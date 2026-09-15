Orange uruchomił światłowód tam, gdzie nikt nie chciał. Dał internet 300 tys. Polakom

O ile tereny miejskie i obszary o większym stopniu urbanizacji od wielu lat mogą liczyć na szybkie połączenie z internetem za sprawą światłowodu, o tyle na wsiach szybki internet do niedawna był luksusem. Sam jeszcze w okolicy 2022 r. musiałem korzystać z wolnego łącza na kablu telefonicznym. Dzięki Orange mam jednak światłowód - podobnie jak mieszkańcy kolejnych 121 tys. domów i mieszkań.

Orange podłączył światłowód do 121 tys. domów i mieszkań w 1899 miejscowościach

Rządowe Centrum Projektów Polska Cyfrowa na początku września opublikowało dane dotyczące ostatniej edycji programu KPO. Operatorzy telekomunikacyjni podłączyli światłowód do ok. 546 tys. lokali mieszkalnych. Ogromną zasługę miał tu Orange, który sam odpowiadał za 121 tys. lokalizacji.

Pomarańczowy operator w ostatnich miesiącach uruchomił szybki internet w aż kolejnych 1899 miejscowościach z całego kraju. Firma w ramach realizowanych inwestycji położyła prawie 27 tys. km kabli, montując ponad 75,3 tys. różnych urządzeń potrzebnych do działania sieci. Szacunki operatora zakładają, że dzięki niemu sieć dotarła do kolejnych ponad 300 tys. mieszkańców Polski.

Operator walczy z cyfrowym wykluczeniem i podłącza internet tam, gdzie inni nie chcą

W 7 z 28 obszarów, które obejmował program KPO, to właśnie Orange był jedynym operatorem z całej stawki, który podjął się budowy - reszta nie chciała budować tam swojej infrastruktury.

Mimo że mamy 2026 r., w wielu miejscach Polski znajdziemy tzw. białe plamy, czyli obszary, do których nie dociera szybki internet. Jest to oczywiście spowodowane lokalnymi uwarunkowaniami, takimi jak położenie czy zainteresowanie szybkim internetem, które sprawiają, że komercyjne inwestycje wykonywane bezpośrednio z kieszeni operatorów są skrajnie nieopłacalne.

Unijny program KPO wspomaga jednak walkę z cyfrowym wykluczeniem i środki pozyskane przez operatorów są wykorzystywane w celu budowy infrastruktury nawet w nieopłacalnych miejscach. Są jednak takie miejsca, gdzie nawet pomimo środków z Unii Europejskiej duże firmy telekomunikacyjne nie chcą realizować inwestycji. Orange stanął jednak na wysokości zadania i podjął się prac w tych trudnych lokalizacjach.

W ramach ostatnich konkursów KPO i FERC Orange planuje podłączyć światłowód do ok. 150 tys. gospodarstw domowych i 18 tys. przedsiębiorstw na terenie 140 gmin i 2100 miejscowości. Z dotacji na ten cel pójdzie 770 mln zł, a ze środków Orange - 260 mln zł.

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