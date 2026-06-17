Nowy Plush zatrzęsie rynkiem. 200 GB za grosze, jest tylko jedna zasada

Abonament Plush właśnie stał się znacznie bardziej opłacalny. Tańsza odsłona oferty Plusa zyskała nowe oblicze: jest prosta i pozwala na kupno wielu abonamentów bez wydawania grubych setek złotych każdego miesiąca. Obecnie trudno o lepszą i bardziej opłacalną ofertę komórkową na rynku.

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Plus ulepsza ofertę Plush - mnóstwo gigabajtów w niskiej cenie

Nowa oferta abonamentowa Plusha ma być przede wszystkim prosta. Zamiast miliona dostępnych pakietów, w których przeciętny użytkownik jest w stanie się zgubić, do dyspozycji są dwa warianty:

abonament S – 50 GB w cenie 25 zł/mies. po rabatach;

– 50 GB w cenie 25 zł/mies. po rabatach; abonament M – 200 GB za 50 zł/mies. po rabatach z opcją wyboru kilku numerów.

O ile na rynku znajdziemy mnóstwo różnych tanich abonamentów za 25 zł/mies., o tyle bardziej interesującą kwestią w nowej ofercie jest podejście "razem taniej". Przy wyborze dwóch numerów lub więcej, każdy będzie kosztował 25 zł. Czyli za dwa abonamenty z pakietami po 200 GB na głowę zapłacimy łącznie 50 zł/mies.

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Maksymalnie weźmiemy do pięciu numerów za 125 zł/mies. - warunki pozostają wtedy takie same - każdy abonament gwarantuje dostęp do 200 GB internetu na miesiąc.

W obu pakietach abonamentowych nowej oferty Plusha możemy liczyć na nielimitowane SMS-y, MMS-y oraz połączenia. Oprócz tego w skład oferty wchodzi również bonus lojalnościowy, zakładający podwojenie liczby dostępnych gigabajtów po pół roku korzystania z usługi. W pakiecie S pula zostanie zwiększona do 100 GB, a w ofercie M - do 400 GB.

W abonamentach Plusha możemy liczyć także na 8,59 GB internetu w roamingu UE.

Karta eSIM dla nowych klientów abonamentu Plush

Oprócz ulepszenia oferty, Plush wprowadził możliwość wybrania karty eSIM już w momencie podpisywania umowy abonamentowej. Oznacza to, że nie trzeba już decydować się na fizyczną kartę SIM. Klient dostanie eSIM-a elektronicznie wraz z dokumentami i, jak twierdzi operator, proces zamawiania takiej oferty ma zamknąć się w kilku minutach. Opcja jest dostępna zarówno w sklepie internetowym, jak i na infolinii.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.