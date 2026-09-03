iPhone 18 Pro - wszystkie nowości. Podsumowanie plotek i przecieków

Do premiery najnowszych iPhone'ów został niecały tydzień, dlatego internet rozgrzany jest do czerwoności plotkami i przewidywaniami na temat kolejnej generacji smartfonów Apple'a. Jeżeli jednak już zdążyłeś pogubić się w natłoku tych informacji - lub wręcz przeciwnie, byłeś na bakier z bieżącym czytaniem plotek i przecieków, możesz na nas liczyć. W tym artykule zebrałam i podsumowałam informacje, które na kilka dni przed premierą pojawiły się w wiarygodnych przeciekach.

iPhone 18 - wszystko co chcesz wiedzieć na tydzień przed premierą:

iPhone 18 - kiedy?

Apple pokaże nowe modele iPhone'ów już w środę, 9 września 2026 roku. Wydarzenie "Surprise and shine" rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Będzie to pierwsza premiera iPhone'ów prowadzona przez nowego dyrektora generalnego koncernu, Johna Ternusa.

Podzielona premiera - iPhone 18 Pro i zwykły osobno

Apple w tym roku zmieni wieloletni schemat premier iPhone'ów. We wrześniu firma pokaże wyłącznie modele z najwyższej półki - iPhone'a 18 Pro, iPhone'a 18 Pro Max oraz składanego iPhone'a Ultra. Zwykły iPhone 18 trafi na rynek dopiero wiosną 2027 roku, razem z iPhone'em 18e oraz drugą generacją iPhone'a Air.

Za decyzją o rozdzieleniu premier ma stać przede wszystkim kwestia produkcji. Przeniesienie tańszych modeli na późniejszy termin pozwoli Apple oraz jego dostawcom zmniejszyć obciążenie fabryk w okresie jesiennej premiery. Ponadto ograniczenie premiery do jedynie trzech modeli pozwoli zwolnić linie produkcyjne na rzecz składanych iPhone'ów, które wymagają produkcji specjalnych elementów.

Apple zyska również więcej czasu na sprzedaż obecnej generacji. iPhone 17 pozostanie podstawowym tańszym wyborem w ofercie firmy przez okres świąteczny, zamiast zostać szybko zastąpionym przez nowego iPhone'a 18. Dzięki temu poprzednia generacja będzie mogła dłużej pełnić rolę modelu dla klientów, którzy nie chcą płacić więcej za wersję Pro.

Wygląd iPhone'ów 18 Pro

Pod względem wyglądu iPhone 18 Pro nie ma przynieść rewolucji. Konstrukcja pozostanie bardzo podobna do iPhone'a 17 Pro, z charakterystycznym potrójnym aparatem umieszczonym na dużej wyspie fotograficznej. Największe zmiany mają dotyczyć szczegółów obudowy i elementów znajdujących się na jej powierzchni. Jedną z nich może być grubsza wyspa aparatów. W przypadku iPhone'a 18 Pro Max przecieki wskazują nawet na około 11,54 mm wysokości samej wyspy, wobec 11,23 mm w poprzedniku. Cały obszar zajmowany przez obiektywy miałby mieć około 13,77 mm zamiast 12,92 mm.

Sam telefon może również urosnąć - aczkolwiek tu leakerzy nie są zgodni o ile. Jedne informacje mówią o obudowie o grubości około 9 mm i wadze około 240 gramów. Inne wskazują na znacznie mniejszą zmianę, do około 8,8 mm - dosłownie 0,05 mm zmiany względem poprzednika. Powiększenie obudowy może być związane przede wszystkim z większym akumulatorem oraz zastosowaniem komory parowej odpowiedzialnej za chłodzenie podzespołów.

Apple ma również ograniczyć różnicę kolorystyczną pomiędzy tylnym szkłem a aluminiową ramą. Konstrukcja nadal ma wykorzystywać anodowane aluminium, podobnie jak poprzednia generacja.

Według najnowszych plotek iPhone 18 Pro ma być dostępny w trzech kolorach: czarnym, ciemnej wiśni (bordowym) i błękitnym.

Wyświetlacze w iPhone 18 Pro

Przekątne ekranów mają pozostać bez zmian względem ubiegłego roku. iPhone 18 Pro otrzyma 6,3-calowy panel, a iPhone 18 Pro Max - 6,9-calowy.

Największą zmianą może być technologia LTPO+. Ma ona być bardziej energooszczędną wersją rozwiązania stosowanego w ekranach poprzedniej generacji.

Znacznie więcej przecieków dotyczy jednak Dynamic Island. Apple ma zmniejszyć jej rozmiar, dzięki czemu wycięcie zajmie mniej miejsca na ekranie. Według jednego z przecieków szerokość elementu mogłaby zostać zmniejszona o około 35 proc. - z około 20,7 do 13,5 mm.

Nie jest to jednak przesądzone, gdyż Apple'owi - ponownie, według plotek - nie udało się na czas opracować technologii, która pozwala ukryć czujniki Face ID pod ekranem.

Specyfikacja podzespołów iPhone 18 Pro

Największą zmianą we wnętrzu będzie procesor. iPhone 18 Pro ma otrzymać układ A20 Pro wykonany w technologii 2 nm. Przejście z 3 nm na 2 nm ma zwiększyć liczbę tranzystorów i poprawić zarówno wydajność, jak i efektywność energetyczną. Szacunki mówią nawet o 18 proc. większej wydajności oraz 30 proc. wyższej efektywności względem A19.

Apple ma również wykorzystać technologię Wafer-Level Multi-Chip Module, która pozwala umieścić pamięć RAM bezpośrednio na tej samej strukturze co procesor, GPU i Neural Engine. Rozwiązanie może skrócić ścieżki komunikacji między poszczególnymi elementami i zwolnić część miejsca wewnątrz telefonu.

Ważną nowością będzie również modem C2. Następna generacja autorskiego modemu Apple ma być wydajniejsza od C1 i C1X oraz zbliżyć się możliwościami do modemów Qualcomma wykorzystywanych w najdroższych iPhone'ach. Rozważane jest także wsparcie dla mmWave 5G.

Nie ma pewności, czy C2 trafi do każdego regionu. Według jednego z przecieków iPhone'y 18 Pro sprzedawane w USA mogą korzystać z modemu Qualcomma, podczas gdy pozostałe rynki otrzymają układ Apple'a. C2 może ponadto zapewnić obsługę łączności satelitarnej opartej na standardzie NR-NTN.

Aparaty w iPhone 18 Pro

Aparaty będą prawdopodobnie największym obszarem zmian w iPhone'ach 18 Pro. Główny moduł zostanie przeprojektowany, a większa konstrukcja wyspy fotograficznej ma być właśnie konsekwencją zastosowania nowych podzespołów.

Najważniejszą nowością może być zmienna przysłona w głównym aparacie. Użytkownik mógłby regulować ilość światła docierającego do matrycy, co pozwoliłoby ograniczyć prześwietlenia i kontrolować wygląd zdjęć oraz głębię ostrości. Nie wiadomo jednak, czy zmienna przysłona znajdzie się w obu modelach. Część doniesień wskazuje wyłącznie na iPhone'a 18 Pro Max, podczas gdy inne sugerują zastosowanie jej także w mniejszym Pro.

Apple testuje także nowy teleobiektyw z większym otworem przysłony. Większa ilość światła docierającego do sensora ma poprawić zdjęcia wykonywane przy słabym oświetleniu, zmniejszyć poziom szumów i umożliwić krótszy czas otwarcia migawki.

Jednym ze wspominanych przez leakerów rozwiązań jest również telekonwerter współpracujący ze zmienną przysłoną. Taki element mógłby zwiększyć efektywną ogniskową i zasięg zoomu, choć sposób wykorzystania go w smartfonie pozostaje niejasny.

Wśród doniesień znajduje się także informacja o trzywarstwowym sensorze opracowanym przez Samsunga. Miałby on poprawić szybkość działania aparatu, ograniczyć szumy i zwiększyć zakres dynamiki.

Na koniec pozostaje Camera Control. Przycisk znany z poprzedniej generacji ma zostać przeprojektowany. Szczegóły zmian nie są jednak obecnie znane.

Bateria i ładowanie w iPhone 18

Większa obudowa ma częściowo służyć zwiększeniu pojemności akumulatora. W przypadku iPhone'a 18 Pro mówi się o baterii 4288 mAh w wersji przeznaczonej na rynek amerykański - póki co nie mamy informacji na temat wersji europejskiej. Jest to ważny detal, gdyż amerykańskie iPhone'y nie posiadają gniazda na fizyczną kartę SIM, a co za tym idzie Apple może w nie wsadzić nieznacznie większe ogniwa niż w iPhone'ach przeznaczone na pozostałe rynki świata.

Jednocześnie amerykański iPhone 17 Pro posiada akumulator o pojemności 4252 mAh. Dlatego nawet jeżeli Apple zwiększy rozmiar akumulatora, nie będzie on widowiskowy. Mimo to nie należy ignorować tego aspektu iPhone'a 18 Pro - połączenie większego ogniwa z bardziej energooszczędnym A20 Pro może przełożyć się na trochę dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Bardziej zauważalna zmiana ma nastąpić dla iPhone'a 18 Pro. Amerykański model ma otrzymać ogniwo 5567 mAh, podczas gdy 17 Pro na tym samym rynku posiada 5088 mAh. Oznacza to prawie 10 proc. wzrost pojemności baterii.

W kwestii ładowania przecieki dotyczące iPhone'a 18 Pro nie przynoszą równie konkretnych informacji. Nie ma potwierdzenia wyraźnego zwiększenia mocy ładowania przewodowego. Wiadomo natomiast, że większa bateria, bardziej energooszczędny procesor oraz modem C2 mają być podstawą do wydłużenia czasu pracy.

Ceny iPhone'ów 18

Cena może okazać się jedną z największych niewiadomych przed premierą. Dotychczasowe informacje wskazują na podwyżkę względem iPhone'a 17 Pro. Jedna z prognoz zakłada wzrost o maksymalnie 200 dolarów, co dawałoby 1299 dolarów za iPhone'a 18 Pro 256 GB (tyle kosztował iPhone 17 Pro 512 GB w 2025 roku) oraz 1399 dolarów za iPhone'a 18 Pro Max 256 GB (tyle kosztował iPhone 17 Pro Max 512 GB w 2025 roku).

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Uwzględniając applowski przelicznik walut z dolara na złoty, spodziewamy się, że iPhone 18 Pro będzie zaczynał się od 6799 zł, a Pro Max od 7299 zł.

Te ceny są efektem założenia, że Apple podniesie ceny o jedynie 200 dolarów - co jest najczęściej powtarzaną plotką. Bardziej pesymistyczne przewidywania zakładają podwyżkę o 400 dol. Te bardziej zachowawcze przewidują jedynie 100 dol. więcej.

W każdym razie zdecydowanie spodziewamy się podwyżek cen, bowiem sam Tim Cook przyznał, że podwyżki cen są nieuniknione. Jednak o ile konkretnie wciąż pozostaje zagadką.

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