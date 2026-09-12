Listonosz przyniósł mi ulotkę Starlinka. Co tu się stało?

Przyzwyczajono nas do tego, że operatorzy telekomunikacyjni dostarczają ulotki nieadresowe. Takowe bardzo często pojawiają się w skrzynkach na listy zarówno w blokach, kamienicach, jak i budynkach jednorodzinnych. Wysyp ulotek możemy zauważyć szczególnie w nowych budynkach, gdzie ludzie dopiero powoli się wprowadzają i mogą jeszcze nie mieć podłączonego szybkiego internetu. Wiedzieliście jednak, że Poczta Polska zostawia zaadresowane ulotki dotyczące Starlinka?

Dostałem od listonosza ulotkę Starlinka z adresem

Czym sytuacja różni się od klasycznych ulotek nieadresowych? Tym, że listonosz dostarczył mi do domu reklamę internetu Starlink, na której wydrukowano również konkretny adres - na tylnej części ulotki znajduje się bowiem dopisek "Do mieszkańca, adres, Poland".

Reklama oczywiście zachęca do skorzystania z internetu satelitarnego Elona Muska, informując, że usługa jest "teraz dostępna w Twoim regionie". Na druku znajdziemy również informacje dotyczące szczegółów technicznych, takich jak prędkości przekraczające 360 Mb/s czy niezawodny dostęp odporny na warunki atmosferyczne.

Nie brakuje tu również podkreślenia, że jest to internet domowy. Dla potencjalnego zainteresowanego jest to ważna informacja, szczególnie jeśli ktoś nie miał wcześniej styczności z technologią internetu dostarczanego przez firmę Elona Muska - SpaceX. Brakuje tu jednak dopisku, że jest to internet satelitarny - osoba niezaznajomiona z tematem, widząc antenę, może się co najwyżej domyślać, nie mając co do tego pełnej pewności.

Starlink w dużej mierze przypomina telewizję satelitarną, swojego czasu wyjątkowo popularną szczególnie w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Tak naprawdę w wielu przypadkach była to jedyna opcja na uzyskanie dostępu do telewizji ze względu na brak infrastruktury kablowej.

Internet satelitarny to również najbardziej sensowna opcja dla domów na wsiach, gdzie nie dociera klasyczny światłowód lub zasięg sieci komórkowej 5G bądź 4G nie zapewnia wystarczająco szybkich transferów. Oczywiście cyfryzacja Polski postępuje w niesamowicie szybkim tempie i nawet w najmniejszych miejscowościach znajdziemy dostęp do światłowodu.

Mimo wszystko w dalszym ciągu w kraju znajdziemy tzw. białe plamy, czyli miejsca, gdzie nie dociera szybki internet. Dlatego dystrybucja takich ulotek na terenach wiejskich jest strzałem w dziesiątkę.

Poczty Polskiej reklamującej Starlinka jednak się nie spodziewałem

Na ulotkach widnieje również informacja o stronie internetowej, na której możemy skorzystać z usług internetu SpaceX pod adresem starlink.com/pl-poczta. Na witrynie wystarczy wpisać swój adres. Cena najbardziej podstawowego pakietu do domu 100 Mb/s zaczyna się od 135 zł/mies. Do dyspozycji są też wyższe plany: 200 Mb/s za 190 zł/mies

We wszystkich pakietach operator nie stosuje ogranicznika danych tak jak w klasycznym światłowodzie czy internecie stacjonarnym wykorzystującym kable miedziane.

Starlink to oczywiście świetna technologia, która sprawia, że gospodarstwa domowe bez dostępu do światłowodu nie muszą bazować na wolnym kablu koncentrycznym czy zawodnej sieci komórkowej. Dzięki niej domki letniskowe w środku lasu mogą łączyć się z szybką siecią. Reklamowanie jej przez Pocztę Polską jest jednak co najmniej zaskakujące.

Na szczęście jest możliwość wypisania się z otrzymywania ulotek. Małym druczkiem jest napisane, że aby nie otrzymywać więcej wiadomości od Starlinka, należy wysłać wiadomość z prośbą obejmującą dane: imię, nazwisko, adres i kod pocztowy na adres [email protected].

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