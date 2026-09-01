Tim Cook pożegnał się ze stanowiskiem. "Trudno uwierzyć, że ten dzień nadszedł"

Nadszedł historyczny dla Apple'a - oraz dla całego rynku - dzień. Tim Cook, szef Apple'a od 2011 r., od dziś nie jest już szefem Apple'a. Stery w jednej z najważniejszych firm technologicznych na świecie przejął John Ternus, podczas gdy Tim Cook schodzi do pozycji przewodniczącego wykonawczego rady dyrektorów Apple'a. Z tej okazji dotychczasowy CEO rozesłał do pracowników wiadomość, w której podsumował lata spędzone na czele firmy i pożegnał się z rolą, którą - jak sam przyznał - głęboko pokochał.

Tim Cook odchodzi ze stanowiska szefa Apple'a. Tak pożegnał się z pracownikami

Treść wiadomości Tima Cooka zdobył serwis 9to5Mac. Były już szef Apple'a napisał pracownikom, że moment jego odejścia ze stanowiska był czymś, czego zawsze się spodziewał, ale mimo wszystko trudno mu uwierzyć, że właśnie nadszedł. Podkreślił również, że darzy firmę i jej pracowników ogromnym uczuciem oraz wdzięcznością za możliwość kierowania nimi przez ostatnie 15 lat.

"Dziś jest mój ostatni dzień jako CEO Apple'a. To moment, który zawsze wiedziałem, że pewnego dnia nadejdzie, a jednak trudno uwierzyć, że nadszedł i że piszę te słowa. Kocham tę firmę i zespół, który za nią stoi, i nie mogłem pozwolić, by ten dzień minął bez wiadomości do was."

Cook dużą część swojego listu poświęcił pracownikom. Stwierdził, że niezależnie od tego, jak oceniane będą jego dokonania na stanowisku dyrektora generalnego, ich źródłem byli przede wszystkim ludzie pracujący w Apple'u. Według niego zespół firmy przez lata pozwalał mu wydobywać z siebie to, co najlepsze.

"Prawda jest taka, że niezależnie od tego, co można powiedzieć o moim sukcesie, wiem, że wszystko to zawdzięczam wam. Wydobyliście ze mnie to, co najlepsze. Przez całe moje życie nigdy wcześniej nie widziałem ani nie pracowałem z tak niezwykłym zespołem ludzi."

W dalszej części wiadomości Tim Cook zwrócił uwagę na kulturę organizacyjną Apple'a. Napisał, że najbardziej jest dumny z rzeczy, których nie da się przedstawić w rocznym raporcie finansowym. Jego zdaniem firma powstała wokół przekonania, że tworzone produkty mają znaczenie, a pracownicy mają zarówno możliwość, jak i odpowiedzialność za pozostawienie świata w lepszym stanie.

Były CEO odwołał się również do słów Steve'a Jobsa o "odciskaniu swojego śladu we wszechświecie". Cook podkreślił, że pracownicy Apple'a mogli osiągnąć ten cel dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu.

"Razem stworzyliśmy coś znacznie większego, niż ktokolwiek z nas mógł sobie wyobrazić lub osiągnąć samodzielnie. I właśnie w tym tkwi sekret naszego sukcesu. Wydobywamy z siebie nawzajem to, co najlepsze. Wspieramy się nawzajem."

Cook zaznaczył jednocześnie, że jego odejście z funkcji CEO nie jest odejściem z Apple'a. Od 1 września obejmie stanowisko prezesa wykonawczego, a jego zadaniem będzie między innymi wspieranie nowego szefa firmy oraz rozwijanie współpracy z rządami i instytucjami na całym świecie. Przyznał jednak, że będzie tęsknił za codziennym kierowaniem firmą.

W tym samym fragmencie Cook odniósł się do swojego następcy. Napisał, że przekazanie sterów Johnowi Ternusowi daje mu poczucie spokoju. Podkreślił jego wiedzę dotyczącą tworzenia produktów oraz zdolność do kierowania zespołem odpowiedzialnym za dalszy rozwój Apple'a.

"Niewiele osób rozumie, czego potrzeba, aby tworzyć produkty zmieniające świat, tak jak John, i nie mogę być bardziej podekscytowany jego przywództwem".

John Ternus objął stanowisko dyrektora generalnego dziś, we wtorek 1 września - czyli dzień po ostatnim dniu Cooka na tym stanowisku. Ternus dołączył do Apple'a w 2001 r., w 2013 r. został wiceprezesem ds. inżynierii sprzętowej, a od 2021 r. jest członkiem zespołu kierowniczego firmy. Pracował przy rozwoju między innymi iPada, AirPodsów, iPhone'a, Maca i Apple Watcha.

Na zakończenie swojej wiadomości Tim Cook ponownie podziękował pracownikom Apple'a i podkreślił, że liczy na dalsze spotkania z nimi w Apple Park oraz podczas podróży po świecie. Cook opublikował również osobną wiadomość skierowaną do społeczności Apple'a w mediach społecznościowych. Napisał, że jego tytuł zmieni się następnego dnia, ale uczucie, jakim darzy społeczność firmy, pozostanie niezmienne.

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