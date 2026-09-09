Apple pokaże nową aplikację. Zegarek sam oceni, ile masz siły na cały dzień

Wieczorne wydarzenie Apple'a "Surprise and Shine" będzie świętem nie tylko dla osób czekających na nowego iPhone'a, ale także dla osób czekających na nowości w Apple Watchu. Smartwatch ma otrzymać nową aplikację Readiness, która ma pomóc użytkownikom ocenić, jak dobrze ich organizm zregenerował się po odpoczynku i czy jest przygotowany na aktywność.

Apple chce, by jego zegarek podpowiadał, czy jesteś gotowy na nowy dzień

Według Marka Gurmana z Bloomberga Apple zaprezentuje aplikację Readiness podczas dzisiejszego wydarzenia. Dziennikarz określa ją jako wariant dostępnej już na zegarkach aplikacji Vitals. Jednocześnie wskazuje, że Apple chce dzięki niej lepiej konkurować z rozwiązaniami firm Whoop i Oura, które wykorzystują dane dotyczące snu, aktywności i parametrów organizmu do określania poziomu gotowości użytkownika.

Aplikacja Vitals zadebiutowała wraz z watchOS 11 w 2024 roku. Zbiera ona najważniejsze dane dotyczące zdrowia i pokazuje je w jednym miejscu. Użytkownik może sprawdzić m.in. średnie tętno, częstotliwość oddechów, poziom natlenienia krwi, temperaturę nadgarstka oraz długość snu z poprzedniej nocy.

Readiness ma wykorzystać część tych samych danych, ale przedstawić je z perspektywy regeneracji. Aplikacja ma wskazywać, w jakim stopniu organizm jest przygotowany na aktywność danego dnia. Apple nie ujawniło jeszcze szczegółów działania rozwiązania ani sposobu prezentowania wyniku.

Podobny mechanizm od lat wykorzystuje Oura. Jej inteligentne pierścienie generują wskaźnik gotowości ("Readiness Score") w skali od 0 do 100. Wynik uwzględnia m.in. jakość snu, sygnały płynące z organizmu oraz poziom aktywności i ma pokazywać, jak przygotowane jest ciało na kolejny dzień.

Pierwsze ślady aplikacji Readiness zostały wcześniej znalezione w kodzie wersji beta watchOS 27. Jak wynika z odkrycia użytkownika forum MacRumors posługującego się pseudonimem "pdfu", aplikacja jest odrębnym programem, a nie jedynie nową funkcją Vitals. W układzie ekranu głównego watchOS 27 ma znajdować się bezpośrednio za aplikacją Workout. Odwołania do Readiness znaleziono również w aplikacji Watch dla iPhone'a.

Kod programistyczny systemu zdradził przy okazji kilka innych zmian przygotowywanych dla nowych zegarków. Apple ma rozbudować obsługę treningów siłowych, umożliwiając zapisywanie informacji o poszczególnych seriach, liczbie powtórzeń, używanym ciężarze i sprzęcie, stronie ciała oraz czasie trwania ćwiczenia.

Przecieki wskazują również na nową rodzinę komponentów optycznych oznaczoną jako "Sunstone4p0". W kodzie znalazły się informacje o niższych współczynnikach szumu oraz doborze kanałów pomiarowych zależnie od położenia zegarka i orientacji nadgarstka. Może to wskazywać na zmiany w systemie odpowiedzialnym za pomiary optyczne, choć szczegóły pozostają niepotwierdzone.

Kolejną zmianą może być zwiększenie pamięci. Profile NAND powiązane z układem T8320 sugerują, że Apple Watch Series 12 i Apple Watch Ultra 4 mogą otrzymać nawet 128 GB pamięci, czyli dwukrotnie więcej niż poprzednie modele oferujące 64 GB.

Readiness ma zostać zaprezentowane razem z Apple Watchem Series 12 i Apple Watchem Ultra 4. Według wcześniejszych informacji nowe modele mają również otrzymać ciągły pomiar tętna, niezależny od tego, czy użytkownik aktualnie wykonuje trening. Szczegóły dotyczące działania nowych funkcji Apple powinno przedstawić podczas dzisiejszej prezentacji.

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