Udawali fachowców, a robili skok na miedź. "Wytargali kabel już z połowy miasta"
W południowo-zachodniej Polsce doszło do kradzieży kabli telekomunikacyjnych. Złodzieje, udając, że pracują, wyciągali przewody tuż obok urzędu miasta. Wszystko zarejestrował monitoring.
Kradzieże elementów infrastruktury to w Polsce wciąż ogromny problem. Przestępcy wyjątkowo chętnie polują na miedziane kable telekomunikacyjne, które można łatwo sprzedać na skupach złomu za niemałe kwoty. Niestety, cierpią na tym miasta i sami mieszkańcy, którzy z dnia na dzień tracą dostęp do sieci.
Kradli kable telekomunikacyjne i założyli kamizelki
Jak informuje lokalny serwis Z Info, w Pieńsku (woj. dolnośląskie, powiat zgorzelecki), doszło do zuchwałej kradzieży. Złodzieje postanowili postanowili stworzyć pozory prac konserwacyjnych. Najciekawsze jest miejsce kradzieży: wybrano bowiem studzienkę telekomunikacyjną w pobliżu urzędu miasta w Pieńsku.
Całe zdarzenie zostało nagrane przez monitoring. Na załączonych zrzutach ekranu widać, że przestępcy poruszali się na motocyklu i byli zamaskowani, nosząc kaptury na głowach. Mimo że jeden z nich miał na sobie kamizelkę odblaskową, całość wyglądała wyjątkowo podejrzanie.
Jak wynika z apeli burmistrza miasta, jak dotąd złodzieje pozostawali bezkarni i nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Kable miały zostać wytargane „chyba z połowy miasta”.
Droga Policjo! Złapcie ich w końcu! Tym bardziej że to nie jest pierwszy raz, a chłopaki wytargali kabel już chyba z połowy miasta!
Miasto dysponuje licznymi materiałami z monitoringu, które mają pomóc w ustaleniu sprawców.
Mamy więcej materiałów wideo i w lepszej jakości i chętnie się nimi podzielimy. Dość bezkarności dla złodziei! - dodaje burmistrz.
Uszkodzenie infrastruktury oznacza nie tylko straty finansowe, ale przede wszystkim realne odcięcie mieszkańców od łączności. Choć operatorzy sukcesywnie przechodzą na nowocześniejsze światłowody, tradycyjne kable miedziane w dalszym ciągu stanowią istotną część infrastruktury stacjonarnej. Dzięki niej wielu z nas ma w swoich mieszkaniach i domach dostęp do szybkiego internetu.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.