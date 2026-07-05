5G jest już wszędzie. Mam na to dowód

T-Mobile podsumował ostatnie sześć miesięcy rozwoju sieci komórkowej w Polsce. W tym czasie jeden z czterech najważniejszych operatorów uruchomił mnóstwo nowych nadajników oraz rozbudował dotychczasową infrastrukturę. Inwestycje pozwoliły na objęcie zdecydowanej większości populacji kraju. Praktycznie każdy Polak ma dostęp do 5G T-Mobile.

T-Mobile chwali się zasięgiem i mówi, że 5G jest już (prawie) wszędzie

Efektem prac T-Mobile z ostatniego półrocza jest zasięg sieci komórkowej 5G, który dociera do 94 proc. populacji Polski. Operator twierdzi, że taki wynik jest możliwy dzięki pracom, jakie zostały wykonane w minionych miesiącach.

W pierwszej połowie 2026 r. operator uruchomił 209 zupełnie nowych stacji bazowych. Łącznie w najnowszej i najszybszej technologii 5G w paśmie C działa już 5110 nadajników w całym kraju. W samym paśmie C uruchomiono natomiast 352 nowe lokalizacje - również z wykorzystaniem dotychczas istniejących nadajników. Ogólnie T-Mobile dysponuje 6412 aktywnymi własnymi stacjami bazowymi. Klientom daje jednak dostęp do łącznie 12 806 nadajników - liczba ta obejmuje także infrastrukturę współdzieloną.

To właśnie pasmo C pozwala połączyć się z siecią o prędkości przekraczającej nawet 1 Gb/s. Technologia charakteryzuje się także wysoką pojemnością, co oznacza, że jest w stanie obsłużyć mnóstwo użytkowników jednocześnie.

Ważnym elementem ulepszeń sieci 5G wykonanych przez T-Mobile było też uruchomienie 351 nowych lokalizacji 5G w niższym paśmie 700 MHz. Technologia jest istotna, ponieważ w odróżnieniu od pasma C charakteryzuje się większym zasięgiem i lepszą penetracją budynków oraz przeszkód naturalnych (np. lasów). Gwarantuje wolniejsze połączenie, ale na większej powierzchni. Pod koniec 2025 r. do dyspozycji było 527 stacji w tej technologii, dziś jest to już 878.

Efekt? 5G od T-Mobile jest dostępne prawie dla każdego Polaka. Tylko 6 proc. populacji kraju nie ma dostępu do najszybszego internetu. Z czasem jednak te wartości będą ulegały poprawie, a procent populacji z możliwością połączenia się z najszybszą siecią będzie się powiększał.

Oprócz ulepszeń 5G operator również zwiększył pojemność pasma 800 MHz w technologii LTE o 50 proc. w całej Polsce, w efekcie czego użytkownicy mogą liczyć na 25-procentowy wzrost prędkości internetu. Zakończono też proces reorganizacji wykorzystania pasma 1800 MHz oraz zmodernizowano 142 stacje, przygotowując sieć do dalszych usprawnień.

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