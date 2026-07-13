Koniec z błądzeniem po korytarzach. Kultowy polski szpital rozwiązał uciążliwy problem

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” to zlokalizowany w Warszawie szpital będący jedną z największych tego typu placówek pediatrycznych w Europie, w którym pracują prawdziwi specjaliści. Powstał w latach 70. ubiegłego wieku, ale stale jest unowocześniany i usprawniany. Teraz przyszła kolej na wirtualnych asystentów AI zbudowanych we współpracy z operatorem Orange.

Jednego z takich asystentów AI mogliśmy już zobaczyć na żywo. Od razu też zaznaczę, że sztuczna inteligencja w połączeniu z medycyną budzi słuszne obawy, w tym ze względu halucynacje, a każdy zdaje sobie sprawę, iż np. stawianie diagnoz z użyciem modeli językowych to proszenie się o kłopoty, ale na szczęście w tym przypadku chodzi o coś innego. I to faktycznie użytecznego.

Co robią Asystenci AI w szpitalu?

Przede wszystkim: stoją w konkretnych, wyznaczonych przez szpital pięciu lokalizacjach, w tym w głównym holu zaraz naprzeciwko lądowiska dla helikopterów. To właśnie tutaj podczas konferencji prasowej mogliśmy zobaczyć, jak to rozwiązanie działa w praktyce. Asystent AI ma formę dużej, interaktywnej tablicy z ekranem dotykowym.

To unikatowe wdrożenie pokazuje, jak nowoczesne technologie oparte na sztucznej inteligencji mogą wspierać codzienną obsługę użytkowników w dużych placówkach, wszędzie tam, gdzie liczy się sprawna, intuicyjna obsługa. Cieszymy się, że rozwiązanie będzie służyć pacjentom i ich rodzinom odwiedzającym Centrum Zdrowia Dziecka - mówi Arkadiusz Wójcik, dyrektor ICT w Orange Polska

Urządzenie przygotowano z myślą o wspieraniu małych pacjentów, ich opiekunów oraz osób odwiedzających Instytut. Służy do szybkiego uzyskiwaniu konkretnych informacji oraz wyznaczaniu trasy prowadzącej do konkretnych poradni, oddziałów i pracowni diagnostycznych. Wskazówki widzimy potem na interaktywnej, trójwymiarowej mapie szpitala.

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Asystent AI ma znacznie większe możliwości niż dotykowy panel z mapą w centrum handlowym.

A jak to dokładnie działa? Na dużym dotykowym ekranie widzimy sympatycznego robota, z którym można porozumiewać się głosowo. Ten nasłuchuje pytań po wciśnięciu ikony mikrofonu, a następnie generuje odpowiedź - tę można zarówno przeczytać, jak usłyszeć. Interfejs można przełączyć też w tryb wysokiego kontrastu, co ułatwia korzystanie z niego osobom słabowidzącym.

W Asystencie AI zastosowaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań. To chociażby zsynchronizowane interfejsy graficzne, głosowe i wykorzystujące gesty. Dzięki temu możemy zadbać o personalizację, tak aby asystent jak najlepiej odpowiadał na potrzeby odbiorców z różnych branż– mówi Marcin Ratkiewicz, dyrektor Orange Innovation Poland

Oprócz tego dzieci panel dotykowy mogą wykorzystać do rozrywki, bo przygotowano z myślą o nich strefę gier i innych aktywności, w tym konwersacyjnych, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ma to umilać czas oczekiwania na wizytę lub badanie. Wszystko działa przy tym zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej

Transformacja cyfrowa ma przede wszystkim służyć pacjentom i ich rodzinom. Zależy nam, aby osoby odwiedzające Centrum Zdrowia Dziecka mogły łatwo odnaleźć właściwe miejsce, szybko uzyskać potrzebne informacje, a najmłodsi pacjenci choć na chwilę zapomnieli o stresie związanym z pobytem w szpitalu. Interaktywni Asystenci AI są kolejnym krokiem w budowaniu nowoczesnego i przyjaznego szpitala - mówi dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Asystent AI w żadnym razie nie zastępuje też personelu medycznego ani administracyjnego - w założeniu ma być dodatkowym wsparciem w obsłudze pacjentów i odwiedzających. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jest przy tym pierwszą lokalizacją, w której wdrożono tego typu rozwiązanie komercyjnie, a sfinansowane zostało to za sprawą Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

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Na koniec warto dodać, że omawiane rozwiązanie wykorzystuje jako model językowy Google Gemini, ale można zastąpić go każdym innym - kluczowa jest tutaj architektura własna Orange’a, która łączy go z bazą wiedzy. Operator skupia się zaś na fizycznych zastosowaniach AI, a to konkretne rozwiązanie, które pojawiło się teraz w szpitalu, można zaadoptować również w innych branżach.

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