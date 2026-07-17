Samsung Galaxy A57 w świetnej ofercie. Ścięli cenę o połowę
W ofercie jednego z polskich operatorów Samsung Galaxy A57 jest dostępny dwa razy taniej niż u innych. Lepszego telefonu za ok. 1000 zł nie znajdziesz.
Smartfony z serii Galaxy A5x to w Polsce istne motory napędowe firm telekomunikacyjnych. Operatorzy często dodają je do przystępnych cenowo ofert abonamentowych, gdzie połączenie usług i urządzenia nie kosztuje milionów monet. Często obejmują je własnymi promocjami oraz pakietami np. dla długoletnich klientów. Tym razem przygotowano coś dla nowych.
Orange obniża cenę Samsunga Galaxy A57 o połowę w abonamencie
Nowa promocja została uruchomiona przez Orange i jest wyjątkowo prosta. Operator przecenił o prawie połowę dwa popularne smartfony: Samsunga Galaxy A57 i Xiaomi 17T Pro.
Ten pierwszy w wyższej wersji pamięciowej 8/256 GB standardowo kosztuje ok. 2099 zł w popularnych sklepach z elektroniką. I jest to dobra cena jak za możliwości, jakie oferuje ten model. To rozsądny sprzęt dla tych, którzy z jednej strony nie chcą wydawać grubych tysięcy na smartfon, ale nie chcą też taniego urządzenia za kilkaset złotych, które będzie zacinać się po roku.
W promocji Orange urządzenie kosztuje jednak znacznie mniej: można je kupić za 1080 zł. Aby uzyskać taką cenę, urządzenie trzeba kupić wraz z abonamentem komórkowym w pakiecie L od Orange. W przypadku innych niższych planów (np. M) cena za urządzenie będzie wynosić standardowe 2052 zł.
Orange wymaga kupna urządzenia w ratach: do dyspozycji jest np. 12 rat 0 proc. po 90 zł/mies. przez rok. Spłatę można też podzielić na 24 raty po 45 zł/mies. lub 36 rat po 30 zł/mies. Zakładając, że wybierzemy umowę na 2 lata, opłaty za urządzenie oraz abonament będą wyglądać następująco:
- 1 miesiąc: 105 zł (aktywacja abonamentu 60 zł, smartfon 45 zł);
- 2 - 5 mies.: 45 zł/mies. za telefon (pierwsze 5 mies. abonamentu jest gratis);
- 6 - 24 mies.: 145 zł/mies. (100 zł za abonament, 45 zł za urządzenie).
W planie abonamentu L od Orange dostajemy internet w kraju bez limitu prędkości i danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i roamingu UE, a także 34,36 GB internetu w roamingu UE. Cała oferta prezentuje się zatem zaskakująco opłacalnie. Z moich obliczeń wynika, że kupno Galaxy A57 osobno w domyślnej cenie 2099 zł oraz dobranie do niego taniej oferty na kartę za ok. 40 zł będzie kosztować tyle samo, co omawiana umowa.
Tyle że w tej ofercie mamy nielimitowany dostęp do internetu i większe paczki w roamingu UE.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.