Orange z mocarnym zasięgiem. 5G dociera już do 9 na 10 Polaków

Operatorzy sieci komórkowych stale modernizują swoją infrastrukturę pod kątem LTE oraz 5G. Ostatnio znaczącymi ulepszeniami zasięgu pochwaliły się trzy duże firmy telekomunikacyjne: Plus, Play oraz T-Mobile. Teraz do stawki dołącza ostatni operator z tzw. wielkiej czwórki: Orange. Marka pochwaliła się konkretną liczbą stacji bazowych działających w Polsce. Podaje też, do ilu Polaków dociera zasięg 5G.

Orange chwali się wynikami z połowy 2026 r.

Z oficjalnych danych wynika, że tylko w drugim kwartale 2026 r. (od kwietnia do końca czerwca) opearator uruchomił 94 zupełnine nowe stacje bazowe. Tym samym na koniec minionego miesiąca Orange miał do dyspozycji aż 12 807 nadajników rozsianych po całej Polsce.

Tak potężna infrastruktura przekłada się na realny zasięg: sieć 5G dociera już do prawie 89 proc. mieszkańców naszego kraju. W praktyce oznacza to, że dostęp do szybkiego internetu ma już 9 na 10 osób. Warto jednak zaznaczyć, że to najszybsze, "prawdziwe" 5G (realizowane w tzw. paśmie C) jest obecnie dostępne w 4966 lokalizacjach. Pozwala ono na wykręcenie prędkości spokojnie przekraczających 1 Gb/s, a w idealnych warunkach -nawet 2 Gb/s.

W ostatnich trzech miesiącach Orange mocno podkręcił tempo i odpalił pasmo C na 386 stacjach (w tym tych już istniejących), ulepszając tym samym internet mobilny w miejscach, gdzie dotąd nie było aż tak dobrego połączenia. Plany Orange na ten rok są jednak bardziej ambitne - firma do końca 2026 r. planuje uruchomić 5G w paśmie C na ponad 600 stacjach i chce osiągnąć wynik 5600 nadajników z najlepszą siecią.

Pasmo C charakteryzuje się gigantyczną prędkością i pojemnością, dlatego Orange montuje je głównie w miastach i zatłoczonych miejscach. Ma ono jednak jedną wadę - krótszy zasięg. Z kolei w rejonach mniej zaludnionych, na przykład na wsiach, kluczowe jest stabilne pokrycie terenu. Tam operator stawia na 5G w niższym paśmie 700 MHz, które oferuje świetny zasięg i bez problemu przenika przez grube ściany budynków.

Tylko w drugim kwartale 2026 r. operator uruchomił to rozwiązanie na 324 nadajnikach - łącznie w całej Polsce 5G w paśmie 700 MHz jest dostępne na 1654 stacjach Orange. Na tym operator nie kończy - do końca roku chce postawić niemal 1000 nowych stacji, a w planach jest uruchomienie co najmniej 2600 lokalizacji 5G w paśmie 700 MHz.

Do końca roku Orange powinien przekroczyć barierę pokrycia 90 proc. populacji kraju siecią 5G. Obecnie zasięg sieci najnowszej generacji tego operatora dociera do 88,96 proc. mieszkańców Polski.

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