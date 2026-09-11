Powrót na studia może być tańszy. Orange o to zadbał

Orange uruchomił dwie świetne oferty studenckie z okazji nadchodzącego roku akademickiego. Dzięki nim jeszcze przed październikiem można przygotować się na kolejny semestr. To oferty, które musi znać każdy student.

Światłowód dla studenta od Orange

Orange wie, że studenci lubią swobodę i nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami na 9 miesięcy, rok czy dwa lata. Dlatego najlepszą opcją będzie bezterminowa oferta światłowodu. W tym rozwiązaniu z usługi można korzystać tak długo, ile potrzebujemy. Dla studentów, którzy często zmieniają mieszkania, takie elastyczne rozwiązanie jest bezpieczne - w razie przeprowadzki nie trzeba płacić za coś, z czego się nie korzysta.

W ofercie światłowododu dla studentów, Orange proponuje następujące warunki:

0 zł za aktywację usługi,

za aktywację usługi, 0 zł za abonament w pierwszym miesiącu;

za abonament w pierwszym miesiącu; w podstawowej opcji prędkości do 300 Mb/s abonament do 12. miesiąca to jedyne 49,99 zł/mies. potem wraca standardowa cena 80 zł/mies.elastyczna umowa – korzystasz jak długo potrzebujesz

A jeśli potrzebny jest szybszy światłowód, to nie ma problemu – oferta dostępna jest także z prędkościami do 600 Mb/s, do 1 Gb/s oraz do 2 Gb/s.

Ta propozycja jest o tyle ciekawa, że oprócz bezterminowej umowy jest tanio - a to studenci lubią najbardziej. Jeśli zdecydujemy się na prędkość do 300 Mb/s, w okresie 9 miesięcy roku akademickiego zapłacimy średnio tylko 44,44 zł. To naprawdę dobra cena.

Od 1. miesiąca standardowo obowiązuje opłata 4,99 zł/mies. za wypożyczenie modemu, oraz dopłaty: za internet dostarczany na sieci innego dostawcy (4,99 zł/mies.) oraz za internet w domku jednorodzinnym (20 zł/mies.).

Nowa oferta światłowodu dla studentów jest dostępna dla nowych klientów internetu stacjonarnego Orange. Stabilny i szybki internet do nauki i rozrywki w cenie dwóch małych kebabów wygląda jak bardzo dobra promocja. Właśnie przeprowadzam się do nowego mieszkania i zamierzam z niej skorzystać. W domu rodzinnym Orange jest u mnie od zawsze, więc chcę go też mieć w nowym mieszkaniu.

6 TB internetu w Orange Flex dla studentów

Orange w tym roku powraca również z promocją dla studentów korzystających z oferty Orange Flex, czyli mających numer w subskrypcji w aplikacji. Zasady akcji są bardzo proste: osoby, które zweryfikują status studenta za pośrednictwem platformy Uniperks, mogą odebrać kod na promocyjne terabajty internetu. Jednorazowy kod upoważnia do odebrania ogromnego pakietu zapewniającego 1 TB miesięcznie przez pół roku. Oznacza to, że Orange Flex łącznie daje studentom aż 6 TB dodatkowego internetu do nauki, rozrywki oraz odpoczynku.

Kod może zrealizować każdy użytkownik Orange Flex ze statusem studenta, niezależnie od planu, z jakiego korzysta na co dzień. Wystarczy wejść do aplikacji Orange Flex do zakładki Mój profil. Kod można zrealizować aż do 28 lutego 2027 r.

Z promocji skorzystają nie tylko obecni klienci Orange Flex. Na studentów w Uniperks czeka również bonus w postaci trzech miesięcy Orange Flex w dowolnym pakiecie za darmo, jeśli tylko przeniesie się swój obecny numer telefonu lub wybierze nowy. Czyli studenci nie zapłacą ani złotówki przez pierwsze trzy miesiące i w tym czasie mogą liczyć na praktycznie nielimitowany internet w telefonie – wykorzystanie 1 TB w jednym miesiącu jest nie lada wyzwaniem, szczególnie jeśli w mieszkaniu korzysta się ze światłowodu Orange.

Jest jeszcze trzeci bonus dla studentów od Orange Flex – zniżka 25 proc. na pakiety w roamingu UE w Orange Flex Travel. Promocja przyda się np. osobom wyjeżdżającym na Erasmusa albo na europejski city break. Co istotne, z tej usługi można skorzystać bez konieczności przenoszenia numeru do operatora. Wygodne pakiety na eSIM-ie instaluje się na smartfonie niezależnie od oferty, z której korzystamy na co dzień. Jeśli wykorzystamy paczkę internetu przysługującą w naszym planie, można tanio dokupić np. 3 GB internetu na 15 dni w Orange Flex Travel. Zniżka na pakiety obowiązuje do końca roku.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.