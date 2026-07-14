Orange ma sposób na internet bez zasięgu i światłowodu. Dla wielu to ratunek

Ostatnio rozmawiałem ze znajomymi na temat dostępu do internetu. Jeden, po wielu latach z wolnym połączeniem na kablu miedzianym, uzyskał dostęp do połączenia 5 Gb/s. Drugi, mieszkający w tej samej, szybko rozwijającej się miejscowości, może jednak liczyć tylko na teoretyczny zasięg. Jedyną opcją jest internet mobilny. Ale do tego potrzebny jest solidny modem.

Szybki internet w miejscach, gdzie nie ma światłowodu

Mimo że w Polsce obecnie możemy liczyć na bardzo dobrą infrastrukturę sieciową, zarówno tę stacjonarną, jak i mobilną, wciąż zdarzają się miejsca, gdzie trudno o stabilne połączenie. Dotyczy to mniej zaludnionych lokalizacji lub terenów górzystych bądź zalesionych. Wtedy nawet lepsze modemy 5G oraz smartfony potrafią zawieść.

Orange jednak wprowadził do oferty rozwiązanie tych problemów: modem zewnętrzny 5G Super ODU 6. To antena montowana na zewnątrz (np. na balkonie), której zadaniem jest skuteczne wyłapywanie sygnału nawet z bardzo oddalonych od nadajników sieciowych lokalizacji.

Sprzęt charakteryzuje się anteną o wzmocnieniu do 18 dBi, a więc sprawdzi się w bardziej wymagających lokalizacjach. Modem jest w stanie odbierać sygnał 5G i LTE emitowany przez stacje, z którymi klasyczny modem 5G/LTE nie jest w stanie nawiązać połączenia. Orange uważa, że to idealne rozwiązanie w przypadku terenów górskich, mniej zamieszkanych czy ogólnie lokalizacji, w których brakuje dobrego zasięgu.

Urządzenie automatycznie ustawi kierunek anteny w stronę nadajnika zapewniającego najlepsze połączenie. Użytkownik nie musi zatem wracać do czasów telewizji satelitarnej i samodzielnie ustawiać anteny tak, aby ta odbierała sygnał w każdych warunkach atmosferycznych. Modem został stworzony, aby działać na zewnątrz: obudowa spełnia normę IP65 gwarantującą odporność na pył i wodę, a także wytrzymuje wiatr do 100 km/h oraz temperatury w zakresie od -40°C do +55°C. Modem obsługuje prędkości do 5,4 Gb/s.

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Instalacja może zostać zrealizowana samodzielnie, np. na balkonie lub tarasie, dzięki czemu uruchomienie internetu ma być możliwe w mniej niż 30 minut. Dużą zaletą jest tu możliwość zarządzania urządzeniem - w tym zdalnego sterowania anteną, monitorowania parametrów połączenia oraz zmiany ustawień za pomocą aplikacji.

Ile to kosztuje?

Sprzęt oczywiście tani nie jest. Urządzenie bez abonamentu kosztuje 1776 zł w 20 ratach 0%, podobnie jak w pakiecie z internetem mobilnym 5G dla domu - tyle że w tej drugiej konfiguracji możemy liczyć na 40 rat 0%. Orange jest jedynym operatorem z tym sprzętem w ofercie.

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