Operator komórkowy pokazał coś świetnego. Nie trzeba AI i super telefonu

Dzięki nowym technologiom bariery językowe stają się coraz mniejszym problemem. Tłumacz Google jest w stanie znacząco pomóc w wielu sytuacjach, gdy nie znamy języka, ale jednak w rozmowach telefonicznych nie jest to najskuteczniejsze rozwiązanie. Operator chce sprawić, aby rozmowy telefoniczne między osobami mówiącymi w różnych językach stały się rzeczywistością.

Dzwonisz za granicę i wszystko rozumiesz

Operator sieci komórkowej Vodafone z Wielkiej Brytanii, który działa w wielu europejskich krajach, podjął współpracę z firmą telekomunikacyjną Ericsson (dostarczającą infrastrukturę sieci komórkowej także w Polsce). Efektem działań są dwie technologie bazujące na sztucznej inteligencji, które mają zostać wykorzystane w rozmowach telefonicznych.

Pierwsza z nich polega na tłumaczeniu w czasie rzeczywistym. Usługa ma wykrywać języki wykorzystywane przez rozmówców i tłumaczyć rozmowę na żywo w trakcie połączenia w dwóch językach. W praktyce osoba mówiąca po angielsku może słyszeć w słuchawce angielski, mimo że rozmówca posługuje się np. językiem niemieckim. Działa to również w drugą stronę - druga osoba słyszy rozmówcę we własnym języku.

Jest to bardzo podobne rozwiązanie do narzędzia wdrożonego w Google Meet, które również pozwala na bezproblemową komunikację dwóch osób nieznających wspólnego języka. Największą zaletą narzędzia Vodafone ma być dostępność. Nie działa bowiem za pośrednictwem specjalnej aplikacji komunikatora. Nie wymaga również posiadania telefonu wyposażonego w funkcję tłumaczenia rozmów AI, takiego jak Samsung z Galaxy AI.

Działa ono w sieci dostawcy usług telekomunikacyjnych i w teście obsługiwało kilka języków: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski i francuski. W przyszłości lista języków może być rozszerzana. Opcja wygląda na przydatną np. podczas podróży czy rezerwowania hoteli oraz restauracji. Jest wiele scenariuszy, w których takie narzędzie byłoby przydatne dla zwykłego Kowalskiego.

Sztuczna inteligencja będzie usuwać szumy

Drugą funkcją Vodafone bazującą na sztucznej inteligencji jest inteligentne wykrywanie i usuwanie hałasu z otoczenia. Dzięki temu rozmówca będzie lepiej słyszalny nawet w mocno zatłoczonych miejscach, takich jak galerie handlowe czy ruchliwe ulice. Narzędzie również działa w oparciu o sieć komórkową. Nie wymaga korzystania ze specjalistycznego sprzętu: telefonu z mikrofonem wyciszającym szum z otoczenia czy słuchawek z funkcją ulepszania głosu.

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