Kiedy ostatni raz narzekałeś na zasięg sieci komórkowej? No właśnie

Play pochwalił się znaczącymi ulepszeniami w zakresie sieci komórkowej. Fioletowy operator podał też dokładną liczbę nadajników działających na terenie całego kraju. Tylko w samym czerwcu uruchomiono 40 stacji bazowych z obsługą 4G lub 5G w różnych zakątkach Polski. Trudno dziś narzekać na zasięg sieci komórkowej. Do czerwca 2026 r. firma włączyła niemal 250 obiektów, które ulepszają zasięg na terenie całego kraju.

Play uruchomił 241 nowych nadajników przez pierwsze pół roku 2026 r.

Operatorzy sieci komórkowych wyznają zasadę, że jeśli się nie rozwijasz i stoisz w miejscu, tak naprawdę się cofasz. Dlatego ciągle uruchamiają nowe nadajniki 5G. Także w miejscach, których mieszkańcy niekoniecznie chcą nowego masztu, obawiając się o własne zdrowie. To jednak często ci sami ludzie, którzy na Facebooku publikują – o ironio, za pomocą smartfonów korzystających z sieci komórkowych – treści sugerujące, że Ziemia jest płaska.

Firmy telekomunikacyjne na szczęście nie przejmują się ich opiniami i sprawiają, że w Polsce mamy coraz lepsze połączenie z siecią poza miejscem zamieszkania za sprawą 4G oraz 5G. Play jest operatorem, który każdego miesiąca stawia dziesiątki nowych nadajników.

Jak twierdzi, w ciągu pierwszego półrocza 2026 roku uruchomił aż 241 nowych stacji bazowych. Czyli średnio ok. 40 każdego miesiąca - w czerwcu oddano do użytku 40 obiektów, które poprawiają zasięg w dużych miastach (Warszawa, Wrocław, Gdańsk) oraz mniejszych miejscowościach, takich jak: Muszyna, Hrubieszów, Sulejówek czy Nakło nad Notecią. W czerwcu uruchomiono też infrastrukturę pozwalającą zachować zasięg w tunelu średnicowym w Warszawie.

Duża część nowych obiektów (ze wszystkich 241) powstała w typowo turystycznych punktach w całym kraju. Nie tylko nad morzem, ale też w górach, które mimo wszystko są częstym wyborem na urlop wśród Polaków. Obecnie trwa sezon wyjazdowy (niedawno zaczęły się wakacje) i wiele osób oczekuje, że w miejscu odpoczynku będzie miało dostęp do szybkiego i stabilnego połączenia z siecią.

Play też chwali się ulepszeniami w mniejszych miejscowościach - np. na polskiej wsi.

Trudno narzekać dziś w Polsce na słaby zasięg i wolny internet

Sam korzystam z oferty bazującej na sieci Play i w perspektywie ostatnich 10 lat zauważam ogromny postęp pod kątem połączenia z internetem za sprawą technologii 4G oraz 5G. Jasne, wciąż zdarzają się miejsca, gdzie dostęp jest utrudniony, np. ze względu na trudne ukształtowanie terenu. Jednak w bardziej zaludnionych lokalizacjach trudno o sytuację, w której internet jest na tyle wolny, aby nie można było wygodnie korzystać z sieci komórkowej w telefonie.

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