Wyciekła cena składanego iPhone'a. Na dzień przed premierą
W środę, 9 września, Apple pokaże swoje pierwsze podejście do składanych smartfonów. Dzień wcześniej jednak do sieci trafiła jednak prawdopodobna cena urządzenia. Tanio nie jest, ale jest lepiej, niż się spodziewaliśmy.
Jak twierdzi zaufany informator Mark Gurman, Apple na wczesnym etapie rozwoju składanego iPhone’a miał ustalić cenę urządzenia na 1999 dol. Gigant nie chciał przekroczyć "kontrowersyjnej granicy 2000 dolarów", jednak w obliczu drożejących pamięci okazało się to niemożliwe. Podano inną, konkretną wartość.
Składany iPhone z prawdopodobną ceną
Przez drożejące pamięci Apple miał rozważyć ustalenie ceny składanego iPhone’a na 2199 dol. za podstawową wersję 256 GB. W sprzedaży znajdziemy jednak wyższe warianty - 512 GB oraz 1 TB. Najdroższa konfiguracja ma kosztować nawet 3000 dol.
Jak to przełoży się na polski rynek? Bezpośrednie przeliczanie kwot z dolarów na złotówki nie ma sensu, ponieważ ceny w USA nie obejmują podatku VAT, a Apple stosuje własny przelicznik. Najlepiej zestawić tę kwotę z innym sprzętem wycenionym na 2199 dol. i sprawdzić jego cenę w Polsce.
Tak się składa, że dokładnie tyle kosztuje MacBook Pro z czipem M5 w konfiguracji z 24 GB. W Polsce ten sprzęt wyceniono na 10 999 zł - i prawdopodobnie dokładnie tyle przyjdzie nam zapłacić za bazowego składanego iPhone’a. Gdyby urządzenie kosztowało 1999 dol., w Polsce wyceniono by je zapewne na 9 999 zł. Podana przez Marka Gurmana wartość jest znacznie niższa w porównaniu z poprzednimi wyciekami zakładającymi ceny zaczynające się od 2500 dol. Wtedy składany iPhone w Polsce mógłby kosztować 12 499 zł.
Według informatora Apple i tak spodziewa się, że klienci doświadczą tzw. szoku cenowego. To pierwszy raz w historii, gdy iPhone będzie aż tak drogi. Dla porównania: w 2017 r. gigant po raz pierwszy osiągnął poziom 999 dol. przy jubileuszowym iPhonie X, natomiast obecny najdroższy model - iPhone 17 Pro Max - kosztuje 6 299 zł (1199 dol.). Mówimy zatem o prawie dwukrotnej różnicy.
Składane smartfony są jednak z zasady bardzo drogie. Wystarczy spojrzeć na konkurencję: Galaxy Z Fold 8 to wydatek rzędu ponad 8,7 tys. zł.
Wszystkiego dowiemy się już w środę po godz. 19:00
W środę, 9 września, o godz. 19:00 Apple pokaże swoje tegoroczne smartfony. Wtedy przekonamy się, czy przewidywania podawane przez Marka Gurmana się sprawdzą oraz czy składany iPhone w ogóle trafi do oficjalnej dystrybucji w Polsce. Warto pamiętać o goglach Vision Pro - mimo wysokiej ceny i upływu czasu sprzęt ten nigdy nie zadebiutował na polskim rynku.
Jednocześnie zostanie potwierdzone, czy Apple podwyższy ceny swoich smartfonów, w tym również istniejących modeli, takich jak iPhone 17 czy iPhone 17e.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.