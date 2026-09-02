Od razu będzie widać, ile wydałeś na iPhone'a. Trzy nowe kolory wersji Pro

Jak wynika z najnowszych doniesień z zaufanego chińskiego źródła, Apple zaprezentuje trzy wersje kolorystyczne iPhone’ów 18 Pro (Max). W przeciwieństwie do ubiegłego roku z oferty ma zniknąć tradycyjne, srebrne wykończenie. Zamiast niego zobaczymy klasyczną czerń, która była domeną najlepszych modeli Apple’a niemal od zawsze.

iPhone 18 Pro w trzech kolorach. Na tydzień przed premierą znamy szczegóły

Wcześniejsze doniesienia sugerowały brak czarnego wariantu w iPhone’ach 18 Pro, podobnie zresztą jak w wariancie 17 Pro oraz 16 Pro. Do premiery sprzętów pozostał już tylko tydzień - tegoroczne iPhone’y zostaną zaprezentowane 9 września. Oznacza to, że nowe informacje powinny być precyzyjne.

Według nich iPhone’y 18 Pro (Max) mają być dostępne w trzech kolorach:

czarny,

ciemna wiśnia (bordowy),

błękitny.

Smartfony miały już trafić do masowej produkcji. Informator Fixed Focus Digital ze źródłami w łańcuchu dostaw jednocześnie nie dostrzegł w Chinach dowodów na istnienie czwartej - srebrnej wersji kolorystycznej. Wcześniejsze nieoficjalne informacje na podstawie przecieków z łańcucha dostaw zakładały, że tak jak w ubiegłym roku w serii 17 Pro, tak i teraz dostaniemy srebrnego iPhone’a 18 Pro.

Dotychczasowe przecieki zgodnie wskazywały na istnienie dwóch innych wariantów kolorystycznych: błękitu oraz bordowego, nazywanego również nieoficjalnie ciemną wiśnią. Oczywiście dokładna nazwa zostanie dopiero wskazana przez Apple’a, ale dzięki przeciekom mamy obraz tego, jak będzie wyglądała tegoroczna oferta.

Trzy kolory dla bogaczy, które się wyróżniają

Apple po raz kolejny zdecydował się na odświeżenie gamy kolorystycznej. W ubiegłym roku klienci mieli do wyboru trzy opcje: pomarańczowy (główny), srebrny oraz granatowy. Apple najwyraźniej stosuje taktykę zmiany wariantów kolorystycznych co roku - dzięki temu już na pierwszy rzut oka widać, czy dany użytkownik posiada najnowszy model, czy wersję z poprzednich lat.

Wystarczy spojrzeć na sytuację z iPhone’ami 17 Pro (Max) - wariant pomarańczowy sprzedawał się jak szalony. Trudno nie zauważyć, że to wyróżniający się z tłumu model, którego nie można pomylić z żadnym poprzednim smartfonem Apple, ani tym bardziej konkurencji. Za sukcesem urządzenia nie stała specyfikacja czy dobry aparat, a kolor przyciągający uwagę.

W tym roku iPhone 18 Pro w kolorze bordowym będzie tym głównym.

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