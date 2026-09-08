iPhone'a 18 nie będzie w ogóle? Nowy szef, nowe porządki

W portfolio smartfonów Apple szykuje się największe przetasowanie strategiczne od lat. Dotychczasowy schemat jesiennych premier, do którego rynek zdążył się przyzwyczaić przez ponad dekadę, bezpowrotnie odchodzi w zapomnienie. Wrzesień przestaje być momentem, w którym poznajemy pełną rodzinę urządzeń w jednym bloku.

W tym kluczowym oknie czasowym zarezerwowano miejsce wyłącznie dla najdroższych propozycji: flagowych wariantów Pro, Pro Max oraz zupełnie nowego formatu w postaci składanego smartfona Fold bądź Duo. Reszta katalogu? Może na wiosnę.

Wiosenny debiut i koniec bazowego modelu

Ta zmiana uderza bezpośrednio w konstrukcję, która przez dekadę stanowiła fundament wolumenu sprzedażowego giganta z Cupertino. Bo na wiosnę - według przecieków - możemy pożegnać się z klasycznym, standardowym smartfonem w dotychczasowej formule.

Urządzenie, po które sięgała większość klientów szukających najtańszego iPhone'a, całkowicie zmieni swój dotychczasowy charakter, a jego pozycję w roli propozycji wejściowej zajmie zupełnie inna bryła.

Najnowsze doniesienia wskazują, że ten Apple rozważa całkowitą rezygnację ze standardowego modelu iPhone 18 na rzecz odmiany iPhone Air 2. Jeśli te plany wejdą w fazę realizacji, druga generacja odchudzonego telefonu stanie się nowym modelem otwierającym ofertę. Oznacza to definitywne pożegnanie z tradycyjnym podziałem katalogu, który stabilizował sprzedaż w minionych sezonach.

Próg 999 dolarów

Kluczowym elementem tej roszady rynkowej pozostaje cena startowa, ustalona według przecieków na poziomie 999 dol. (co w polskich realiach rynkowych po doliczeniu podatków i marży przełoży się na kwotę rzędu 4800-5200 zł). Taki pułap oznacza wyraźne podniesienie progu wejścia w najnowszą generację podzespołów, co bezpośrednio przełoży się na wyższą średnią cenę sprzedaży całego portfolio koncernu.

Dla klientów poszukujących bardziej przystępnego cenowo urządzenia jedyną alternatywą w oficjalnym sklepie staną się wówczas starsze, sukcesywnie przeceniane roczniki. Zmiana nazewnictwa na rzecz dopisku Air stanowi przy tym skalkulowany zabieg wizerunkowy.

Zamiast sprzedawać najtańszy wariant podstawowego telefonu, producent zaoferuje konstrukcję jednoznacznie kojarzącą się z segmentem premium i skupioną na wyrazistej, smukłej estetyce. Ułatwi to uzasadnienie wyższej kwoty przy kasie i stworzy czytelniejszą hierarchię produktową.

Nowy wół roboczy w ultracienkiej obudowie

W praktyce użytkowej oznacza to wyraźne przesunięcie priorytetów projektowych. Zamiast uniwersalnego woła roboczego z pojemną baterią, nowy podstawowy model w portfolio ma przyciągać wzrok zredukowanymi gabarytami i nowoczesną formą.

iPhone Air

Na ten moment szczegółowe parametry techniczne, w tym dokładna pojemność ogniwa czy pełna konfiguracja matryc fotograficznych, pozostają w sferze nieoficjalnych przecieków z fabryk.

W rzeczywistości iPhone Air 2 ma być modelem iPhone 18 w nowej szacie. Pod obudową najpewniej zobaczylibyśmy zbliżone komponenty: ten sam autorski procesor, pokrewny zestaw sensorów fotograficznych oraz identyczny panel przedni OLED.

Głównym wyróżnikiem pozostanie odczuwalnie zredukowana grubość konstrukcji, za którą klientom przyjdzie dopłacić wyczuwalną premię cenową.

Analogia do linii Mac

Taki ruch wpisałby się w schemat dążenia marki do systematycznego podnoszenia marży i upraszczania komunikacji wizerunkowej. Wystarczy przyjrzeć się nazewnictwie w rodzinach iPadów czy komputerów MacBook, gdzie przydomek Air oznacza nowoczesną formę, lekkość i bardzo solidne zaplecze wydajnościowe, ulokowane tuż poniżej profesjonalnych wariantów Pro.

Mimo że wszystkie te informacje opierają się na doniesieniach z łańcucha dostaw - więc czy przedstawiony scenariusz ma jakieś tam prawdopodobieństwo realizacji. Duże? Na pewno, ale nie definitywne.

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