Nowy Plush zatrzęsie rynkiem. 200 GB za grosze, jest tylko jedna zasada
Plus postanowił ulepszyć ofertę taniego abonamentu Plush. Znacząco zwiększył pakiety gigabajtów oraz udostępnił możliwość pozbycia się fizycznej karty SIM.
Abonament Plush właśnie stał się znacznie bardziej opłacalny. Tańsza odsłona oferty Plusa zyskała nowe oblicze: jest prosta i pozwala na kupno wielu abonamentów bez wydawania grubych setek złotych każdego miesiąca. Obecnie trudno o lepszą i bardziej opłacalną ofertę komórkową na rynku.
Plus ulepsza ofertę Plush - mnóstwo gigabajtów w niskiej cenie
Nowa oferta abonamentowa Plusha ma być przede wszystkim prosta. Zamiast miliona dostępnych pakietów, w których przeciętny użytkownik jest w stanie się zgubić, do dyspozycji są dwa warianty:
- abonament S – 50 GB w cenie 25 zł/mies. po rabatach;
- abonament M – 200 GB za 50 zł/mies. po rabatach z opcją wyboru kilku numerów.
O ile na rynku znajdziemy mnóstwo różnych tanich abonamentów za 25 zł/mies., o tyle bardziej interesującą kwestią w nowej ofercie jest podejście "razem taniej". Przy wyborze dwóch numerów lub więcej, każdy będzie kosztował 25 zł. Czyli za dwa abonamenty z pakietami po 200 GB na głowę zapłacimy łącznie 50 zł/mies.
Maksymalnie weźmiemy do pięciu numerów za 125 zł/mies. - warunki pozostają wtedy takie same - każdy abonament gwarantuje dostęp do 200 GB internetu na miesiąc.
W obu pakietach abonamentowych nowej oferty Plusha możemy liczyć na nielimitowane SMS-y, MMS-y oraz połączenia. Oprócz tego w skład oferty wchodzi również bonus lojalnościowy, zakładający podwojenie liczby dostępnych gigabajtów po pół roku korzystania z usługi. W pakiecie S pula zostanie zwiększona do 100 GB, a w ofercie M - do 400 GB.
W abonamentach Plusha możemy liczyć także na 8,59 GB internetu w roamingu UE.
Karta eSIM dla nowych klientów abonamentu Plush
Oprócz ulepszenia oferty, Plush wprowadził możliwość wybrania karty eSIM już w momencie podpisywania umowy abonamentowej. Oznacza to, że nie trzeba już decydować się na fizyczną kartę SIM. Klient dostanie eSIM-a elektronicznie wraz z dokumentami i, jak twierdzi operator, proces zamawiania takiej oferty ma zamknąć się w kilku minutach. Opcja jest dostępna zarówno w sklepie internetowym, jak i na infolinii.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.