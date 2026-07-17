330 tysięcy zablokowanych stron w pół roku. Najnowszy raport CERT Orange Polska

Klienci internetu Orange (m.in. światłowodu) mogą liczyć na usługę CyberTarczy. To narzędzie, które blokuje fałszywe strony internetowe i nierzadko chroni użytkowników przed potencjalnymi stratami - zarówno danych, jak i pieniędzy. Tylko przez ostatnie pół roku rozwiązanie uratowało miliony użytkowników. Sam niejednokrotnie widziałem taki komunikat.

Orange blokuje setki tysięcy stron i ratuje miliony Polaków

Jak wynika z najnowszego raportu CERT Orange Polska, w pierwszym półroczu 2026 r. operator zablokował ok. 330 tys. fałszywych stron internetowych. Liczba robi wrażenie, szczególnie jeśli sprawdzimy dane z poprzednich lat. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to aż o 30 proc. wyższy wynik.

Zdecydowana większość zablokowanych witryn to fałszywe strony z rzekomymi inwestycjami. Mamy 2026 rok, a ludzie dalej dają się nabierać i wierzą w fałszywe reklamy obiecujące szybki zarobek i bogactwo. Niestety, nie jest to jedynie problem ludzi, ale też platform społecznościowych przyzwalających na takie reklamy. Wystarczy wejść na chwilę na Facebooka - tablica główna wielu użytkowników jest pełna oszukańczych ofert prowadzących na takie strony.

Wielu Polaków wciąż bowiem myśli, że jeśli coś wyświetla im się na Facebooku, to musi być prawdziwe. Prawda jest niestety zupełnie inna. Oszuści wykorzystują też różne formy manipulacji oraz podszywania się pod inne podmioty - firmy, osoby czy instytucje. Nieświadomi użytkownicy z kolei wpisują tam swoje dane logowania, a czasem także dane karty płatniczej i dają się okradać.

Ponad połowa osób chronionych przez CyberTarczę próbowała wejść na fałszywe strony. Jednak narzędzie od Orange działa w taki sposób, że nie pozwala użytkownikowi nic zrobić na takiej witrynie. Zamiast tego wyświetla mu się komunikat o blokadzie strony. Tylko przez pierwsze pół roku rozwiązanie ochroniło ponad 3,2 mln użytkowników internetu Orange.

Cyberprzestępcy są niezwykle elastyczni i dostosowują się do mechanizmów blokujących fałszywe domeny, a automatyczne systemy zapewniają ciągłość działania oszustwa. Stąd naszej weryfikacji podlega coraz większa liczba domen, a profesjonalizacja grup cyberprzestępczych i automatyzacja ich działań wymaga od nas większej precyzji w wychwytywaniu fałszywych domen. Rekordowy wynik blokad potwierdza naszą skuteczność - mówi Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.

Oczywiście wykorzystuje się nie tylko facebookowe oszustwa. Badacze cyberbezpieczeństwa zauważyli również nowy schemat oszustwa SMS-owego. Działa on w taki sposób, że oszuści podszywają się pod firmę kurierską i dążą do przejęcia dostępu do konta na WhatsAppie, aby wykorzystać je do dalszych oszustw. W ten sposób wykrada się dane kart płatniczych i logowania do bankowości online.

W wakacje też trzeba szczególnie uważać, bo pojawiają się fałszywe oferty hoteli, zniżek na bilety i nie tylko. CyberTarcza skutecznie zablokuje strony, ale nie zastąpi zdrowego rozsądku w sieci.

Czytaj też:

Ładowanie...