Udawali fachowców, a robili skok na miedź. "Wytargali kabel już z połowy miasta"

Kradzieże elementów infrastruktury to w Polsce wciąż ogromny problem. Przestępcy wyjątkowo chętnie polują na miedziane kable telekomunikacyjne, które można łatwo sprzedać na skupach złomu za niemałe kwoty. Niestety, cierpią na tym miasta i sami mieszkańcy, którzy z dnia na dzień tracą dostęp do sieci.

Kradli kable telekomunikacyjne i założyli kamizelki

Jak informuje lokalny serwis Z Info, w Pieńsku (woj. dolnośląskie, powiat zgorzelecki), doszło do zuchwałej kradzieży. Złodzieje postanowili postanowili stworzyć pozory prac konserwacyjnych. Najciekawsze jest miejsce kradzieży: wybrano bowiem studzienkę telekomunikacyjną w pobliżu urzędu miasta w Pieńsku.

Całe zdarzenie zostało nagrane przez monitoring. Na załączonych zrzutach ekranu widać, że przestępcy poruszali się na motocyklu i byli zamaskowani, nosząc kaptury na głowach. Mimo że jeden z nich miał na sobie kamizelkę odblaskową, całość wyglądała wyjątkowo podejrzanie.

Jak wynika z apeli burmistrza miasta, jak dotąd złodzieje pozostawali bezkarni i nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Kable miały zostać wytargane „chyba z połowy miasta”.

Droga Policjo! Złapcie ich w końcu! Tym bardziej że to nie jest pierwszy raz, a chłopaki wytargali kabel już chyba z połowy miasta!

Miasto dysponuje licznymi materiałami z monitoringu, które mają pomóc w ustaleniu sprawców.

Mamy więcej materiałów wideo i w lepszej jakości i chętnie się nimi podzielimy. Dość bezkarności dla złodziei! - dodaje burmistrz.

Uszkodzenie infrastruktury oznacza nie tylko straty finansowe, ale przede wszystkim realne odcięcie mieszkańców od łączności. Choć operatorzy sukcesywnie przechodzą na nowocześniejsze światłowody, tradycyjne kable miedziane w dalszym ciągu stanowią istotną część infrastruktury stacjonarnej. Dzięki niej wielu z nas ma w swoich mieszkaniach i domach dostęp do szybkiego internetu.

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