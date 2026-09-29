Wiedźmin 3 właśnie pobił rekord, 11 lat od premiery. Wielki sukces CDP RED

Wiedźmin 3: Dziki Gon stworzony na motywach serii książek Andrzeja Sapkowskiego oraz wydany w maju 2015 r. na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One to jedna z najgłośniejszych i najlepiej ocenianych gier wideo w historii. Zapewniła studiu CD Projekt RED, które wydało później również Cyberpunka 2077, stałe miejsce przy stole dla tych największych globalnych deweloperów gier wideo.

Polska firma w przeszłości odświeżała swój hit wiele razy, wydając poza łatkami również natywną wersję na klasyczne konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a także na przenośnego Switcha od Nintendo. Teraz przyszła kolej na pełnoprawny The Witcher 3: Remaster, który dzisiaj trafił do graczy na wszystkich platformach wraz z wersjami na PS5 Pro i Switcha 2. I to za darmo.

Wiedźmin 3: Dziki Gon pobił swój własny rekord

Chociaż od premiery tej głośnej polskiej produkcji minęła już ponad dekada, to w świadomości graczy jest wiecznie żywa - do tego rozeszła się przecież od dnia premiery w milionach kopii. No a chociaż masa osób tę grę jednak już dawno przeszła (pewnie nie raz), to wygląda na to, że o niej nie zapomniano.

Okazuje się, że po 11 latach od premiery Wiedźmin 3: Dziki Gon pobił swój własny dotychczasowy rekord liczby graczy grających w ten tytuł jednocześnie na najważniejszej platformie, którą jest Steam, a już po południu w swoją kopię gry grało 107 tys. osób. Teraz, gdy piszę ten tekst, jest to ponad 120 tys. ludzi.

zrzut ekranu ze strony steamdb.info (29.09.2026)

Dotychczas rekordem było nieco ponad 103 tys. osób. Gra osiągnęła ten wynik zaraz po premierze serialu „Wiedźmin” od Netfliksa również inspirowanego serią książek, na której bazuje produkcja CD Projekt RED. Miało to miejsce w grudniu 2019 r., czyli cztery lata po premierze gry a zarazem blisko siedem lat temu.

Pamiętajmy przy tym, że mówimy tu o samym Steamie, a Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest w wersji PC również w innych sklepach online, w tym np. na GOG-u i sporo osób może grać w kopię kupioną tam. Dodajmy do tego, że masa osób gra w Wiedźmina 3: Dziki Gon na konsolach, gdzie Remaster również się dzisiaj pojawił.

I tak po prawdzie wcale się nie dziwię, że gracze rzucili się na remaster Wiedźmina 3

Twórcy od dawna informował, że szykują reedycję i podgrzewali atmosferę. Już od wczoraj media społecznościowe były pełne porównań grafiki oraz informacji o zmianach w mechanice rozgrywki - a tych jest cała masa, o czym wspominałem w relacji z wizyty w siedzibie CD Projekt RED, gdzie Wiedźmin 3: Dziki Gon Remaster ogrywałem przed premierą.

Do tego często edycje gier typu remastered są dodatkowo płatne, podczas gdy CD Projekt RED zdecydował, iż odświeżony Wiedźmin 3 będzie dostępny za darmo dla każdej osoby, która kupiła podstawkę. Co więcej każdej takiej osobie CD Projekt RED udostępnił też bez opłat oba rozszerzenia, za które trzeba było płacić!

Spodziewam się, iż ta ostatnia decyzja mogła być tym języczkiem u wagi, który doprowadził do dzisiejszego pobicia rekordu na Steamie. Sporo osób mogło przejść podstawkę, ale na DLC nigdy się nie połasiło, a teraz może załadować starego save’a i ruszyć na nową przygodę w dodatkach Serca z Kamienia oraz Krew i wino.

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No i jest jeszcze jeden powód do tego, by zagrać w Wiedźmina 3: Remaster

Powrót na Kontynent znany również z prozy Andrzeja Sapkowskiego ma sens, bo CD Projekt RED pracuje równolegle zarówno nad Wiedźminem 4 z Ciri w roli głównej, jak i nad… kolejnym dodatkiem do Wiedźmina 3 o tytule Pieśni Przeszłości! Ten pojawi się w sprzedaży już w 2027 r. Warto sobie odświeżyć historię oraz sprawdzić nową mechanikę, by być na niego gotowym.

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