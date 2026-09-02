Nowy szef Apple'a przemówił. John Ternus zdradza, co nas czeka

Coś się kończy, coś się zaczyna - po tym jak wczoraj Tim Cook oficjalnie pożegnał się ze stanowiskiem dyrektora generalnego, dziś przywitał się z nimi nowy dyrektor generalny, John Ternus. Pierwszego dnia urzędowania nowy CEO wysłał do pracowników wiadomość, w której podziękował swojemu poprzednikowi, odniósł się do najbliższych planów firmy i zapowiedział produkty, nad którymi koncern już pracuje.

John Ternus wita się z nowym stanowiskiem

Treść pierwszej wiadomości Johna Ternusa do pracowników zdobył serwis 9to5Mac. Nowy szef Apple'a rozpoczął ją od podziękowania za życzenia, które otrzymał w związku z objęciem stanowiska. W komunikacie nie zabrakło ciepłego wspomnienia o Timie Cooku, który po 15 latach przestał pełnić funkcję CEO, ale pozostaje w firmie jako prezes wykonawczy.

Ternus podziękował Cookowi za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas procesu przekazywania władzy. Podkreślił również jego wieloletni wkład w rozwój Apple'a. Nowy dyrektor generalny stwierdził, że firma miała szczęście być kierowana przez człowieka, który podejmował decyzje zgodnie ze swoimi wartościami.

"Mieliśmy ogromne szczęście, że naszym CEO był człowiek, który kierował się swoimi wartościami oraz wykazywał tak wielką przyzwoitością i człowieczeństwem. Wszyscy jesteśmy dzięki temu lepsi i jestem niezwykle wdzięczny, że pozostanie naszym prezesem wykonawczym."

Nowy dyrektor generalny Apple'a napisał również, że objęcie stanowiska jest dla niego zaszczytem. Firmę nazwał "najwspanialszą na świecie" i zapewnił pracowników, że jest podekscytowany tym, co Apple przygotowuje na najbliższą przyszłość.

Na pierwsze konkrety nie trzeba było długo czekać. Ternus odniósł się do wydarzenia „Surprise and shine”, które Apple zorganizuje w przyszłym tygodniu. Właśnie wtedy firma ma zaprezentować swoje najważniejsze nowości produktowe. Choć Ternus nie wymienił w wiadomości żadnego urządzenia z nazwy, chodzi o zapowiedzianą już konferencję Apple'a, podczas której firma ma pokazać nowe produkty. Jednymi z głównych punktów wydarzenia mają być iPhone 18 Pro oraz pierwszy składany iPhone.

"W przyszłym tygodniu czeka nas ogromna premiera, która będzie fenomenalna. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście, aby była możliwa."

Pierwsza wiadomość nowego CEO nie ograniczała się jednak do najbliższej premiery. Ternus skierował uwagę pracowników również na projekty znajdujące się na wcześniejszych etapach rozwoju. Zapowiedział "niesamowite produkty", nad którymi pracują różne działy Apple'a, a także urządzenia, które dopiero zostaną wymyślone.

"Równie mocno ekscytuje mnie to, co czeka nas później, w tym niesamowite produkty, nad którymi już pracujemy, oraz te, których jeszcze nawet sobie nie wyobraziliśmy, a które wspólnie wymyślimy i stworzymy."

Ternus dodał, że nie ma na świecie innego zespołu, z którym wolałby "budować przyszłość". Szczegółów dotyczących dalszych planów firmy na razie nie zdradził. Wiadomość zakończył krótkim "More to come", czyli zwrotem sugerującym, że w przyszłości przekaże najwięcej informacji.

Jeżeli jesteś ciekawy oficjalnych komunikatów nowego dyrektora generalnego Apple'a, na te przyjdzie nam poczekać. Póki co Ternus ma tylko jeden profil w mediach społecznościowych - @johnternus w serwisie X, gdzie opublikował tylko jeden wpis o wymownej treści: cześć.

Dla Johna Ternusa jest to pierwszy dzień na stanowisku dyrektora generalnego Apple'a. Z firmą związany jest jednak od 2001 r. W 2013 r. został wiceprezesem ds. inżynierii sprzętowej, a w 2021 r. dołączył do zespołu kierowniczego. Przez lata uczestniczył w pracach nad takimi produktami jak iPad, AirPods, iPhone, Mac oraz Apple Watch, a także odegrał ważną rolę w przejściu komputerów Mac na autorskie procesory Apple Silicon.

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