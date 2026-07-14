Bezpieczny Roaming poszerzony o Wielką Brytanię i nowe kraje. Na to czekałem

Orange od ok. dwóch lat oferuje funkcję Bezpiecznego Roamingu. To rozwiązanie, które pozwala korzystać z internetu w roamingu poza krajami Unii Europejskiej bez ogromnych opłat. W momencie uruchomienia internetu za granicą automatycznie aktywuje się pakiet 1 GB za 15 zł na dobę. Do niedawna usługa nie obejmowała wielu często odwiedzanych przez Polaków państw. Od 10 sierpnia 2026 r. Orange wprowadza jednak spore ulepszenia.

Orange ulepsza Bezpieczny Roaming o nowe kraje i terytoria

Jako Polacy i mieszkańcy kraju należącego do Unii Europejskiej możemy korzystać z unijnej zasady Roam Like Home. Rozwiązanie to sprawia, że operatorzy sieci komórkowych są zobowiązani do udostępnienia nam pakietu internetu działającego w innych państwach UE w cenie krajowych pakietów.

Problem pojawia się jednak wtedy, gdy wyjeżdżamy poza UE - np. na Bałkany (Albania, Bośnia i Hercegowina) czy do Wielkiej Brytanii. Wtedy musimy stawiać na inne rozwiązania, takie jak karty eSIM. Orange ma jednak coś prostszego: Bezpieczny Roaming, czyli usługę, która gwarantuje 1 GB internetu na 24 godz. w cenie 15 zł i aktywuje się automatycznie, gdy tylko włączymy transfer danych za granicą. Co ważne, po wykorzystaniu pakietu dostęp do sieci jest blokowany, więc nie ma mowy o niespodziankach na rachunku.

Operator ujawnił, że rozwiązanie zostanie rozbudowane już 10 sierpnia 2026 r. Bezpieczny Roaming dla klientów indywidualnych z ofertami abonamentowymi zyska aż 24 nowe kraje oraz terytoria:

Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Białoruś, Botswana, Demokratyczna Republika Konga, Dominikana, Gibraltar, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Kamerun, Kuwejt, Malediwy, Mali, Oman, Panama, Paragwaj, Portoryko, Republika Środkowoafrykańska, Salwador, Tanzania, Urugwaj, Wielka Brytania oraz Wyspa Guernsey.

Zdecydowanie największym plusem jest tu dodanie Wielkiej Brytanii. Wyspy są bowiem częstym kierunkiem wyjazdów dla Polaków - nie tylko wakacyjnych, ale też tych poza sezonem. Teraz nie trzeba będzie kupować dedykowanych kart eSIM. Sam doceniłbym ten pakiet podczas zeszłorocznych wakacji z jednodniowym pobytem na Gibraltarze, będącym zamorskim terytorium Wielkiej Brytanii.

Bezpieczny Roaming jest włączony dla wszystkich, którzy mają nowsze umowy

Usługa Bezpiecznego Roamingu jest automatycznie dostępna dla klientów Orange, którzy zawarli umowę z operatorem po 20.01.2024 r. Przy umowach zawartych przed tym terminem rozwiązanie należy uruchomić samodzielnie. Klienci Orange powinni znać kilka przydatnych funkcji związanych z usługą:

Sprawdzenie stanu pakietu: bezpłatny SMS o treści ILEBR pod numer 80060;

Dokupienie dodatkowej paczki 1 GB za 15 zł na 24 godz.: bezpłatny SMS o treści DOKUP pod numer 80060;

Wyłączenie usługi Bezpiecznego Roamingu: bezpłatny SMS o treści REZ pod numer 80060;

Ponowne włączenie: bezpłatny SMS o treści BR pod numer 80060.

Jeśli klient nie rozpocznie transmisji danych (nie spróbuje połączyć się z siecią za granicą), Orange nie aktywuje pakietu i nie pobierze żadnej opłaty.

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