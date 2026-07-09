28 mln Polaków w zasięgu 5G Plusa. Potężna rozbudowa sieci

Plus ostatnio uruchomił pakiety internetu za granicą oraz odświeżył tańszą ofertę abonamentową Plush. Teraz przyszedł czas na rozbudowę sieci komórkowej, z której korzystamy. Dzięki modernizacjom sieć 5G Plusa dociera do niemal 28 mln mieszkańców Polski, czyli praktycznie 75 proc. populacji kraju.

Plus ulepszył zasięg sieci komórkowej 5G

Plus pochwalił się, że w ostatnich miesiącach dokonał licznych prac w zakresie rozbudowy sieci komórkowej. W efekcie uruchomiono oraz zmodernizowano aż 492 stacje bazowe na terenie całej Polski, dzięki czemu znacząco zwiększyło się pokrycie sieci 5G w kraju.

Firma uruchomiła łącznie 313 nowych nadajników we wszystkich 16 województwach. Zdecydowanie najwięcej stacji bazowych powstało w woj. wielkopolskim, podkarpackim, dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim. Ulepszenia dotyczą zarówno największych miast w kraju - takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Łódź czy Rzeszów - jak i mniejszych miasteczek oraz wsi.

Pełna lista wszystkich miejscowości, w których powstało 313 nowych stacji bazowych, jest dostępna na stronie internetowej operatora. Zostały one podzielone względem województw, do których należą.

Oprócz nowych nadajników operator ulepszył także dotychczasową infrastrukturę. Modernizacji doczekało się łącznie 179 istniejących stacji bazowych. Ulepszenia zostały zrealizowane w łącznie 154 miejscowościach w całym kraju - w dużych miastach i nie tylko: m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Białymstoku, Gdyni, Katowicach, Szczyrku, Jedlinie-Zdroju czy Barcinie.

Modyfikacje sieci komórkowej 5G pozwalają operatorowi zwiększyć zasięg, który obecnie obejmuje prawie 75 proc. populacji całego kraju - 28 mln mieszkańców Polski. Oprócz tego dodatkowe stacje bazowe zwiększają również pojemność sieci, co jest szczególnie ważne w miejscach o wysokiej gęstości zaludnienia. Prace Plusa pozwolą poprawić jakość usług mobilnych tam, gdzie użytkownicy potrzebują tego najbardziej.

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