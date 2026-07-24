Orange ulepsza polską piłkę nożną. Rewolucyjnym systemem

Mistrzostwa FIFA 2026 po ponad miesiącu dobiegły końca. Hiszpania wciąż świętuje zwycięstwo, ale piłka na innych poziomach toczy się dalej. Jako że zaraz startuje nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy 2026/2027, organizatorzy i partnerzy przygotowali się do kolejnych kilku miesięcy rozgrywek. Od tego sezonu sędziowie mogą liczyć na wsparcie innowacyjnego systemu VAR opierającego się na infrastrukturze Orange.

Orange zrobił system VAR dla nowego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy

System VAR to rozwiązanie wykorzystywane od niemal dekady, choć w Polsce pojawił się niecały rok później - w maju 2017 r. Technologia ma wspierać sędziów biegających po boiskach w czasie rzeczywistym, pozwalając na analizę rozgrywki i podejmowanie najlepszych decyzji. Sędziowie mogą m.in. sprawdzać gole, rzuty karne, czerwone kartki, spalone, przekroczenia linii, weryfikować faule czy identyfikować zawodników.

Dotychczasowy VAR w Ekstraklasie był realizowany w specjalnych wozach pod stadionami, gdzie sędziowie mieli swoje centrum dowodzenia. Nie było to zatem najwygodniejsze i najlepsze rozwiązanie - generowało koszty oraz wymagało delegacji sędziów, więc od tego sezonu otwarto dedykowane centrum umiejscowione w siedzibie PZPN.

Zarządzenie polską piłką z jednego miejsca

Obecnie przygotowano pięć pokoi, a tworzony jest już szósty, z których będzie realizowana weryfikacja polskiego futbolu. Za system odpowiada Orange, który zainstalował centralny model VOR (Video Operating System). System został podłączony do łącznie 18 stadionów na terenie całego kraju. Rozwiązanie jest wspierane przez centrum danych w Łazach pod Warszawą i wykorzystuje łącza o przepustowości 2 × 10 Gb/s.

Operator chwali się, że taki system ma być niezawodny i zapewniać ultraniskie opóźnienia spełniające wymogi FIFA oraz IFAB dla zdalnych systemów. Opóźnienie wynosi tu 50 ms od kamery do ekranu sędziego.

Za infrastrukturę nie odpowiada tylko Orange – w projekcie brały udział firmy takie jak Hawk-Eye, Sony-Nevion czy Riedel. W Polsce jest to pierwszy taki system. Jednocześnie możemy pochwalić się, że mamy jeden z najbardziej zaawansowanych VAR-ów w Europie. Na początek będzie obsługiwał do pięciu meczów jednocześnie, a z czasem liczba wzrośnie do sześciu.

Co jeśli zdarzy się sytuacja, w której będzie trzeba weryfikować większą liczbę meczów jednocześnie? Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski ujawnia, że wtedy w ruch wejdą dotychczasowe wozy VAR. Roczny koszt obsługi centrum VAR Polskiego Związku Piłki Nożnej to 5,5 mln zł.

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