Wpadnij na cyfrowy targ. Co prócz telefonu kupisz w Orange Market?

W ofercie Orange poza telefonami w dobrych cenach i innymi urządzeniami znajdziemy także ubezpieczenia podróżne. Operator idzie o krok dalej otwierając swój Orange Market. To portal sprzedaży opierający się na sprawdzonych zewnętrznych dostawcach elektroniki użytkowej, sprzętu IT, urządzeń gamingowych, akcesoriów sportowych i nie tylko.

Tak wygląda główna strona platformy Orange Market

Czym jest Orange Market?

To platforma e-commerce pod adresem market.orange.pl, na której możemy wygodnie porównywać oferty na sprzęt oraz kupować bez stresu, bo pochodzi od wyselekcjonowanych sprzedawców. Jeśli po drugiej stronie transakcji stoi zaufany partner Orange, to nie trzeba się obawiać kota w worku. Katalog już na tym etapie jest naprawdę bogaty, a Orange Market już teraz obsługuje takie kategorie jak:

smartwatche i elektronika mobilna;

komputery, laptopy i tablety;

akcesoria do telefonów i komputerów;

sprzęt oraz akcesoria gamingowe,

urządzenia Smart Home i IoT;

telewizory, sprzęt audio i RTV;

sprzęt AGD;

produkty do sportu i rekreacji,

rowery, hulajnogi i akcesoria do nich;

produkty do domu, ogrodu, dla dzieci i zwierząt.

Operator obiecuje, że w kolejnych miesiącach będą pojawiać się nie tylko nowi partnerzy, ale i nowe produkty oraz całe kategorie sprzętów, abyśmy w Orange Market docelowo mogli znaleźć wszystko, aby robić jak najwięcej zakupów w tym samym zaufanym miejscu. Co istotne, nie dotyczy to wyłącznie dotychczasowych klientów telekomu, gdyż z Orange Market mogą skorzystać wszyscy.

Platforma zakupowa jest dostępna dla każdego niezależnie od tego, u kogo opłacają swój numer - a produkty można nabywać nawet bez rejestracji. Posiadanie konta Orange Market upraszcza natomiast późniejszą obsługę zakupów, więc warto je mieć. Pozwala na śledzenie zamówień, przeglądanie historii zakupów oraz zapisywanie swoich danych na poczet kolejnych.

Orange zapewnia wszystkim chętnym wygodne i bezpieczne środowisko zakupowe, a sprzedawcy odpowiadają za realizację zamówień, późniejszą obsługę klienta i dostawę kupionych urządzeń. Na karcie każdej oferty znajdziemy takie informacje jak pełna nazwa i wariant produktu, cena, liczba dostępnych sztuk, najważniejsze parametry oraz dane sprzedawcy. Są też informacje o gwarancji i koszcie dostawy.

Jakie oferty i promocje znajdziemy w Orange Market?

Na start w Orange Market mieliśmy tysiąc produktów i czterech dostawców sprzętu, podczas gdy dziś na platformie działa 9 zaufanych partnerów Orange’a, którzy wystawili ponad 8 tys. ofert z 90 kategorii od ponad 50 znanych marek. Te często oferowane są w naprawdę atrakcyjnych cenach. Przykładowe oferty i zniżki, jakie znajdziemy na platformie marketplace od Orange, wyglądają następująco:



Kupując sprzęt w Orange Market możemy liczyć przy tym na atrakcyjne raty, w tym 0%, które obsługuje PayU. Można z nich skorzystać przy zakupach na kwotę od 300 zł w górę (wartość całego koszyka). Obecni klienci operatora mogą natomiast liczyć na dodatkowe, dedykowane właśnie im promocje, które będą okresowo trafiały do Strefy Okazji.

Na stronie Orange Market eksponowane są Oferty na czasie

Strona internetowa, jaką przygotował operator, jest przy tym nowoczesna i działa szybko, a nawigacja po niej nie nastręcza trudności. Poszczególne oferty możemy filtrować pod kątem marki, ceny lub rodzaju produktu. Orange Market pozwala zarówno wyszukać konkretny sprzęt, jak i przeglądać kategorie.

Sam spędziłem sporo czasu w tej, która oferuje inteligentne oświetlenie, gdyż przydałoby mi się w domu trochę smart-żarówek obsługiwanych za pomocą aplikacji. Sporo dla siebie znajdą tutaj również entuzjaści gier wideo oraz osoby szukające nowych komputerów, głośników, robotów sprzątających, klocków LEGO itd.

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Dlaczego warto kupować w Orange Market?

Marketplace kierowany jest do osób ceniących prostotę, które nie chcą poświęcać mnóstwa czasu na analizę ofert z dziesiątek sklepów, a jednocześnie stawiają na bezpieczeństwo, więc preferują sprzęt ze sprawdzonych źródeł. Orange Market łączy te podejścia. Atrakcyjna cena to nie wszystko, tylko dopiero początek.

Strona przecenionego produktu w Orange Market

Operator podkreśla, że zależy mu na tym, aby klienci podczas zakupów rozumieli, co wybierają. To dlatego w ofertach z Orange Market na sprzęt elektroniczny zawarte są kompleksowe opisy, aby ochronić klientów przed kupieniem niekompatybilnego akcesorium i przepłacaniem za funkcje, których nie potrzebują.

A kim dokładnie są obecni partnerzy w Orange Market? Na liście znajdziemy znane firmy takie jak Action S.A., Hama oraz… markę Kross oferującą na platformie swoje rowery. Kupować produkty możemy jednocześnie od wielu z nich (aczkolwiek wybrane sprzęty zostaną wtedy wysłane w osobnych paczkach).

Zamiast błądzić po sieci w poszukiwaniu ofert, w stosunku do których może brakować nam pewności, iż dostaniemy sprzęt zgodny z opisem, warto samemu zajrzeć na Orange Market. Każdy może sam sprawdzić, co dokładnie zaufani partnerzy operatora przygotowali w interesujących nas kategoriach.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.