Naprawa składanego iPhone’a będzie koszmarem. Bez ubezpieczenia ani rusz

Zniszczenie zwykłego telefonu potrafi zaboleć. Szczególnie, jeśli jest to model z wyższej półki. Wtedy naprawa to nie kwestia kilkuset złotych, a nawet 2000 zł. W klasycznych urządzeniach najczęściej nie przekracza połowy wartości samego telefonu i bardziej jest to kwestia 1/3 ceny poniesionej za sprzęt. W przypadku składanego iPhone’a będzie to znacznie więcej.

Naprawa składanego iPhone’a będzie wyjątkowo droga

Ricky Panesar z firmy iCorrect, zajmującej się naprawą smartfonów w Londynie, twierdzi, że wymiana wewnętrznego elastycznego ekranu iPhone’a Ultra ma kosztować ok. 850 funtów (ok. 4300 zł) lub nawet więcej. Szacunki specjalisty w sprawie serwisowania telefonu zakładają, że cena wymiany ma stanowić ok. 50 proc. ceny nowego iPhone’a.

Mówi się bowiem, że pierwszy składany smartfon Apple’a ma kosztować nawet ponad 10 tys. zł. Wobec czego ok. 4500 zł za wymianę ekranu stanowiłoby znaczną część wartości samego urządzenia.

Warto porównać te wartości z Samsungiem, który jakiś czas temu wprowadził do oferty Galaxy Z Folda 8 z szerokim ekranem. Sam smartfon kosztuje 8749 zł, natomiast wymiana wyświetlacza to kwestia 2979 zł. Jeśli to możliwe, można też naprawić panel i zapłacić nawet mniej - 2101 zł. Pierwsza opcja stanowi 34 proc. ceny telefonu, a druga - 24 proc.

Jest to znacznie mniej w porównaniu z przewidywaną wartością dla smartfona Apple’a. Interesujące jest to, że Samsung ma dostarczać panele do składanego iPhone’a. Firma z Cupertino pod przewodnictwem nowego dyrektora Johna Ternusa (Tim Cook zrezygnował ze stanowiska CEO 1 września 2026 r.) najwyraźniej będzie nakładać wyższe marże w porównaniu z koreańskim producentem.

Specjaliści spodziewają się najwyższych cen za naprawy, jakie kiedykolwiek Apple nałożyło na swoje urządzenia mobilne.

Ubezpieczenie będzie najrozsądniejszą opcją

Aby w razie uszkodzenia urządzenia nie musieć płacić bajońskich sum, najrozsądniejszą opcją będzie kupno dodatkowego ubezpieczenia. Apple ma własny program AppleCare, ale ten w Polsce nie działa w przypadku iPhone’ów - dotyczy tylko iPadów i Maków. Dlatego nadzieja pozostaje w sklepach będących oficjalnymi dystrybutorami sprzętu Apple’a, które pozwalają dodatkowo dokupować ubezpieczenie.

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