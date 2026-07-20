Samsung z Messim czy iPhone z Ronaldo? Tak

Dziś w nocy zakończył się ostatni mecz mundialu, a nowym mistrzem świata została Hiszpania. Jednak ci nadal żądni sportowych wrażeń mogą przenieść kibicowanie do świata smartfonów i zamienić odwieczną walkę "Samsung kontra Apple" w "Messi kontra Ronaldo". A to za sprawą Caviar, który zaprezentował limitowaną kolekcję luksusowych smartfonów poświęconych dwóm legendom futbolu.

"Messi kontra Ronaldo" to od dziś "Samsung kontra Apple"

Nowa kolekcja nosi nazwę Legends i została przygotowana z okazji zakończenia mundialu 2026. Producent postawił na dwa najbardziej rozpoznawalne nazwiska współczesnej piłki nożnej, przenosząc ich rywalizację na urządzenia mobilne. Co ciekawe, edycja z Messim bazuje na Galaxy Z Fold 8 Ultra, którego oficjalna premiera odbędzie się dopiero za dwa dni podczas wydarzenia Galaxy Unpacked.

Najdroższym modelem w kolekcji jest właśnie składany smartfon Samsunga. Caviar zastąpił standardowy tylny panel ręcznie wykonanym portretem Lionela Messiego. Obok piłkarza umieszczono numer 10 oraz symbole narodowe Argentyny. Całość wykonano techniką emalii komórkowej (cloisonné), polegającą na wypełnianiu cienkich metalowych przegród kolorową emalią wypalaną w wysokiej temperaturze. Kontury grafiki, ramkę urządzenia oraz wybrane elementy dekoracyjne pokryto 24-karatowym złotem.

Cena Galaxy Z Fold 8 Ultra w tej wersji zaczyna się od 13,13 tys. dolarów (ok. 49,76 tys. zł) za model z 256 GB pamięci. Wariant 512 GB kosztuje 13,49 tys. dol. (ok. 51,12 tys. zł), natomiast edycję z 1 TB wyceniono na 13,84 tys. dol. (ok. 52,45 tys. zł).

Cristiano Ronaldo otrzymał z kolei własną wersję iPhone'a

Caviar w projekcie wykorzystał model iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Pro Max, ozdabiając ich obudowy portretem portugalskiego piłkarza, numerem 7 oraz herbem Portugalii. Projekt utrzymano w czerwono-zielonej kolorystyce narodowych barw, również wykorzystując technikę cloisonné i elementy pokryte 24-karatowym złotem.

Podstawowa wersja iPhone'a 17 Pro w edycji Ronaldo została wyceniona na 11,41 tys. (ok. 43,25 tys. zł). Klienci mogą wybrać także większy model Pro Max oraz konfiguracje z pamięcią do 2 TB - co oczywiście przełoży się na wzrost ceny urządzenia.

Obie edycje powstaną w liczbie zaledwie 19 egzemplarzy każda. Smartfony będą dostarczane w specjalnych opakowaniach z pozłacanym kluczem i pamiątkową monetą Caviar. Producent oferuje również możliwość personalizacji urządzeń poprzez dodanie graweru lub zmianę wybranych elementów projektu.

Caviar od lat specjalizuje się w tworzeniu luksusowych wersji popularnych urządzeń elektronicznych. Firma regularnie wykorzystuje złoto, tytan, kamienie szlachetne oraz ręczne techniki jubilerskie do modyfikowania smartfonów, zegarków czy gogli VR. Na Spider's Web opisywaliśmy takie twory Caviar jak iPhone z kawałkiem Tesli, pokryty złotem i wysadzany diamentami Galaxy S24 Ultra, czy iPhone z kawałkiem golfa Steve'a Jobsa. Każde z urządzeń było tworzone w limitowanym nakładzie i - pomimo zabójczo wysokiej ceny - znikało z oferty Caviar w ciągu kilku dni.

Oprócz smartfonów z limitowanych kolekcji, Caviar oferuje "zwykłą" kolekcję ręcznie dekorowanych urządzeń, a telefony przed zakupem można obejrzeć na żywo w showroomie w Dubaju. A dla klientów z naprawdę grubym portfelem Caviar oferuje możliwość stworzenia w pełni spersonalizowanego smartfona.

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