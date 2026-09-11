Orange pokazuje, gdzie Polacy jeżdżą na urlop. Jest rekord

Operatorzy sieci komórkowych dobrze wiedzą, gdzie Polacy wybierają się na wakacje. Wykorzystują w tym celu dane ze stacji bazowych, które muszą obsłużyć większą liczbę osób w okresach urlopowych. W te wakacje Polacy nie tylko chętnie wybierali morze i plaże, ale też jeziora oraz górskie szlaki.

Orange chwali się rekordem przesłanych danych w turystycznych miejscowościach

W lipcu i sierpniu zauważono ogromny skok wykorzystania stacji bazowych w typowo turystycznych regionach. Użytkownicy korzystający z sieci Orange we wszystkich miejscach, do których Polacy przyjeżdżają na urlop, przesłali ponad 48 tys. TB. Jeśli porównamy wynik z ubiegłym rokiem, jest to 23-procentowy wzrost - wtedy zanotowano 39 tys. TB danych.

Zdecydowanie najwięcej danych przesłano na Pomorzu w powiecie puckim, czyli w ulubionym przez Polaków miejscu nad Bałtykiem, w którym znajdują się miejscowości takie jak Puck, Władysławowo czy Hel. Dużą popularnością cieszyły się również Warmia i Mazury: powiaty olsztyński i ostródzki z mnóstwem jezior.

To jednak nie tak, że tylko morze i Mazury były jedynymi miejscami, w których Orange dostrzegł ogromny wzrost użycia sieci. Góry również były chętnie odwiedzane przez Polaków przez wakacje - w Małopolsce największy ruch zanotowano w powiecie nowotarskim. Co ciekawe, ten wyprzedził nawet powiat tatrzański z popularnym Zakopanem. W zachodniej części polskiego wybrzeża Polacy najchętniej wybierali powiat kołobrzeski.

Orange wymienił też miejscowości, w których stacje bazowe musiały obsłużyć największą ilość danych:

Grzybowo obok Kołobrzegu;

Kołobrzeg;

Jastarnia;

Mielno;

Ostróda.

Prawdziwe 5G w paśmie C jest kluczowe, aby obsłużyć tłumy turystów

Orange podkreśla, że kluczową rolę w dostarczaniu internetu turystom odegrało pasmo C w technologii 5G, które odpowiadało za 80 proc. całego ruchu 5G w miejscach typowo turystycznych. Pasmo C ze względu na wysokie prędkości oraz dużą pojemność idealnie sprawdza się, gdy pojawia się potrzeba obsłużenia ogromnej grupy turystów.

Operator dodaje, iż mimo dużej popularności komunikatorów, takich jak Messenger czy WhatsApp, SMS-y wciąż są popularne. W lipcu i sierpniu w Orange odebrano 227 mln wiadomości starego typu.

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