzo dawna.

Oba warianty będą wyglądać świetnie i bez problemu znajdą swoich zwolenników. Z punktu widzenia rynku to jednak Dark Cherry zapowiadać się będzie na najbardziej intrygujący wybór nadchodzącego roku.

Nieformalny powrót edycji Product Red do serii Pro

W praktyce na kolor Dark Cherry będzie można spojrzeć jak na nieoficjalne nawiązanie do kultowych wydań z serii Product Red, na które we flagowych modelach czekano od lat. Wiśnia czy klasyczna czerwień - sama nazwa będzie miała tu drugorzędne znaczenie. Prawda? Prawda?

Najważniejsze będzie to, że do najważniejszych urządzeń Apple powróci głęboka czerwień. Zamiast krzykliwego odcienia z podstawowych modeli dostaniemy dojrzały, elegancki kolor, który udowodni, że klasa i styl nie muszą oznaczać wyłącznie nudnych szarości.

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