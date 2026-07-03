Łatwiej będzie o internet za granicą. Operator ma trik

Podczas podróży zagranicznych do krajów Unii Europejskiej nie musimy przejmować się kwestią internetu w telefonie. Nowoczesne pakiety krajowe obejmują określoną liczbę GB do wykorzystania za granicą, zależną od ceny naszego planu. Problem robi się, gdy jedzie się poza granice UE. Wtedy dostępne są dwie opcje.

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Nowe pakiety roamingowe w Plusie

Plus postanowił uruchomić jednorazowe pakiety roamingowe dostępne dla klientów abonamentowych i użytkowników oferty na kartę (prepaid). Do dyspozycji jest kilka wersji obejmujących dostęp do internetu w UE oraz na całym świecie:

Pakiet Europejski 10 GB za 30 zł - SMS o treści EUROPA 10 pod numer 2601;

Pakiet Światowy 1 GB za 35 zł - SMS o treści SWIAT 1 pod numer 2601;

Pakiet Światowy 3 GB za 90 zł - SMS o treści SWIAT 3 pod numer 2601;

Pakiet Światowy 5 GB + 30 minut i 30 SMS-ów za 130 zł - SMS o treści SWIAT 5 pod numer 2601;

Pakiet Światowy 10 GB + 60 minut i 60 SMS-ów za 200 zł - SMS o treści SWIAT 10 pod numer 2601.

Zdecydowanie najciekawsze są tu pakiety światowe, które obejmują dostęp do internetu praktycznie na całym świecie: nie tylko w krajach Europy niebędących w UE, takich jak Albania, Szwajcaria czy Wielka Brytania, ale też w USA, Chinach, Japonii, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wielu innych. Lista obejmuje kilkadziesiąt miejsc docelowych. Wszystkie kraje można znaleźć na stronie internetowej operatora.

W wyższych pakietach roamingowych Plus daje też do dyspozycji gratisowe minuty oraz SMS-y, które możemy zrealizować poza granicami Polski bez dodatkowych opłat. Połączenia oraz wiadomości można realizować na polskie oraz lokalne numery.

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Jest też pakiet Bezpieczny Internet Świat

Użytkownicy oferty na kartę oraz pakietów MIX mają do dyspozycji coś lepszego – usługę Bezpieczny Internet Świat. Ta kosztuje 15 zł i obejmuje 1 GB internetu na 24 godz. Pakiet uruchamia się automatycznie po rozpoczęciu transmisji danych, a opłata jest pobierana w momencie aktywacji. To rozwiązanie chroniące przed wysokimi rachunkami za granicą.

Przede wszystkim działa za granicami Unii Europejskiej. W razie wykorzystania limitu transmisja danych zostaje zablokowana i można kupić dodatkowy pakiet 1 GB za 15 zł na kolejne 24 godz.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.