Premiera iPhone'a 18 Pro. Gdzie oglądać i co pokaże Apple

Apple zaplanował debiut nowych telefonów na dziś - środę, 9 września. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19:00 czasu polskiego i potrwa około godziny. Oprócz nowych smartfonów oczekujemy również premiery co najmniej trzech innych sprzętów: zegarków oraz słuchawek. Oto wszystko, czego się spodziewamy.

Gdzie oglądać premierę nowych iPhone'ów 18 Pro (Max)?

Dzisiejsze wydarzenie pod hasłem “Surprise and Shine” będzie można oglądać bezpośrednio na YouTubie na oficjalnym kanale Apple. Transmisja rozpocznie się o godz. 19:00.

Oczekujemy, że podczas prezentacji producent zaprezentuje sześć kluczowych nowości:

iPhone 18 Pro - podstawowy wariant z ekranem o przekątnej 6,3 cala;

iPhone 18 Pro Max - większy model z wyświetlaczem 6,9 cala;

iPhone Duo - pierwszy w historii składany smartfon Apple’a;

Apple Watch 12 - nowa generacja podstawowego smartwatcha;

Apple Watch Ultra 4 - najlepszy smartwatch w nowym wydaniu;

AirPods 5 - douszne słuchawki bez gumowych wkładek, dostępne w dwóch wersjach.

Nieoficjalnie mówi się, że Apple wprowadzi do oferty również odświeżoną przystawkę Smart TV - Apple TV 4K. Ostatnia generacja tego sprzętu miała premierę w 2022 r. - cztery lata temu. Dlatego istnieje duża szansa, że w tym roku odświeży swój sprzęt ulepszający telewizory.

Czego z kolei dzisiaj nie zobaczymy? Nowego podstawowego iPhone 18 oraz cienkiego iPhone Air 2. generacji. Apple miał zmienić dotychczasową strategię wydawniczą: zamiast prezentować całą gamę smartfonów we wrześniu, debiut tańszych modeli przeniesiono na wiosnę (dotąd w tym okienku debiutowały jedynie budżetowe warianty z literą "e", np. iPhone 17e ).Oznacza to, że bazowy iPhone 18 i iPhone Air 2. ukażą się dopiero na początku 2027 r.

Wraz z premierą nowych urządzeń musimy przygotować się na podwyżki cen. Firma już wcześniej zdecydowała się na podwyżki w laptopach, komputerach czy tabletach, ale zmiany w cenniku nie dotyczyły smartfonów. Z powodu rosnących cen pamięci podrożeć mogą nawet starsze modele, z iPhone'em 17 na czele.

Czytaj też:

Ładowanie...